Bonazzoli: «Vedo entusiasmo e voglia di migliorare»

La sosta natalizia ha portato grosse novità in casa Fanfulla, con l'esonero di Omar Nordi e l'ingresso nello staff tecnico di Stefano Brognoli, dopo che l'ex capitano è stato costretto ad annunciare il ritiro per un problema cardiaco. A guidare la formazione bianconera verso la salvezza è stato chiamato Emiliano Bonazzoli, volto noto agli appassionati di calcio per la sua lunga militanza in Serie A con le maglie di Parma, Verona, Reggina, Sampdoria e Fiorentina realizzando la bellezza di 48 reti. L'ex bomber nelle scorse stagioni ha già guidato Chievo Verona Valpo e Hellas Verona in Serie A femminile, prima...

