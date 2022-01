Gritti, rosso affrettato, Ferretti non perdona beffando Terletti

In dieci contro undici il Caravaggio sfiora il colpaccio contro il Crema, restando in vantaggio per quasi tutta la sfida e venendo ripreso soltanto nel finale di gara nonostante l'espulsione di Gritti a fine primo tempo. Per i biancorossi sugli scudi Cortinovis, autore del gol del vantaggio in mischia e di un assist, e Ibe, salito a quota 9 reti in campionato. Meglio di lui ha fatto Andrea Ferretti, la cui doppietta salva Bellinzaghi dalla sconfitta ed evita il sorpasso in classifica dei bergamaschi. Il punto permette comunque ai ragazzi di Terletti di lasciare l'ultimo posto alla Castellanzese, battuta in...

