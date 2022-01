Virtus Ciserano Bergamo-Caldiero Terme: Matteo Colleoni eroe rossoblù, para tre rigori e manda Del Prato ai quarti

La Virtus Ciserano Bergamo deve sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio di un Caldiero mai domo. A decidere il passaggio del turno è la lotteria dei rigori, dove Matteo Colleoni si traveste da Toldo e para tutti e tre i tentativi gialloverdi. Nei tempi regolamentari orobici avanti per due volte grazie a un Russo in stato di grazia, ma ripresi da Lerco prima e Moscatelli poi. Al primo minuto di recupero un penalty di Bardelloni illude il pubblico del Carillo Pesenti Pigna, ma Filiciotto pareggia i conti al 51' sempre dagli undici metri. Ora i rossoblù attendono...

