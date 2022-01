Finalmente il colpo di mercato per Florindo: così il Desenzano Calvina lancia l’assalto alla Serie C

Nuovo colpo di mercato in riva al Garda. «Il Calcio Desenzano Calvina - avvisa il comunicato diramato dal club - comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Cavallari, difensore laterale destro classe 2003». Dopo aver disputato la prima parte di stagione in Val Camonica insieme ai granata del Breno, coi quali ha avuto poco minutaggio viste le sole 4 presenze, per il giocatore lo sbarco nel mercato di riparazione sulle sponde del lago potrebbe rappresentare un’ottima occasione di rilancio. L’età è dalla sua parte. Il neo acquisto si sta già allenando col gruppo squadra e già da domenica sarà a disposizione per la cruciale trasferta in terra veneta contro il Sona, dove possibilmente il Dese vorrà allontanare gli strascichi della sconfitta nel recupero perso contro la Folgore Caratese della 17ª giornata.

Il tecnico Michele Florindo potrà quindi contare su una forza fresca in più nella linea a quattro arretrata, visto il suo dogma per il 4-2-3-1. Di certo, non vuole arrendersi la compagine di patron Roberto Marai e con questo importante innesto in rosa vuole dare un segnale tangibile sugli obiettivi ancora da raggiungere. La società ha voluto assicurarsi Cavallari per garantirsi un’interessante quota in quella zona di campo, dato che il giocatore è un esterno classe 2003 solitamente impiegato in difesa come laterale destro. Non è da escludere possa servire anche alla causa della Juniores Nazionale. Un colpo, comunque, che va ad arricchire il reparto giovani, mai come quest’anno di fondamentale importanza per tentare l’approdo nel professionismo. Cresciuto nel settore giovanile della Spal, Cavallari passa poi al Padova dove gioca nei campionati Nazionali Under 17. Non solo giovanili però, il difensore ha già assaggiato anche il calcio dei grandi con la maglia dell’Adriese, sempre in Serie D, piazza nella quale militava tra l’altro Giacomo Marangon che ritrova in questa nuova avventura.