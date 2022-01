Pontiggia risponde a Siani, 1-1 per il Sangiuliano City

Non sono sufficienti 96 minuti di battaglia per decretare un vincitore fra Casatese e Arconatese, che devono dividersi la posta in palio in seguito a un big match giocato sui nervi e terminato 1-1. Se le due compagini non hanno saputo realmente prevaricare l’una sull’altra, sono state se non altro leste nell’approfittare degli errori altrui: le due reti infatti – alla prima di Siani al 24’ ha risposto Pontiggia nella ripresa – sono figlie di altrettante disattenzioni individuali, e fanno masticare amaro i due strateghi in panchina, Mazzoleni e Livieri. Il primo si è affidato ad un 3-5-2 di caratura offensiva, nel quale alle spalle delle punte Masini e Isella erano posti il dinamismo e l’interscambiabilità di Mecca, De Angelis e Fusi. Il secondo, a cavallo fra un 3-4-1-2 e un 3-4-3, dovendo far fronte a diverse assenze, ha lasciato più manovra agli avversari senza però rinunciare alla propria robusta spina dorsale, composta da Bianchi, Gomis e Parravicini; una colonna ancor più compattata dal lavoro dei due infaticabili esterni, Colleoni e Spera, puntuali nei ripiegamenti. Lillo, sulla trequarti, aveva libertà di allargarsi alla sinistra del compagno numero 9. Il pareggio finale muove la classifica, ma fa realmente contento solo il Sangiuliano, domani impegnato sul proprio green contro il fanalino di coda Villa Valle e bramoso di punti che saprebbero di fuga, Desenzano permettendo.

La Casatese si fa gol. Nei primi minuti del match le due compagini si studiano senza affrettare le giocate; in breve tempo però la temperatura si alza. Basta infatti uno schema su corner per liberare al tiro Ghilardi, che però è poco fortunato e non trova lo specchio. La Casatese cerca di rendersi maggiormente pericolosa con pressione alta e gioco offensivo, ma sembra portarsi sulla schiena il peso delle ultime sconfitte e le gambe tremano più del solito quando il pallone è fra i piedi. Addirittura De Angelis ne perde uno sanguinosissimo in fase di costruzione, sul quale deve porre rimedio Perego con un cartellino giallo obbligatorio. Paradossalmente lo stesso centrale commette poco più tardi la medesima ingenuità dinnanzi a quel gigante buono di Parravicini, ma stavolta alle sue spalle non c’è nessuno che possa salvare Pirola; l’attaccante oroblù trova così facilmente la via dell’assist per Siani che, tutto solo, mette il suo nome a referto senza troppe difficoltà. La reazione biancorossa non si fa attendere, anche se produce poco: Mecca e Masini trovano spazi per calciare, ma Spada non si spaventa, mentre Bianchi è padrone dell’area. Fusi sembra avere quattro polmoni e fa vedere tutte le sue doti di cursore e dribblatore, se non fosse che nel finale di frazione sciupa clamorosamente un contropiede in cinque contro due da mangiarsi le mani. Nelle sue sfuriate dal centrodestra c’è tanta fame di gol, di cui però nemmeno l’ombra; nemmeno quando, direttamente da calcio di punizione, non inquadra la porta per centimetri.

La sbavatura di Bianchi. Nella seconda frazione la Casatese entra in campo imbufalita, ma lascia traspirare tutta la sua frustrazione quando dopo soli sette minuti viene graziata da Lillo a tu per tu con Pirola. Poteva essere il colpo del ko, e invece, come spesso accade nel mondo della pedata, il rischio subito incarna la sveglia che cambia l’atteggiamento e gli umori sul terreno di gioco. Non a caso Masini, sull’immediato ribaltamento di fronte, calcia a giro dal limite sfiorando il palo. Gli uomini di Mazzoleni crescono con il passare dei giri d’orologio, ma non riescono ad impensierire sul serio la retroguardia avversaria, se non con velenosi (ma mica troppo precisi) traversoni e calci piazzati d'ogni sorta. Su uno di questi Fusi prova a esaltarsi; tuttavia il disegno della sua traiettoria si sbiadisce sopra la traversa. L’Arconatese riesce ad acquisire sempre maggior sicurezza difensiva nonostante lasci costantemente tre uomini alti, ma a dieci minuti dalla fine inciampa nell’errore da matita blu che le costerà il pieno superamento dell’esame di maturità: Bianchi, autore fino a quel momento di una partita perfetta, legge male una palla alta, forse abbacinato da un sole a cui la Brianza non era più abituata, e si lascia sorprendere da Isella; sul sinistro strozzato del capitano si avventa Comberiati, generoso nell’apparecchiare la tavola a Pontiggia, che proprio non può sbagliare l'1-1 da pochi passi. A questo punto i contrasti rudi e i lanci lunghi diventano normale conseguenza del pareggio. Sorprendentemente però, nel copioso recupero concesso da Vogliacco di Bari gli oroblù troverebbero l’ennesimo lampo inaspettato, ma Perego fa come il ragazzo della Via Pàl e si immola barattando il secondo giallo in cambio di un punto in più in classifica. Piutost' che nient' l'è mej piutost.

IL TABELLINO

CASATESE-ARCONATESE 1-1

RETI: 24’ Siani (A), 35’ st Pontiggia (C)

CASATESE (3-5-2): Pirola C. 6, Morganti 6 (42’ st Videkon sv), Ghilardi 6, De Angelis 5.5, Perego 5, Pirola F. 6, Menegazzo 5.5 (23’ st Sala 6), Mecca 5.5 (23’ st Pontiggia 6.5), Masini 5.5 (23’ st Comberiati 6.5), Isella 6, Fusi 6 (42’ st Sassella sv).

A disp. Trabattoni, Corna, Perego, Morlandi. All. Mazzoleni 6.

ARCONATESE (3-4-3): Spada 6.5, Zucchetti 6, Medici 5.5, Gomis 6, Bianchi 6, Gnecchi 6 (20’ st Vecchiarelli 5.5), Spera 6 (44’ st Albini sv), Colleoni 6.5 (27’ Siano 6), Parravicini 6.5, Lillo 5.5 (27’ st Marcone 6), Siani 6.5 (44’ st Longo sv).

A disp. Maldifassi, Trasforini, Principi, , Sacchini. All. Livieri 6.

ARBITRO: Vogliacco di Bari 6.

ASSISTENTI: Vitale di Salerno, Caputo di Benevento.

ESPULSO: 47’ st Perego (C).

AMMONITI: Zucchetti (A), Medici (A), Menegazzo (C).

LE PAGELLE

Casatese:

Pirola C. 6 Non è molto impegnato quest'oggi; si spaventa solo quando Lillo, tutto solo, gli sparacchia addosso il potenziale 2-0. Sul gol subito ci sono poche colpe e molti cattivi pensieri rivolti a Perego. Per il resto la sua è una partita senza troppe mansioni da svolgere.

Morganti 6 Non teme i contrasti con Parravicini, contro il quale a volte riesce addirittura ad avere la meglio sul piano fisico (42’ st Videkon sv).

Ghilardi 6 Corre tantissimo sulla sinistra, tra sovrapposizioni in avanti e ripiegamenti difensivi generosi. Dalla sua parte la Casatese dorme sonni tranquilli-

De Angelis 5.5 Vuole essere il fulcro del centrocampo biancorosso, ma non sembra in giornata: i suoi tempi di gioco non rispettano gli inserimenti dei compagni offensivi e alcune licenze sono rischi che potevano costare più di due punti persi. Perego 5 I due cartellini erano quasi obbligatori, e ce ne si può fare una ragione, il gol subito invece non ha scusanti.

Pirola F. 6 Duella bene e con coraggio, limitando molto Siani.

Menegazzo 5.5 Il 7 è frizzante lungo la corsia di destra, dove dialoga bene con le punte e il vicino Fusi. Nel primo tempo può indossare i panni del goleador, ma perde di fatto la chance graziando Spada. Perde lucidità con il passare dei minuti.

23’ st Sala 6 La mezzala brevilinea rinfresca la catena di destra con tecnica e intelligenza; il suo ingresso aiuta la Casatese a crescere senza perdere solidità difensiva.

Mecca 5.5 Meno ispirato del solito, si accontenta di una timida conclusione da fuori; per il resto non sembra trovare un ruolo nelle combinazioni offensive dei suoi.

23’ st Pontiggia 6.5 Ha il grande merito di aver buttato la palla dentro nel momento più complicato della Casatese; lo spirito combattivo è l'elemento che ha reso decisivo il suo ingresso in campo.

Masini 5.5 Quando gode di buoni spazi in campo aperto fa il diavolo a quattro; peccato che oggi di spazi non ne riesca a trovare molti. Rimane comunque un giovane che sa sempre dov'è la porta avversaria. Da tenere d'occhio.

23’ st Comberiati 6.5 Non era facile entrare ed incidere sul lato coperto da Colleoni; mostra gamba e carattere, portandosi a casa un generoso assist.

Isella 6 Buona partita, fatta di sponde e regia offensiva. Non ci si può distrarre un attimo quando si deve marcare il capitano della Casatese; oggi Bianchi lo ha imparato a spese proprie.

Fusi 6 Il voto finale vuole essere la media tra un bel primo tempo, giocato con classe e composto anche da momenti di apparente onnipotenza, e un secondo tempo più confusionario, nel quale il numero 11 ha portato troppo palla togliendo ritmo ai suoi (42’ st Sassella sv).

All. Mazzoleni 6 Definisce "malata" la sua squadra; forse di una patologia autoimmune se è vero che la Casatese si è fatta gol da sola. Ma bisogna dirla tutta: l'1-1 finale rappresenta in un colpo solo una buona rimonta, il ritorno ad un risultato utile dopo tre sconfitte e la messa scena di un gioco che in fin dei conti non ha prodotto eccessivi rischi e sbilanciamenti.



Arconatese:

Spada 6.5 Altra partita da veterano per il classe 2003: sicurezza fra i pali, personalità e reattività al servizio di Livieri. Il gol subito è inevitabile conseguenza di un pasticcio non suo.

Zucchetti 6 Spalleggia Bianchi come braccetto di destra, e lo fa ostentando coraggio. Nel secondo tempo rimedia un giallo che però evita spauracchi dalle parti di Spada. Affidabile.

Medici 5.5 Si stringe bene con la linea, ma traballa vistosamente, specie nella prima frazione. Ma non dev'essere semplice avere a che fare con gli inserimenti di Isella e le scorribande del duo Menegazzo-Fusi.

Gomis 6 A volte è troppo lezioso nella gestione di alcuni palloni in mediana; lui vorrebbe pulirli tutti, ma non sempre è possibile. Ad ogni modo Livieri si fida delle sue capacità in fase di possesso, oltre a ringraziarlo per il prezioso lavoro da roccioso incontrista.

Bianchi 6 Sarebbe il migliore in campo per capacità di marcatura, tempismo negli interventi e lucidità in ogni lettura difensiva, ma il suo unico errore costa ai suoi il pareggio finale. Va da sè che, per l'importanza che il ragazzo ha nello scacchiere di Livieri, sarà già stato perdonato da tutti, nessuno escluso.

Gnecchi 6 Il suo aiuto al centrocampo oroblù è prezioso in entrambe le fasi.

20’ st Vecchiarelli 5.5 Non riesce ad incidere particolarmente, oltre a soffrire l'avanzata dell'armata biancorossa.

Spera 6 Sferraglia sulla sua corsia senza stancarsi mai; Livieri non vorrebbe mai fare a meno del suo esterno mezzofondista (44’ st Albini sv).

Colleoni 6.5 I suoi settantacinque minuti scarsi di partita sono un inno all'ordine. Il suo soccorso all'ultima linea non fa crollare il castello oroblù, neanche quando la catena di destra di Mazzolleni sembra più ispirata.

27’ Siano 6 Subentra a un Lillo piuttosto provato e stanco. Lo sostituisce mettendo carattere e anche qualche utilissima corsa all'indietro.

Parravicini 6.5 L'assist per Siani è solo la ciliegia su una prestazione attaccante lottatore e manovratore.

Lillo 5.5 Qualche sortita da individualista nel primo tempo non basta per alimentare le bocche dei due attaccanti davanti. Il gol sciupato a inizio ripresa abbassa ulteriormente il voto.

27’ st Marcone 6 Il suo ingresso dà energia e solidità alla fase difensiva oroblù, specie quando gli attacchi arrivano dalla corsia di sinistra. Siani 6.5 Il gol lo premia per una partita di impegno e contrasti al limite della legalità. (44’ st Longo sv).

All. Livieri 6 Tenta di sbarrare la strada all'amico Mazzoleni con una partita votata alla fisicità e al sacrificio, ma viene tradito sul più bello dagli errori di Lillo e Bianchi. Il punticino comunque tiene i rivali dietro.

LE INTERVISTE

Livieri, tecnico dell'Arconatese, conosce bene il valore della Casatese e si rammarica mettendo sulla bilancia prestazione e risultato finale: «La partita è stata affrontata bene, anche perchè conoscevamo le qualità della Casatese. I ragazzi hanno saputo sopperire anche ad alcune defezioni - l'ultima è arrivata proprio ieri sera con il forfait di Santonocito -; siamo andati in vantaggio e abbiamo avuto l'opportunità di chiuderla con Lillo. Avremmo potuto prendere gol in qualsiasi situazione. Prenderlo così mi ha dato fastidio, perchè è stata una nostra leggerezza». Resta comunque la soddisfazione per il cammino di una squadra sempre più consapevole: «Stiamo facendo cose straordinarie dal punto di vista della classifica; tanti giovani stanno crescendo bene e oggi hanno fermato un'ottima squadra».

Mazzoleni analizza l'incontro con realismo e consueta signorilità: «Per come si era messa siamo stati bravi a recuperare e fare un buon punto. Il risultato alla fine è giusto. Conoscevo bene l'allenatore avversario e le caratteristiche dell'Arconatese, che è squadra tosta. Venivamo da tre sconfitte di fila: non sono venute a caso; quindi c'è da dire che eravamo più che "malati". Dopo tre sconfitte e un gol che ci siamo fatti da soli, siamo stati bravi a reagire. Se vogliamo dirla tutta abbiamo un punto in più rispetto all'andata». Il gioco offensivo della Casatese non ha creato così tanto, ma non ha neanche mostrato eccessive falle e squilibri difensivi sul rovescio di medaglia: «Abbiamo quasi sempre il pallino del gioco in mano e spesso creiamo diverse occasioni. Oggi invece non abbiamo avuto grandi chance; è vero anche che oggi avevamo davanti la terza forza del campionato. Giocare dopo tre sconfitte di fila inoltre ha un peso e bisogna migliorare sotto questo aspetto. Questa squadra deve tornare a far vedere le sue qualità, la sua forza, la sua spregiudicatezza che sempre l'hanno contraddistinta. Prendiamo questa "aspirina" e prepariamo fin da subito la prossima partita contro il Franciacorta: sarà un'altra occasione per fare più punti rispetto all'andata, quando perdemmo qui in casa nostra. In ogni caso oggi abbiamo concesso poco, abbiamo solo fatto un pasticcio». Mazzoleni non ha mai rinunciato a certi principi, ma ha cambiato il proprio modulo lungo il suo percorso con la Casatese. Oggi è tornato al 3-5-2: «Abbiamo utilizzato questo modulo nel primo mese, poi per diverse necessità quali la nostra pericolosità con le tre punte siamo passati alla difesa a quattro. Oggi, sapendo che l'Arconatese avrebbe giocato con i tre attaccanti, ho preferito mettere tre centrali fisici, un po' più vicini, anche al fine di contenere la stazza di Parravicini e Siani. Alla fine credo che li abbiamo contenuti bene. Ma possiamo migliorare dal centrocampo in su».