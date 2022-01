Girone B: Sangiuliano primo di "corto muso"; cinque minuti di Fognini danno ragione alla Folgore Caratese

È tempo di recuperi nel girone B di Serie D: nella giornata odierna sono infatti scese in campo otto squadre, tutte a caccia di punti preziosi e minuti da mettere nelle gambe in vista di domenica, quando si tornerà a vivere la prima giornata di contemporaneità calcistica dopo un mese complicato (unico rinvio sarà Villa Valle-Breno). Per il momento sorridono Sangiuliano City, vittorioso di "corto muso" sulla Real Calepina (con un'altra giornata in meno) e Arconatese, rispettivamente al primo e al secondo posto con tre lunghezze di distacco. Proprio gli oroblù hanno ribaltato la Castellanzese con un buon 1-2. Scala...

