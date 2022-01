Serie D, pubblicato il calendario dei recuperi: aprono Ligorna-Caronnese e Legnano-Caravaggio domenica 16 gennaio

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato il nuovo programma dei recuperi delle partite rinviate prima di Natale. Le prime a tornare in campo sono Ligorna e Caronnese per il girone A e Legnano e Caravaggio per il B, che si daranno battaglia domenica prossima 16 gennaio. Nella stessa data è in programma Borgo San Donnino-Forlì nel girone D.

Ben più corposo il calendario di mercoledì 19: nel girone A si giocheranno Bra-Sanremese, Asti-Pdhae, Borgosesia-Saluzzo (anticipata a martedì 18), Chieri-Fossano, Città di Varese-Caronnese, Gozzano-Derthona e Imperia-Casale; nel B Caravaggio-Crema, Folgore Caratese-Desenzano Calvina, Real Calepina-Sangiuliano City Nova, Villa Valle-Legnano e Castellanzese-Arconatese; nel D Fanfulla-Forlì, Ghiviborgo-Rimini e Lentigione-Aglianese. Queste partite potranno essere anticipate a domenica 16 in caso di richiesta congiunta da entrambe le società.

Restano da definire, invece, le date di alcuni recuperi: nel girone A devono ancora trovare una collocazione nel calendario Casale-Asti e Rg Ticino-Derthona; nel B Legnano-Ac Leon, Caravaggio-Ponte San Pietro, Crema-Real Calepina e Sangiuliano City Nova-Folgore Caratese; nel D Aglianese-Athletic Carpi, Fanfulla-Lentigione e Ghiviborgo-Seravezza.