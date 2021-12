Sona-Brianza Olginatese: i veneti prolungano il digiuno di vittorie della banda di Arioli

Continua il momento no della Brianza Olginatese, che incappa nel secondo ko consecutivo, questa volta contro la formazione veronese del Sona. I brianzoli non vincono una partita di campionato dall’ormai lontano 20 ottobre, con la vittoria esterna sul campo del Crema. Troppo poco oggi quanto fatto vedere dagli uomini di Arioli e il risultato pesante non poteva che esserne una naturale conseguenza. Auto punizione. La strada per l’Olginatese appare subito in salita, fin dai primi minuti, con i padroni di casa in pieno controllo del gioco e le occasioni tutte di marca sonese. Dopo nemmeno 2’ Marchesan prova il tiro...

