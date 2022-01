Dentro al recupero Legnano-Caravaggio: le potenzialità dei bergamaschi e la forza dei lilla in campo aperto

Contrariamente a quanto si sarebbe potuto presagire osservando la classifica, il recupero della 18esima di campionato fra Legnano e Caravaggio non era affatto di facile pronostico. Si pensi che le due compagini, trattenute vistosamente per la maglia dal Covid, venivano da 39 giorni senza gare ufficiali; con il matematico effetto collaterale di dover macinare punti per non restare indietro sulla propria tabella di marcia, già scompaginata per cause di forza maggiore. Fatto sta che alla fine l'ha spuntata con merito il Legnano, in particolare dopo un secondo tempo nel quale sono emersi tutti i 13 punti di vantaggio sugli orobici....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con