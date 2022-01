Mamah non ha perso l’aereo, Varese 'C' crede… Novara avvisato

Un gol di Mamah al 90’ regala al Città di Varese la vittoria nell’anticipo contro la Lavagnese. Nel secondo anticipo di giornata del Girone A invece, l’RG Ticino conferma l’avvio di 2022 da applausi, batte il Casale e infila la seconda vittoria consecutiva che fa fare un bel salto in classifica in chiave salvezza mentre per i nerostellati è probabilmente l’addio definitivo a qualsiasi pensiero e velleità di inseguimento al Novara. Ora in classifica a 14 punti dal Casale anche se con una gara in più…



Decisiva dunque la zampata di Mamah per i biancorossi di Ezio Rossi, che regala i tre punti proprio all’ultimo respiro dopo una gara combattuta e tiratissima. Il Città di Varese era passato in vantaggio sul finire di prima frazione con il gol di Di Renzo. Nella ripresa però, la Lavagnese combatteva e trovava con la ‘bandiera’ Avellino, il gol dell’1-1 al 25’ della ripresa. Pareggio che avrebbe probabilmente tagliato fuori definitivamente il Città di Varese dalla (rin)corsa al Novara e al sogno serie C, che invece, proprio al 90’ con il gol di Mamah, continua a essere uno splendido sogno… Il Novara è a 5 punti anche se con una gara in meno rispetto alla squadra di Rossi.



Un super Vitiello invece, trascina l’RG Ticino alla seconda vittoria del 2022 dopo il roboante 4-1 inflitto alla Sanremese domenica scorsa. La squadra del neo-tecnico Costantino annichilisce nella prima frazione il Casale di Modica che invece, da quando è arrivato sulla panchina dei nerostellati ha raccolto davvero poco… Nonostante i tanti nuovi arrivi anche da categoria superiore e nonostante qualche assenza. Lo scatenato Vitiello arrivato nel mercato invernale in casa RG Ticino, firma la doppietta nella prima frazione, chiusa 2-0 per i novaresi. Nella ripresa il Casale prova a scuotersi con il neo entrato D’Ancora che firma il 2-1 ma è troppo poco per impensierire Rg Ticino e rimettere in discussione il risultato, anche se proprio nel finale, Forte avrebbe avuto la palla buona per il 2-2 ma c’è stato il recupero fondamentale di Fontana a salvare porta e risultato.



Serie D - Girone A - Anticipi 20ª giornata (clicca per vedere il programma gare completo)

Città di Varese-Lavagnese 2-1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 39' Di Renzo (C), 25' st Avellino (L), 45' st Mamah (C).

CITTÀ DI VARESE (3-4-1-2): Trombini 6, Premoli 6.5, Baggio A. 5.5 (34' st Marcaletti 6), Disabato 6.5, Di Renzo 7 (24' st Mamah 7.5), Monticone 7, Minaj 5.5 (34' st Parpinel 6), Mapelli 6.5 (34' st Pastore 6.5), Foschiani 6.5, Piraccini 6 (35' st Cappai 6.5), D'Orazio 6.5. A disp. Priori, Bertuzzi, Cantatore, Mendolia. All. Rossi 7.

LAVAGNESE (4-3-3): Ravetto 7, Casagrande 6, Crivellaro 5.5 (44' st Sommovigo sv), Avellino 6.5, Romagnoli 6, Gatelli 6 (41' Ben Nasr 6), Canovi 6, Dotto 6 (46' st D'Arcangelo sv), Valenti 5.5, Lombardi 5.5 (35' st Oliveri sv), Rovido 5.5. A disp. Bellesolo, Bacigalupo G., Costanzo, Romanengo, Croci. All. Fasano 6.

ARBITRO: Ursini di Pescara .

AMMONITI: Casagrande (L), Mapelli (C), Di Renzo (C), Oliveri (L).

RG Ticino-Casale 2-1

RETI (2-0, 2-1): 22' Vitiello (R), 35' Vitiello (R), 26' st D'Ancora (C).

RG TICINO (4-3-1-2): Oliveto 6, Bedetti 6.5, Della Vedova 6.5 (50' st Cannistrà sv), Lionetti 7, Longhi 6.5, Fontana 7, Sbrissa 6.5, Battistello 6.5 (38' st Rosato sv), Vitiello 7.5 (27' st Longo 6), Lorenzo 6.5 (32' st Spitale 6), Puntoriere 7 (29' st Makota 6). A disp. Samarxhi, Sordillo, Baiardi, Bellucca. All. Costantino 7.

CASALE (4-3-3): Franetovic 6.5, Pugliese 5.5 (20' st D'Ancora 7), Mullici 6, Martin 6, Guarino 5.5 (9' st Casella 6), Darini 6, Continella 6 (31' st Palermo 6), Onishchenko 5.5 (9' st Albisetti 6), Forte 6, Rossini 5, Gatto 5 (9' st Amayah 6). A disp. Paloschi, Zannetti, Cannia. All. Modica 5.5.

ARBITRO: Esposito di Napoli 6.5.

ASSISTENTI: Ghio e Isolabella.



SERIE D • GIRONE A - Clicca per vedere la classifica aggiornata

Per consultare tutti i dati e le statistiche individuali e di squadra, SCARICA LA NOSTRA APP