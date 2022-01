Mapelli-Di Renzo show, Varese sogna. Novara avvisato. E per domenica già cinque rinvii...

Mapelli e Di Renzo mandano il Città di Varese in paradiso. Caronnese ko e secondo posto a -8 dal Novara. Un gol per tempo nel l’unico recupero disputato del girone A porta la squadra di Rossi al secondo posto a 8 lunghezze dal Novara in attesa che Chieri e Sanremese recuperino la loro gara in meno

Nell’unico recupero del Girone A disputato (rinviata anche Asti-Casale che sarebbe dovuta scendere in campo oggi) il Varese piega la Caronnese, sale al secondo posto e inizia al meglio il 2022 rosicchiando punti alla corazzata Novara tenendo ancora aperte le speranze di un campionato da assoluti protagonisti.

Città di Varese che fa la partita fin dai primi minuti e già al 16’ prende una traversa con Pastore sulla cui respinta svirgola. Caronnese che risponde con Roberto Esposito ad impegnare Trombini. Poi tocca a Disabato impegnare Arpino prima di un brivido: la Caronnese infatti troverebbe il gol con Cosentino su piazzato ma il centrale è leggermente più avanti della linea difensiva biancorossa e la bandierina si alza: fuorigoco.

Il Varese rialza i giri del motore: prima ancora con Pastore che impegna Ansaldi con il gol del vantaggio che arriva al 27’: angolo dalla destra, Ansaldi smanaccia come può, braccato da un avversario, e Mapelli sul secondo palo insacca l’1-0. La Caronnese recrimina per una carica sul portiere, prova a reagire nei minuti finali ma è ancora il Varese con Pastore a impegnare Ansaldi.

Ripresa con una Caronnese più propositiva ma con il cronico problema della pericolosità offensiva ma il Città di Varese si rende pericoloso con un paio di colpi di testa di Minaj e Pastore ma anche la Caronnese trova l’incornata di Ballgjini, parata da Trombini, mentre quella di Arpino è fuori bersaglio. Nel finale il forcing rossoblù ma i cambi danno maggior linfa ai padroni di casa. E proprio, nei minuti di recupero, Di Renzo viene steso in area da Vernocchi dopo un contropiede e dal dischetto il numero nove chiude la partita sul 2-0.

Ora obiettivo alla ripresa del campionato di domenica 23 gennaio anche se, al momento, sono già cinque le gare rinviate del programma: Derthona-Novara, Imperia-Saluzzo, Varese-Pdhae, Chieri-Gozzano, Asti-Fossano. Programma dimezzato dunque con altri recuperi che si sommano a quelli non ancora disputati (solo due su dieci quelli disputati nel Girone A) ma al momento le gare che dovrebbero scendere in campo sono: Borgosesia-Lavagnese, Bra-Caronnese, RG Ticino-Sanremese, Sestri Levante-Vado e Ligorna-Casale.

Programma aggiornato anchedei recuperi che è stato reso noto in queste ore. Quattro le gare in programma il 26 gennaio alle ore 14.30 (sempre salvo nuovi imprevisti…): Bra-Sanremese, Chieri-Fossano, Gozzano-Hsl Derthona, Ligorna-Caronnese.

RECUPERO 15ª GIORNATA • CITTA' DI VARESE-CARONNESE

IL TABELLINO

Città di Varese-Caronnese 2-0

RETI: 28' Mapelli (Ci), 47' st rig. Di Renzo (Ci).

CITTÀ DI VARESE (3-4-1-2): Trombini 6.5, Premoli 7, Disabato 6.5 (32' st Parpinel 6), Pastore 6.5 (19' st Di Renzo 7), Monticone 7, Minaj 6, Mapelli 7, Foschiani 6.5, Piraccini 6 (40' st Cantatore sv), Tosi 6 (26' st Baggio A. 6), D'Orazio 6 (32' st Gazo 6). A disp. Priori, Marcaletti, Mendolia, Venditti A.. All. Rossi 7.

CARONNESE (4-3-3): Ansaldi 6, Coghetto 6 (17' st Cretti 6), De Lucca 6.5, Cosentino 6, Arpino 6.5, Vernocchi 6, Putzolu 6, Diatta 6, Ballgjini 6, Esposito F. 6 (42' st Boschetti sv), Esposito R. 6. A disp. Angelina, Moretti, Galletti, Tunesi, Musazzi, Birolini, Di Marco. All. Scalise 6.

ARBITRO: Raineri di Como 6.5.

LA CLASSIFICA

Classifica aggiornata: Novara Fc 41, Città di Varese 33, Chieri* 31, Sanremese* 30, Borgosesia 30, PDHAE* 28, Vado 28, Casale** 27, HSL Derthona** 27, Gozzano* 25, Bra* 23, Asti** 20, Sestri Levante 20, Ligorna* 18, Lavagnese 16, Imperia* 15, RG Ticino* 15, Caronnese* 14, Fossano* 14, Saluzzo 11.

(*): Una gara in meno

(**): Due gare in meno