Castellanzese-Ac Leon: un Chessa gelido dal dischetto stende la formazione brianzola, a cui non basta la rete Bonseri

La Castellanzese torna a vincere fra le mura amiche del “Provasi” grazie alla doppietta di Chessa – un gol per tempo ed entrambi dal dischetto – alla Leon non basta il momentaneo pari firmato da bomber Bonseri. Corrado Cotta schiera la stessa formazione della scorsa gara, quella in casa del Caravaggio, mentre la Leon opta per il turnover, visto il turno infrasettimanale di recupero a Legnano (vittoria lilla per 2-0). I neroverdi si lasciano ispirare da Chessa che nelle ultime tre uscite è sempre andato a segno (4 gol all'attivo nel 2022), e la scelta si rivela vincente. Castellanzese che si risolleva dalle sabbie mobili, arrivando a quota 20, esattamente come la Leon.



Chessa-Bonseri, botta e risposta. Dopo 100 secondi è subito la Castellanzese a rendersi insidiosa: corner di Ferrandino, testa di Mazzola, la sfera termina di pochissimo fuori. La formazione di Cotta continua a pressare alto, e lo fa con Chessa, che salta due uomini come birilli, ma la conclusione del numero 7 è altissima e non desta problemi a Martignoni. La Leon prova a reagire sfruttando la fascia destra, ma Zazzi perde il tempo di tiro ed è un nulla di fatto per i brianzoli. Al quarto d'ora Micheli innesca Chessa che trova anche la rete, ma viene fermato per posizione di offside. Al 20' ancora Castellanzese insidiosa da calcio d'angolo, Colombo svetta più di tutti ma la sfera termina sopra la traversa. Al 24' Mandelli perde la sfera e la Leon ne approfitta con Zazzi che prova la botta, ma Cincilla risponde presente. Quattro giri di orologio dopo Ferrandino fa venire i brividi a tutti: bello scambio fra Colombo e Chessa, la sfera arriva al numero 10 ma non si abbassa a dovere e termina sul fondo. Al 34' calcio di rigore per la Castellanzese: Chessa viene atterrato in area da Marzullo e proprio il numero 7 si incarica di calciare il penalty. Dagli 11 metri il Mago non sbaglia e segna il vantaggio. La gioia neroverde dura solamente 60 secondi: Bonseri rimette tutto in equilibrio con un tap-in vincente. Allo scadere Mandelli vicinissimo al raddoppio, ma c'è fallo dello stesso giocatore neroverde sul portiere ospite.



Chessa, gelidamente polare. Dopo solamente un minuto Bonseri protesta per una trattenuta, ma giustamente il direttore di gara lascia proseguire. Al 5' Mandelli conquista un calcio piazzato interessante: Chessa piazza la sfera in mezzo all'area, Mazzola ancora una volta svetta più di tutti, ma il pallone termina sopra la traversa. 120 secondi dopo Colombo prova la sassata, ma c'è la risposta di Martignoni, sulla ribattuta Perego spara alle stelle. Al 14' ancora Marzullo atterra Chessa ed è il secondo penalty in favore dei neroverdi: è sempre lui, Chessa a sfidare Martignoni e lo spiazza per la seconda volta. A metà della prima frazione Chessa salta Marzullo e va vicinissimo alla tripletta personale, sulla respinta di Martignoni, Mandelli sbatte ancora sull'estremo difensore della Leon. La Leon prova a reagire, ma ogni sortita avversaria viene annichilita dalla difesa della Castellanzese. Al 40' ancora Chessa sfiora il tris, ma Martignoni in allungo nega la gioia all'attaccante di casa. Al 47' Cincilla salva la Castellanzese, levando dalla testa di Bonseri il possibile 2-2.



IL TABELLINO

CASTELLANZESE-AC LEON 2-1

RETI: 36' rig. Chessa (C), 37' Bonseri (A), 15' st rig. Chessa (C),



CASTELLANZESE (4-3-1-2): Cincilla 7, Compagnoni 7, Pisan 6.5, Perego 6.5 (34' st Piran 6), Micheli 6.5, Chessa 7.5, Colombo 6.5 (31' st Travellini 6), Ferrandino 6.5, Mazzola 7, Mandelli 6 (24' st Melli 6.5), Raso 7. A disp. Asnaghi, Alushaj, Nuzzo, Mei, Praderio, Brusa. All. Cotta 7.

AC LEON (4-3-1-2): Martignoni 6, Marzullo 5, Concina 6 (29' st Romanini 5.5), Zazzi 6.5 (24' st Ronchi 6), Rondelli 6, Scaccabarozzi 6.5, Oggionni 5.5 (29' st Veneruso 5.5), Achenza 6.5 (45' st Ferrè sv), Bonseri 6.5, Moreo 5.5, Schiavo 6 (19' st Paparella 5.5). A disp. Fontana, Caferri, Leotta, Aldè. All. Motta 6.

ARBITRO: Toro di Catania 7.

ASSISTENTI: Anile di Acireale e Di Dio di Caltanissetta

AMMONITI: Achenza (A), Perego (C), Compagnoni (C).



LE PAGELLE



CASTELLANZESE

Cincilla 7 Provvidenziale in due circostanze: sulla gran botta di Zazzi e sulla possibile incornata di Bonseri; sul gol può poco o nulla. Torna ad essere garanzia fra i pali neroverdi.

Compagnoni 7 Sempre preciso nelle chiusure e nei duelli aerei è pronto a svettare più degli altri. Spinge a dovere sulla sinistra e si porta spesso e volentieri nell'area avversaria.

Pisan 6.5 Sulla destra comincia a brillare: frena più e più volte la corsa dell'avversario, trovando spesso e volentieri la rimessa laterale a suo favore. Giovane di grande prospettiva.

Perego 6.5 Si divora il gol che poteva essere solamente la ciliegina finale sulla torta. Spostato più estreno, il numero 4 torna a risplendere di luce propria. (34' st Piran 6)

Micheli 6.5 Quell'intervento che costa il gol del momentaneo 1-1 pesa, ma è bravo a reagire e a guidare la retroguardia con grande esperienza, nonostante sia solo un classe 2000.

Chessa 7.5 Per la terza gara consecutiva va a segno. Segnare due rigori (entrambi conquistati da lui stesso) in una sola partita non è certamente cosa scontata, lui si dimostra glaciale.

Colombo 6.5 Il lavoro sporco ormai è il suo cavallo di battaglia. Sempre pronto a fare a spallate con chiunque e nuovamente con la fascia da capitano torna ad essere leader in campo. (31' st Travellini 6)

Ferrandino 6.5 L'eleganza e la qualità nelle giocate, i colpi di tacco precisi e una corsa per due. Il diez neroverde incanta tutti.

Mazzola 7 Schierato nuovamente titolare, sfiora il gol in due occasioni (avvio gara e avvio ripresa); dietro fa buona guardia, specie su Bonseri che riesce ad arginare in diverse circostanze.

Mandelli 6 Un primo tempo decisamente sottotono, mentre nella ripresa entra con un piglio diverso. Sfiora anche lui il gol, ma forse non è così “cattivo” sotto porta, almeno in questa partita.

24' st Melli 6.5 Entra con la grinta che lo contraddistingue, fa buona guardia e prova diverse verticalizzazioni.

Raso 7 Il nuovo innesto neroverde si rivela ancora una volta determinante in mezzo al campo. Conquista punizioni interessanti, mette pulizia quando serve e anche in contrasto è fondamentale il suo apporto.

All. Cotta 7 Seconda vittoria consecutiva e finalmente fra le mura amiche. Il successo sulla Leon è pesantissimo e fondamentale. Il nuovo assetto neroverde funziona decisamente bene.



AC LEON



Martignoni 6 Totalmente spiazzato sui due rigori, ma compie diversi miracoli: ne sanno qualcosa Colombo, Mandelli e Chessa.

Marzullo 5 È lui a causare i due rigori in favore dell'avversario; troppo ingenuo sui due falli su Chessa che portano al penalty. Fatica anche un po' in fase di spinta, specie dopo l'ingresso di Melli.

Concina 6 Sulla sinistra la Leon spinge di più e il merito è anche suo; Pisan si dimostra cliente scomodo e lo marca a dovere quando si allunga sulla fascia. (29' st Romanini 5.5)

Zazzi 6.5 Con Perego mette in scena un duello spettacolare. L'ex di turno va vicino al gol, ma Cincilla gli nega la gioia. (24' st Ronchi 6)

Rondelli 6 L'accoppiata con Scaccabarozzi funziona bene, qualche svista però c'è. Tutto sommato sufficienza piena.

Scaccabarozzi 6.5 Con lui la retroguardia soffre decisamente meno; mette ordine quando serve e cerca di arginare come può Colombo.

Oggionni 5.5 Difficilmente si rende insidioso, non sempre riesce a piazzare cross interessanti o giocate degne di nota. (29' st Veneruso 5.5)

Achenza 6.5 Forse il migliore della formazione di Motta: quell'intervento che gli costa l'ammonizione è decisamente provvidenziale. Cerca di portare in profondità la squadra per vie centrali. (45' st Ferrè sv)

Bonseri 6.5 Arriva il dodicesimo centro per il centravanti della Leon, ma la sua rete non basta a portare a casa punti. Quando il pallone è fra i suoi piedi i brividi non mancano.

Moreo 5.5 In mezzo al campo ogni tanto va in blackout, alternando buone giocate a buchi clamorosi. Raramente riesce a filtrare le ripartenze della Castellanzese.

Schiavo 6 Cerca di proporsi diverse volte là davanti, ma la retroguardia di casa lo argina a dovere e annichilisce ogni sua sortita. Ha verve creativa e la sufficienza è piena.

19' st Paparella 5.5 Non riesce a invertire il senso di marcia, poche azioni degne di nota.

All. Motta 6 Qualcosa a centrocampo non funziona, manca quella funzione di filtro. Per il resto i suoi in difesa e là davanti soffrono decisamente poco.



ARBITRO

Toro di Catania 7 I due rigori sono solari, e i due assistenti sono perfetti nell'offside (vedi quello di Chessa). La terna dimostra personalità e dirige una gara praticamente perfetta.



LE INTERVISTE



Sorriso a trentadue denti per Corrado Cotta, tecnico della Castellanzese, che commenta così il successo dei suoi: «Finalmente siamo tornati alla vittoria nel nostro campo in uno scontro diretto. Tre punti che ci portano a pari dell'avversaria odierna, la Leon. Una gara maschia giocata anche sugli equilibri tattici e siamo stati bravi a ripartire e a non soffrire così tanto l'avversario. La squadra è consapevole di star lavorando bene, e dopo aver subito gol i ragazzi sono stati bravi a restare in partita e a trovare il 2-1 nella ripresa. Un plauso anche ai ragazzi che entrano dalla panchina, perché si fanno sempre trovare pronti. Gli episodi? Fanno la differenza, forse questa volta abbiamo raccolto quello seminato rispetto ad altre».