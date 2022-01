Ora è ufficiale: sospese le prossime due giornate di Serie D e Under 19 Nazionale

Dopo qualche ora di attesa arriva finalmente l'ufficialità: l'Under 19 Nazionale e la Serie D sono posticipate al 22 e 23 gennaio. Ciò che vuol dire che le partite in programma per questo weekend si disputeranno tra due settimane, mentre a partire dalla prossima spazio ai recuperi, ove possibile organizzare le partite visti i numerosi club bloccati dal Covid. Attenendosi al calendario, infatti, ben 8 sfide su 10 sia nel Girone B che nel Girone D sarebbero stare rinviate vista l'emergenza sanitaria che, allargando il binocolo sul territorio nazionale, avrebbe fatto saltare ben 59 match su 85, portando così alla decisione di fermare tutto come già fatto a livello nazionale da Serie B e Serie C.

Il piano d'azione prevede dunque tre giorni fissati per i recuperi, ovvero mercoledì 12, domenica 16 (sabato 15 per l'Under 19) e mercoledì 19, mentre resta ancora da definire il calendario di tutte le gare successive a quelle del 22-23 gennaio. L'unica eccezione nel piano della Lega Nazionale Dilettanti per questo weekend riguarda i recuperi di Under 19 previsti per sabato 8, che restano in programma.