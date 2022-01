Sona-Desenzano Calvina: magia Marangon, la punizione nel recupero vale tre punti per gli ospiti

Il Desenzano Calvina passa in casa del Sona all'ultimo respiro. Gli ospiti vincono 2-1 in trasferta grazie alla doppietta di Marangon, che segna prima su rigore nel primo tempo e poi su punizione nel secondo, regalando ai compagni tre punti fondamentali per la rincorsa al titolo. La partita si mantiene sempre in equilibrio dal primo all'ultimo minuto. Le due squadre si studiano per gran parte del primo tempo. Nella prima frazione è il Desenzano a rendersi pericoloso più volte, tramite le incursioni provenienti dalle fasce occupate da Ferrara a sinistra e da Spini a destra. Proprio quest'ultimo scatta sulla fascia...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con