Fanfulla, per la panchina spunta il nome di Hicham Miftah

A distanza di quasi due settimane dalla fine del rapporto tra il Fanfulla e Omar Nordi sembra esserci una svolta nella corsa alla panchina lodigiana. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il principale candidato per guidare i bianconeri in questo 2022 è Hicham Miftah, tecnico dell'Under 17 della Reggiana nella passata stagione e, in quella precedente, della Berretti della Pergolettese. Da calciatore, invece, il classe 1980 vanta un curriculum principalmente caratterizzato da avventure in Serie C, con il picco dell'esordio in Serie B raggiunto a Catania e i 90 minuti di Coppa Italia tra le fila del Como contro il Piacenza.

Nel mondo dilettantistico, invece, sono numerose le esperienze tra Serie D, Lega Pro 2 e la già citata Serie C. Pizzighettone, Reggiana, Acireale, Lentigione, Derthona e Correggese sono alcune tra le piazze visitate da Miftah, che vanta più di 230 presenze e 50 gol tra i Dilettanti. Ora, però, la palla dovrebbe passare dall'altro lato del campo, dove l'attaccante molto probabilmente raccoglierà l'eredità di Nordi, ovvero un Fanfulla impegnato nella lotta salvezza del Girone D, con 18 punti collezionati in 16 giornate e un vantaggio di 4 lunghezze (con una partita in meno) sull'ultima in classifica.