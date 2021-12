Fanfulla: si interrompe il rapporto con Omar Nordi, alla vigilia delle vacanze natalizie la decisione per dare una svolta alla stagione

Il rapporto tra Omar Nordi e il Fanfulla si interrompe. La decisione è stata presa proprio a ridosso della pausa per le festività natalizie, che consentirà alla società del Presidente Luigi Barbati di avere il tempo necessario per decidere il da farsi. La separazione arriva dopo un girone di andata che ha visto la squadra bianconera collezionare 18 punti in 16 partite, frutto di cinque successi, tre pareggi e otto sconfitte. Un risultato che ha consentito alla squadra di galleggiare appena fuori dalla zona play-out, in un girone insidioso, quello D, che vede la presenza di società blasonate di Toscana ed Emilia-Romagna. Come si apprende dal comunicato ufficiale rilasciato sulla pagina Facebook ufficiale della società, ecco le spiegazioni del numero uno lodigiano: «Ho preso questa decisione dopo un'attenta riflessione e dopo essermi consultato con la dirigenza e i miei collaboratori. Ora, avendo a disposizione un paio di settimane prima del rush finale del girone di andata e dell'inizio di quello di ritorno, mi sembrava il momento giusto per agire. Dispiace sempre interrompere i rapporti, soprattutto a stagione in corso, ma penso che in questo modo i ragazzi possano giovarne. Per il successore chiedo ancora alcuni giorni di pazienza, definiremo il tutto e poi subito dopo le feste renderemo nota la decisione presa».