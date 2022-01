Il derby bergamasco è gialloblù, Iori e Galelli affondano la Real Calepina

Finisce 3-1 la partita Brusaporto-Real Calepina, con i padroni di casa che vincono una partita molto equilibrata, giocata alla pari da entrambe le squadre. Il match riserva poche emozioni soprattutto nel primo tempo. Le due compagini tendono a studiarsi senza scoprirsi troppo, per colpire al primo errore dell' avversario. All'11' su uno sviluppo di calcio d'angolo Forlani si trova in area di rigore, prova a scartare Ndiaye ma questo lo atterra e causa il calcio di rigore, trasformato poi da Iori. I padroni di casa cercano di sfruttare il vantaggio per abbassare i ritmi della partita attraverso il possesso palla. La squadra di Zenoni poche volte si spinge nell'area avversaria. Il secondo tempo si apre con i padroni di casa che provano a trovare la via del gol per la seconda volta e ci riescono fortuitamente al 2' st, grazie ad un autogol di Raccagni. La partita sembra ormai chiusa, i ragazzi di Carobbio giocano sulle ali dell'entusiasmo e provano diverse volte a segnare il terzo gol, senza riuscirci. Al 30' st arriva la rete di Tirelli che sfrutta una delle poche occasioni concessegli dagli avversari e, accorcia le distanze. La Real Calepina ci crede e prova a sfruttare la stanchezza degli avversari per trovare il gol del pareggio ma, dopo aver perso palla in attacco, subisce un contropiede che culmina con il terzo gol ad opera di Galelli che, entrato da poco, colpisce la palla di testa e insacca all'angolino. Questa vittoria regala 3 punti importantissimi ai padroni di casa permettendo loro di rimanere ancorati alle prime posizioni della classifica.

Lampi di gioco. Il primo tempo si apre con le due squadre che provano a studiarsi reciprocamente. Nei primi 10 minuti le due compagini si sbilanciano poco e fanno girare molto la palla per crearsi degli spazi, senza mai entrare nell'area avversaria. La prima vera azione pericolosa si ha all' 11' per il Brusaporto, con Valsecchi che dalla fascia destra mette un pallone in area per Stefanoni, che però è in ritardo e manca all'appuntamento con il gol. La difesa avversaria butta la palla in corner rischiando di fare un autogol. Sugli sviluppi di questo calcio d'angolo, il pallone arriva tra i piedi di Forlani che prova un uno contro uno per saltare Ndiaye ma questo lo atterra, causando il rigore. Dal dischetto Iori è freddo e non sbaglia. Nei minuti successivi i padroni di casa amministrano il vantaggio grazie all'ottima difesa che non concede nulla agli avversari. Al 28' gli ospiti si fanno vedere nell'area avversaria grazie ad un corner, senza impensierire gli avversari. Al 39' i ragazzi di Zenoni hanno un'altra possibilità da calcio d'angolo ma la palla attraversa tutta l'area e nessuno va a segno. Negli ultimi minuti i padroni di casa evitano di subire gol per andare in vantaggio nello spogliatoio.

Derby vinto. Nel secondo tempo i gialloblu partono subito a mille e cercano subito di chiudere la partita nei primi minuti. Al 1' Iori mette un pallone in area per i suoi compagni ma nessuno riesce a sfruttare questa occasione. Al 2' Iori lancia Guidelli in porta ma Raccagni, cercando di evitare l'anticipo del numero 4 avversario, colpisce troppo forte la palla e la butta involontariamente nella porta difesa da Gherardi. Questo autogol mette la partita ancora più in discesa per i padroni di casa che, dopo aver bissato il vantaggio, giocano sulle ali dell'entusiasmo e arrivano vicini al terzo gol. Al 60’ Stefanoni viene lanciato in porta dai compagni ma al momento del tiro viene bloccato dai due difensori, che scampano il pericolo. Al 62’ Iori con qualità va via a Paris e a tu per tu con il portiere prova un pallonetto finisce di poco alto. Altra chance per i padroni di casa sprecata. Dal 65' in poi i padroni di casa concedono diverse occasioni agli avversari a causa della stanchezza. Al 75' Valois crossa di destro in mezzo all'area, la palla arriva sui piedi di Tirelli che si smarca bene e insacca alle spalle di Aceti, accorciando le distanze. I ragazzi di Zenoni cominciano a crederci e provano con tutte le forze a trovare il gol del pareggio. Il Brusaporto approfitta di errore degli avversari in attacco per far partire un contropiede con Sokhna sulla fascia destra che poi con un cross trova in mezzo all'area Galelli che con un ottimo colpo di testa segna il terzo gol e chiude la partita.

TABELLINO

BRUSAPORTO-REAL CALEPINA 3-1

RETI: 15' Iori (B), 2' st aut. Raccagni(B), 30' st Tirelli (R), 42' st Galelli(B).

BRUSAPORTO(4-3-3): Aceti 6.5, Ippolito 6.5, Cortinovis 6.5, Guidelli 7, Beduschi 6.5, Ondei 6.5, Valsecchi 6.5 (19' st Sokhna 6.5), Forlani 7, Vitali 6.5 (28' st Galelli 7), Iori 7.5 (40' st Siciliano s.v), Stefanoni 6.5 (19' st Apollonio 6.5). A disp. Nisoli, Suardi, Menni, Rodolfi, Del Fiore. All. Carobbio 7.

REAL CALEPINA(4-3-3): Gherardi 6.5, Della Fiore 6.5, Giangaspero 6, Fini 6.5 (13'st Valalois 6), Paris 7, Esposito 6.5 ( 20' st Pozzoni D. 6.5), Tirelli 7, Pojani 6.5 ('6 st Losa), Chiossi 6, Raccagni 5 (41'st Pozzoni L. s.v), Ndiaye 5.5 (10' st Bacchin 6). A disp. Alvigini, Vallisa, Belotti, Jamal. All. Zenoni 6.

ARBITRO: Bianchini di Terni 6.5.

ASSISTENTI: Mitilelu 6.5 e Di Meo 6.5.

AMMONITI: Fini (R), Paris (R), Zenoni(R), Giangaspero (R), Apollonio(B).

PAGELLE

BRUSAPORTO



Aceti 6.5 Viene impegnato poco durante la partita ma risponde sempre bene.

Ippolito 6.5 Spinge molto sulla fascia destra e prova a far segnare i compagni con i suoi cross.

Cortinovis 6.5 Nella sua zona è molto abile a non farsi superare dagli avversari intervenendo sempre al momento giusto.

Guidelli 7 Si fa trovare sempre libero in mezzo al campo per impostare l'azione, ottima partita.

Beduschi 6.5 Quando ha la palla tra i piedi dà sicurezza a tutta la difesa e soprattutto ad Aceti tra i pali.

Ondei 6.5 Insieme a Beduschi gioca un ottima partita non rischiando mai la giocata.

Valsecchi 6.5 Gioca molto al servizio del centrocampo e aiuta i compagni in fase offensiva.

19' st Sokhna 6.5 Quando entra in campo riesce a dare più qualità alla squadra e sforna un ottimo assist per il terzo gol.

Forlani 7 Bravo negli uno contro uno, come quello che gli permette di saltare Ndiaye e procurarsi il rigore.

Vitali 6.5 Ha poche occasioni di andare a segno ma si mette molto al servizio della squadra.

28' st Galelli 7 Fa quello per cui è entrato: entra, segna e chiude la partita.

Iori 7.5 Sicuramente è il migliore in campo, gioca un ottima partita ed è freddissimo dal dischetto.

Stefanoni 6.5 Gioca un po' sottotono ma contribuisce a far vincere la partita.

19' st Apollonio 6.5 Entra e aiuta i compagni a trovare il terzo gol.

All. Carobbio 7. Mette una squadra in campo molto ordinata e molto ben posizionata. I suoi ragazzi concedono pochissimo agli avversari e sono bravi a non perdere la testa dopo il gol del momentaneo 2-1 e a chiudere la partita.

REAL CALEPINA

Gherardi 6.5 Nonostante i 3 gol subiti, gioca una bella partita.

Della Fiore 6.5 Insieme a Paris fa un ottima partita in difesa, bloccando spesso le incursioni avversarie.

Giangaspero 6 Gioca bene ma spesso gli avversari lo superano facilmente.

Fini 6.5 Aiuta i compagni in mezzo e lotta contro gli avversari su ogni pallone.

13' st Valalois 6 Si vede poco in campo fino al cross al 30' st che porta Tirelli al gol.

Paris 7 è molto attento su ogni pallone, sbaglia poco e protegge bene la porta di Gherardi

Esposito 6.5 Si mette al servizio dei compagni ed è molto bravo a dirigere il possesso palla.

20' st Pozzoni D. 6.5 Gioca molto bene in mezzo al campo aiutando i compagni in fase difensiva.

Tirelli 7 Bravo a concretizzare una delle poche occasioni importanti della squadra

Pojani 6.5 Prova a incidere nella partita diverse volte, senza mai riuscirci.

'6 st Losa 6.5 Entra e aiuta i compagni a reagire per trovare il gol del 2-1.

Chiossi 6 Viene servito poco dai compagni e viene marcato bene dai difensori avversari, che non lo fanno segnare.

Raccagni 5 Riesce a tenere le avanzate avversarie fino all'autogol, che condanna i suoi compagni.

Ndiaye 5.5 Entra in modo sbagliato su Forlani e causa il rigore del vantaggio avversario.

10' st Bacchin 6 Sulla fascia destra fa fatica a trovare gli spazi giusti perché viene sempre chiuso.

All. Zenoni 6. Mette in campo una squadra capace di giocarsela al pari livello con gli avversari. Purtroppo il rigore all'11' st cambia la partita e l'autogol la chiude. Bravo a crederci fino alla fine insieme ai suoi ragazzi dopo il gol di Tirelli.