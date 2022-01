Serie D: il programma aggiornato dei recuperi del 16, 18 e 19 gennaio . Terzo rinvio per Bra-Sanremese

Arriva anche il rinvio di Bra-Sanremese, per la terza volta riprogrammata e poi sempre rinviata, a causa della richiesta da parte della Sanremese, così come riporta la comunicazione ufficiale «A seguito di richiesta inoltrata dalla Sanremese, preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto, altresì, del protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, e considerando la circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-19, per cause di forza maggiore la gara Bra-Sanremese è rinviata a data da destinarsi».

Dopo Ligorna-Caronnese, sempre in programma domenica e già rinviata, e Imperia-Casale, in programma il 19 gennaio e già rinviata, si rimodula il programma dei recuperi, con il Dipartimento Interregionale che ha diramato l'ennesimo 'bollettino' con la ricalendarizzazione delle gare da recuperare in vista anche della ripartenza del campionato fissata per domenica 23 gennaio.

Così il testo della comunicazione ufficiale del Dipartimento Interregionale:

«Sono tre i recuperi che si giocheranno domenica 16 gennaio alle 14.30, due gare di Campionato e una di Coppa Serie D. Si disputano il recupero della 18ª giornata del Girone B Legnano-Caravaggio (Arbitro Pietro Campazzo di Genova) e quello della 15ª del Girone D Lentigione-Aglianese (Cristiano Ursini di Pesaro).

Sempre domenica allo stesso orario si gioca la sfida degli Ottavi di Finale di Coppa Italia Prato-Follonica Gavorrano (Antonio Liotta di Castellammare di Stabia) allo stadio “Torrini” di Sesto Fiorentino (Fi). In caso di parità al termine dei 90’ saranno i tiri di rigore a sancire la squadra qualificata ai Quarti.

Bra-Sanremese (A) e Santa Maria Cilento-San Luca (I), in programma domenica 16 gennaio, sono state rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o per disposizioni delle Autorità Sanitarie. Rinviato anche il recupero del 19 gennaio Asti-Pontdonnaz, al suo posto è stata inserita la gara Casale-Asti. Levico-Union Clodiense è stata anticipata al 18 gennaio. Questo il calendario aggiornato dei recuperi del 18 e 19 gennaio.



18 gennaio

Girone A

Borgosesia-Saluzzo

Girone C

Levico-Union Clodiense - campo “Lona” di Lavis (Tn)



19 gennaio

Girone A

Chieri-Fossano, Varese-Caronnese e Casale-Asti

Girone B

Caravaggio-Crema, Folgore Caratese-Desenzano Calvina, Real Calepina-City Nova, Villa Valle-Legnano e Castellanzese-Arconatese

Girone D

Ghiviborgo-Rimini e Aglianese-Athletic Carpi

Girone E

Scandicci-Arezzo e Tiferno Lerchi-Cannara

Girone F

Castelfidardo-Notaresco e Vastese-Montegiorgio

Girone G

Gladiator-Nuova Florida

Girone H

Brindisi-Cerignola

Girone I

Rende-Gelbison e Troina-Biancavilla