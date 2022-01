Arconatese-Sangiuliano City: non dire gatto se non ce l'hai nel sacco; Parravicini annulla l'euforia di Qeros

Al "Battaglia" di Busto Garolfo Arconatese e Sangiuliano City danno vita ad una partita vivace e ricca di episodi, ma non vanno oltre l'1-1. Succede tutto nell'ultima mezzora: al vantaggio dagli undici metri griffato da Qeros risponde il solito Parravicini, con tap-in di testa vincente. I milanesi rimangono dunque in vetta, mentre gli oroblù si confermano squadra ostica per tutti e d'alta classifica. Anche oggi infatti, i ragazzi di Livieri, vestiti per l'occasione con un 3-5-2 (di solito spezzato in un 3-4-1-2), non mollano mai il colpo contro una squadra tecnica e iper-offensiva; neanche quando si ritrovano sotto di un...

