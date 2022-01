Girone A: Borgosesia batte Saluzzo nel recupero e vola al terzo posto. Granata sempre più ultimi. Ora tocca ad Asti-Casale e Varese-Caronnese

Il Borgosesia batte 3-0 un Saluzzo sempre più in emergenza e si porta al terzo posto a quota 30 punti agganciando Città di Varese e Sanremese (che hanno una gara da recuperare) a una lunghezza dal Chieri, secondo a 31 punti e con una gara da recuperare col Fossano. In programma mercoledì 19 gennaio ma già rinviata su richiesta del Fossano a data da destinarsi vista la situazione di positiva tra i tesserati.

Borgosesia che si conferma squadra rivelazione del girone, squadra giovane ma ottimamente guidata da Manuel Lunardon che da allenatore sta facendo vedere davvero qualità e doti non comuni. Col Saluzzo ‘bastano’ poco più di 20’, nei quali prima Bernardo e poi Frana, tra il 18’ e il 22’, mettono la firma su una vittoria che non sarà mai in discussione. Anzi. Nella ripresa arriva il -0 firmato da Manfrè che mette sul piedistallo il Borgosesia e sempre un po’ più all’inferno il Saluzzo che rimane così ultimo in classifica con 11 punti a -3 dal Fossano che ha una gara in meno e dalla Caronnese con due gare in meno.

Domani, mercoledì 19 gennaio, in campo altri due recuperi, Asti-Casale e Città di Varese-Caronnese mentre il previsto recupero tra Chieri e Fossano è stato nuovamente rinviato a data da destinarsi causa positività nel Fossano.

Intanto una firma importante in casa Ligorna dove, dopo le firme di Cericola e Cipolletta mette a segno il terzo colpo del mercato di gennaio con Gianmarco Fiory, portiere classe ’90 di grande esperienza tra Serie C e Serie D. Nato a Capri e cresciuto nelle giovanili della Juventus, Fiory è reduce dall’esperienza al Bari in Serie C, conclusasi in estate. Nella sua carriera ha vestito casacche importanti come quelle di Pavia, Juve Stabia, Lumezzane, Gozzano, Arzanese, Casale e Bari, nonché quella del Savona. Per lui 109 presenze tra Lega Pro, Serie C e Coppa Italia Serie C, di cui 25 in Serie D.

Serie D - Girone A

Recupero 15ª giornata

Borgosesia-Saluzzo 3-0

RETI: 18' Bernardo (B), 22' Frana (B), 23' st Manfrè (B).

BORGOSESIA (3-4-3): Gilli 6, Frana[00] 7.5, Iannacone 7 (42' st Gifford sv), Martimbianco 6.5, Farinelli 6.5, Monteleone 7.5, Gaddini 6.5 (22' st Manfrè 7), Salvestroni 6.5 (16' st Colombo 6), Bernardo 7.5 (36' st Guatieri sv), Marra 6.5, D'Ambrosio 6.5 (29' st Eordea sv). A disp. Gavioli, Oberto, Cruz Martinez. All. Lunardon 7.

SALUZZO (4-2-3-1): Virano 6, Serino 5.5, Pittavino 5.5 (1' st Gaboardi 6), Kieling 5.5, De Souza Soares 5 (33' st Costa sv), Sina Filho 5.5, Greco 5.5, Mazzafera 6, Pavisich Santiago 5.5 (39' st Kone Lassina sv), Pucinelli 5.5 (1' st Andretta 6), Bedino 6 (33' st Agostini sv). A disp. De Marino, Allasina. All. Briano 5.5.

ARBITRO: Marangone di Udine 6.5.

Classifica: Novara Fc 41, Chieri* 31, Città di Varese* 30, Sanremese* 30, Borgosesia 30, PDHAE* 28, Vado 28, Casale** 27, HSL Derthona** 27, Gozzano* 25, Bra* 23, Asti** 20, Sestri Levante 20, Ligorna* 18, Lavagnese 16, Imperia* 15, RG Ticino* 15, Caronnese** 14, Fossano* 14, Saluzzo 11.

(*): Una gara in meno

(**): Due gare in meno

Recuperi in programma mercoledì 19 gennaio: Città di Varese-Caronnese e Casale-Asti