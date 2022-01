La zampata di Gasparri scatena la festa dei Lilla contro la Virtus Ciserano Bergamo

Dal Lilla stadium arrivano grandi notizie per la squadra di Sgrò, che si aggiudica per 1-0 lo scontro chiave con la Virtus Ciserano Bergamo, rivale diretta per arrivare ai playoff. I rossoblù possono recriminare per tantissime occasioni sprecate, che sono state punite dai padroni di casa, che hanno trovato la vittoria grazie al gol di rapina del loro numero 11. Ora il Legnano si ritrova a 33 punti e stacca proprio la squadra ospite, che rimane ancorata a 30. Nel prossimo turno i Lilla faranno visita alla Folgore Caratese per dare continuità alla loro vittoria, mentre la Virus sarà impegnata con il Ponte San Pietro, per rifarsi dopo la sconfitta.

L'equilibrio regna sovrano La partita comincia con un copione ben definito: gli ospiti tengono il pallino del gioco, mentre la squadra di casa cerca di colpire in ripartenza, con gli strappi di Quaggio e Ravasi. Al 10' Luca Confalonieri apre le danze con una bella rovesciata che termina a lato, ma rimane da apprezzare il bel gesto atletico. A rispondere per i padroni di casa è Edoardo Confalonieri, che calcia dal limite dell'area senza impensierire eccessivamente Colleoni, che blocca in tuffo. La partita continua senza grandi sussulti e con grande equilibrio, con le due squadre che si sfidano colpo su colpo. Prima Quaggio calcia a lato dopo una bella sponda di Ravasi, poi al 25' gli ospiti si vedono annullare un gol per fuorigioco di Luca Confalonieri, che aveva spinto in rete il tiro cross di Bardelloni. La Virtus continua a fare la partita e infatti l'occasione più ghiotta capita al 42' sui piedi di Confalonieri, che scheggia la traversa da buonissima posizione, facendo terminare sul pareggio un primo tempo gradevole.

Super Tamma La seconda frazione si apre come si era chiusa la prima, con il Legnano che però soffre maggiormente in apertura le avanzate dei rossoblù. Al 6' Tamma compie un intervento prodigioso su una bella semi rovesciata del solito Confalonieri e dopo pochi minuti il numero 1 dei lilla è chiamato nuovamente in causa sul bolide da fuori di Careccia. I padroni di casa sembrano sull'orlo del baratro e al 17' la traversa è salvifica sulla conclusione di un indiavolato Bardelloni da fuori area. Dopo un inizio shock, i cambi di Sgrò aiutano la sua formazione, che prende le misure agli ospiti e inizia ad affacciarsi nella metà campo rossoblù; al 28' arriva la prima vera occasione da gol per i lilla, che passano in vantaggio. Di Lernia cerca e trova il subentrato Barazzetta, che viene stoppato da un miracolo di Colleoni: sulla respinta il più lesto di tutti è Gasparri, che insacca il gol del vantaggio. La rete punge nell'orgoglio la Virtus, che si lancia alla ricerca del gol del pareggio; le conclusioni di Jaouhari e Careccia però sono imprecise e non trovano il bersaglio grosso, facendo terminare la sfida con la vittoria lilla e un'incredibile beffa per i ragazzi di Del Prato.

IL TABELLINO

Legnano-V. Ciserano Bg 1-0

RETE: 33' st Gasparri (L).

LEGNANO: Tamma 7.5, Caradonna 6, Moracchioli 6.5, Bini 6.5, Becchi 6, Di Lernia 6.5, Beretta 6, Confalonieri 6.5 (1' st Bingo 5.5), Quaggio 6.5 (11' st Barazzetta 7), Ravasi 6, Gasparri 7 (39' st Bertoli sv). A disp. Russo, Barbui, Iacovelli, Todaj, Gambino, Tondi. All. Sgrò 7.

V.CISERANO BG: Colleoni Mat. 6.5, Moioli 5.5, Pellegrini 6 (44' st Monti sv), Selvatico 6 (36' st Madonna sv), Del Carro 6, Nessi 6.5, Careccia 6.5, Jaouhari 5.5, Bardelloni 7, Confalonieri 6.5 (27' st Bertoli 6), Belloli 5.5 (44' st Viscardi D. sv). A disp. Colleoni Mau., Gerevini, Mosconi, Albertini, Orfanos. All. Del Prato 6.5.

ARBITRO: Moretti di Firenze 6.

ASSISTENTI: Fadda e Ladu.

AMMONITI: Bardelloni (V), Confalonieri (L), Moioli (V), Jaouhari (V).

LE PAGELLE

LEGNANO

Tamma 7.5 Tiene a galla i suoi nel momento di maggiore difficoltà, con due interventi prodigiosi. Sostituisce alla grande Russo, dimostrandosi un'alternativa molto valida.

Caradonna 6 Soffre le incursioni avversarie, ma nel finale tira fuori l'orgoglio e compie diversi interventi importanti.

Moracchioli 6.5 Partita molto intraprendente, soprattutto nella prima frazione, dove contiene bene l'avversario diretto ed è piuttosto propositivo in avanti.

Bini 6.5 Leader. Guida la linea difensiva dei padroni di casa con grande personalità e di testa la prende sempre lui.

Becchi 6 Parte incontrando qualche difficoltà con Bardelloni, ma nella parte finale di gara riesce a contenere i tentativi avversari per trovare il pareggio.

Di Lernia 6.5 Lotta in mezzo al campo e non si ferma mai, recuperando tantissimi palloni nonostante l'inferiorità numerica nella zona nevralgica.

Beretta 6 Si sbatte e dà un bel contributo con tanta corsa, anche se a volte risulta leggermente impreciso nella giocata decisiva.

Confalonieri 6.5 Gioca un bel primo tempo, essendo uno dei pochi che crea problemi a Colleoni con soluzioni dalla distanza. Esce a causa dell'ammonizione prematura.

1'st Bingo 5.5 Non riesce a dare un grande impatto, dato che perde qualche pallone di troppo nell'uno contro uno.

Quaggio 6.5 Partita di enorme sacrificio, con tantissimo pressing e molti falli guadagnati con il lavoro spalle alla porta.

11'st Barazzetta 7 Entra alla grande, creando scompiglio nella difesa avversaria. Dal suo guizzo nasce il gol decisivo per la vittoria.

Ravasi 6 Si sacrifica molto anche se manca il suo apporto vicino alla porta avversaria.

Gasparri 7 La zampata decisiva nel momento più difficile regala tre punti pesanti come un macigno ai suoi.

Allenatore Sgrò 7 La sua squadra non molla nelle difficoltà e resta sempre unita, venendo premiata con una vittoria che vale veramente tanto in ottica futura.

VIRTUS CISERANO BERGAMO

Colleoni 6.5 Guida la sua retroguardia e compie una bellissima parata, nonostante dalla respinta nasca il gol avversario.

Moioli 5.5 Nel primo tempo gioca una bella partita di personalità, ma dall'entrata di Barazzetta non riesce più a trovare le giuste misure.

Pellegrini 6 Non corre grossi rischi sulla sinistra, limitandosi a giocare una buona partita in fase difensiva.

Selvatico 6 Nel primo tempo tocca una miriade di palloni con buonissima qualità, ma nella seconda parte della ripresa ha un calo piuttosto vistoso.

Delcarro 6 Contiene bene gli attaccanti dei padroni di casa ma nel finale la retroguardia corre qualche rischio di troppo.

Nessi 6.5 Gioca una buona partita in marcatura, creando un bellissimo duello fisico con Quaggio.

Careccia 6.5 Uno degli ultimi a mollare. Riesce a dare quantità e qualità e solo un super Tamma gli nega la gioia del gol nel secondo tempo.

Jahouari 5.5 Ci mette grande grinta e forza di volontà, anche se a volte eccede nel temperamento con falli piuttosto evitabili.

Bardelloni 7 Il migliore dei suoi. Ci prova a più riprese con tanta qualità e la traversa gli nega un gol che sarebbe stato di pregevole fattura.

Confalonieri 6.5 Crea scompiglio con un movimento continuo che mette in difficoltà il Legnano, anche se è leggermente impreciso in zona gol.

27'st Bertoli 6 Non riesce a dare il cambio di marcia necessario per trovare il gol del pareggio.

Belloli 5.5 Ha grandi qualità che sono sotto gli occhi di tutti, ma oggi non riesce ad essere concreto con i suoi strappi sull'esterno.

Allenatore Del Prato 6.5 Peccato, perchè la squadra gioca una buona partita ma si ritrova con 0 punti in tasca nonostante una prestazione di buonissimo livello.

ARBITRO

Simone Moretti di Firenze 6 Dirige con personalità una gara piena di contatti, anche se rimangono dei dubbi sul gol annullato agli ospiti.

LE INTERVISTE

Per i padroni di casa del Legnano ha parlato Marco Sgrò commentando una bella vittoria. «Sono molto contento per l'atteggiamento della squadra, che non ha mai mollato. Tamma ha giocato una bellissima partita ma anche Barazzetta ha offerto una grande prestazione dalla panchina. Dopo il gol sono passato a 3 centrocampo, per dare più copertura in un fase delicata della partita»

Per il rossoblù il tecnico Ivan Del Prato ha commentato così una sconfitta immeritata:«Faccio i complimenti ai miei ragazzi, perchè nonostante un campo in condizioni pessime ci hanno messo qualità. Siamo stati un po' ingenui sul gol subito, ma la sconfitta a mio modo di vedere è ampiamente meritata e punteremo a rifarci fin dalla prossima partita per far vedere quanto valiamo».