Gozzano, un rinforzo offensivo direttamente dall'Abruzzo

Il Gozzano guarda al di là del Piemonte per rinforzarsi in vista della ripresa del campionato. La squadra di Massimiliano Schettino getta l'occhio nelle altre regioni per provare a migliorare il dato dei gol fatti, che con 17 reti deve essere assolutamente migliorato nel girone di ritorno. Ed ecco che la trattativa è presto fatta: vestirà la casacca rossoblù l'attaccante Amil Gassama, classe 1999.

Il ragazzo guineano, abile nello spaziare sia al centro dell'attacco che sul versante sinistro, ha militato nelle ultime stagioni nel sud Italia, giocando in Campania nel Città di Gragnano e nel Nola, in Basilicata nel Potenza e per ultimo in Abruzzo nel San Nicolò Notaresco, formazione che milita nel girone F di Serie D. In questa prima metà di stagione in terra abruzzese ha collezionato 8 presenze in campionato (245' in totale), a cui si aggiungono 2 presenze e 3 reti in Coppa Italia, in cui spicca la tripletta segnata alla Vastese. Adesso ad accoglierlo è proprio il Gozzano: un acquisto di qualità per puntare a scalare le gerarchie del girone A.