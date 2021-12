RG Ticino, la panchina di Celestini va a Costantini, ex Messina. Chieri: in arrivo il talento 2003 Modesti ex Gozzano

A pochi giorni di stanza dalla decisione di esonerare Costanzo Celestini, l'Rg Ticino ha il suo nuovo allenatore. Si tratta di Massimo Costantini, classe '73, ultima esperienza alla guida del Messina nella passata stagione. Decisione e annuncio comunicata così dalla società:

"La società Asd Rg Ticino è lieta di annunciare ufficialmente di aver affidato la conduzione tecnica della Prima squadra a mister Massimo Costantini. Il tecnico, classe ’73, nella passata stagione è subentrato alla 18’ giornata alla guida dell’Fc Messina, portando la squadra a chiudere seconda in classifica con 50 punti ottenuti in 21 partite e vincendo i playoff di serie D".

Costantini ha già diretto i primi allenamenti in vista del ritorno in campo previsto per il 9 gennaio con l'impegno non semplice che attenderà l'RG Ticino in casa contro la corazzata Sanremese.

Intanto ancora qualche ritocco di mercato e dintorni, con il Chieri da favola e da applausi di questo 2021 che sembra voler ampliare la propria rosa di giovani talenti, col probabile arrivo dalla Pro Vercelli del talento Luca Modesti, classe 2003, ex campione regionale giovanile con la maglia del Suno, ed ex giocatore Gozzano, giocatore versatile, centrocampista offensivo e seconda punta o trequartista a piacimento, anche se ultimamente sta sperimentando un arretramento come mezzala.