Folgore Caratese-Ponte San Pietro: Romano come Calhanoglu e Cuadrado, Ciko nel finale la chiude

«Una squadra, per primeggiare, deve avere continuità». Queste le parole alla vigilia del tecnico della Folgore Caratese, Emilio Longo, che può ritenersi soddisfatto per il secondo successo in pochi giorni: dopo la pesantissima vittoria di mercoledì ottenuta in extremis contro il Desenzano Calvina, i suoi si ripetono superando 2-0 il ponte San Pietro, nel segno della continuità. A dire il vero, la partita non è certamente spumeggiante dal punto di vista del gioco e delle occasioni, e per larghi tratti a regnare sono l’equilibrio e le difese. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, a inizio ripresa lo scossone lo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con