Girone A ed emergenza Covid: rinviati tutti i recuperi del 5 gennaio. Attesa per eventuali decisioni sul turno di campionato in programma il 9 gennaio

Dopo Borgosesia-Saluzzo e Chieri-Fossano (recuperi della 15ª giornata) già rinviate nei giorni scorsi e non andate in campo, arriva l’en-plein di rinvii anche per le altre cinque gare di recupero della 15ª giornata di recupero del Girone A di Serie D.

Non si giocheranno infatti Bra-Sanremese, Gozzano-HSL Derthona, Imperia-Casale, Asti-PDHAE e Città di Varese-Caronnese, tutte rinviate a causa di positività e relative quarantene che hanno colpito le varie squadre.

Un quadro che sembra presagire a qualche atto ufficiale da parte della Lnd in vista anche della ripresa del campionato regolare, in programma, in teoria, per domenica 9 gennaio. Con un quadro del genere sembra difficile poter ipotizzare un turno di campionato ‘regolare’ in campo domenica.

Lnd che ha pubblicato proprio pochi istanti fa il ‘quadro della situazione’ delle gare in programma il 5 gennaio, con un bilancio tra rinvii e gare che si giocheranno che mostra la tendenza che si sta delineando in queste ore un po’ in tutta Italia.

«La Serie D scende in campo per i primi impegni del 2022. Domani mercoledì 5 gennaio alle 14.30 si giocano tre recuperi di Campionato e una sfida degli Ottavi di Coppa.

Di seguito le gare che sono state rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o per disposizioni delle Autorità Sanitarie.

Asti-Pontdonnaz, Gozzano-Derthona, Imperia-Casale, Borgosesia-Saluzzo, Chieri-Fossano, Bra-Sanremese e Varese-Caronnese (A), Folgore Caratese-Desenzano Calvina, Caravaggio-Crema, Real Calepina-City Nova e Castellanzese-Arconatese (B), Levico Terme-Union Clodiense (C), Lentigione-Aglianese e Borgo San Donnino-Forlì (D), Scandicci-Arezzo e Pianese-Tiferno-Lerchi (E), Vastese-Montegiorgio (F), Carbonia-Aprilia, Afragolese-Torres, Vis Artena-Arzachena e Gladiator-Nuova Florida (G), Rende-Gelbison (I). Per lo stesso motivo è stata rinviata anche la partita del 6 gennaio Castelfidardo-Notaresco (F).

Le designazioni arbitrali

13ª Girone E

Unipomezia-Montespaccato (Arbitro Andrea Zoppi di Firenze)

13ª Girone F

Vastogirardi-Trastevere (Marco Di Loreto di Terni)

15ª Girone I

Troina-Biancavilla (Fabrizio Ramondino di Palermo)

Sempre domani mercoledì 5 gennaio alle 14.30 si gioca la gara degli Ottavi di Finale della Coppa Italia Virtus Ciseranobergamo-Caldiero Terme (Arbitro Michele Maccorin di Pordenone). Le partite di Coppa programmate per il 5 gennaio, in concomitanza con i recuperi, sono state rinviate a data da destinarsi.

Gli incontri degli Ottavi Cittanova-Trapani, Prato-Follonica Gavorrano e Athletic Carpi-Ponte S. Pietro oltre quella dei Sedicesimi Cynthialbalonga-Castelnuovo Vomano, in programma il 5 gennaio, sono stati rinviati a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o per disposizioni delle Autorità Sanitarie'.