Un Gherardi mostruoso si arrende solo a Cogliati, Ciceri tenta la fuga

Prove di fuga per il Sangiuliano City, che sbanca il Luciano Libico con un gol di Cogliati e si porta a +3 sulla seconda con una partita in meno. Battuta una Real Calepina tenace ma spuntata, a cui non basta la reazione nella ripresa per evitare una sconfitta che poteva essere ben più pesante senza i miracoli di Gherardi. I gialloverdi aprono così nel migliore dei modi il loro 2022, guardando tutti dall'alto e spostando sull'Arconatese tutta la pressione per il big match di domenica. Gli orobici restano invece inchiodati a quota sedici in piena bagarre salvezza, situazione di classifica...

