Prove di fuga per il Sangiuliano City; Legnano e Brusaporto formato play-off

La ventesima giornata del girone B di Serie D potrebbe rappresentare la prima vera pennellata gialloverde sul destino di questo campionato: merito del 3-1 della sempre più capolista Sangiuliano City ai danni del fanalino di coda Villa Valle, che prende le sembianze di un bell'allungo sulle dirette concorrenti al titolo, specialmente in seguito delle dolorosissime frenate di Casatese, Arconatese e Folgore; se infatti da un lato gli amici Mazzoleni e Livieri non sono riusciti a prevaricare l'uno sull'altro nell'anticipo di sabato, dall'altro Longo ha dovuto accontentarsi di un pari ricco di gol, fra i quali il primo di Momentè con la maglia della Brianza Olginatese. Il + 8 dei milanesi sulle inseguitrici rimane comunque ufficioso, perchè al Desenzano manca una partita (rinviato il match contro il Caravaggio). E ne mancherà anche un'altra dopo mercoledì, a causa di quelli che speriamo essere gli ultimi colpi di coda del Covid sulla categoria. Brusaporto e Legnano bussavano da tempo alle porte della zona play-off, e finalmente sono riuscite nell'ambizioso intento di entrarvi all'interno: i lilla hanno sofferto tremendamente la Virtus Ciserano Bg, ma sono usciti da casa propria con il bottino pieno e una porta inviolata, mentre i bergamaschi si sono sbarazzati della Real Calepina beneficiando addirittura di un'autorete avversaria. Fra Breno e Vis Nova c'è un solo gol di distanza, quello che fa lievitare i granata leggermente più in alto di un Franciacorta bloccato sul 2-2 dal Ponte San Pietro; in quest'ultimo caso pesa come un macigno il pallonetto elegantissimo di Berardelli. Le vittorie di Crema (contro il Sona) e Castellanzese sono molecole di ossigeno per le due compagini, in particolar modo per i ragazzi di Bellinzaghi, ora a +1 dalla fanghiglia dei play-out.

Sangiuliano City-Villa Valle 3-1

RETI (3-0, 3-1): 33' Parissenti (S), 35' Qeros (S), 20' st Cogliati (S), 22' st rig. Florian (V).

SANGIULIANO CITY (4-3-3): Bonadeo 7, Zanon 6.5, Lancini N. 6, Pedone 6 (21' st Agello 6), Serbouti 6.5 (32' st Fusco sv), Bruzzone 6, Qeros 7 (27' st Colonna sv), Marotta 6.5, Cogliati 7.5 (44' st Spaneshi sv), Parissenti 7 (37' st Varano sv), Barzotti 6. A disp. Balducci, Pascali, Guerrini, Cesaroni. All. Ciceri 7.

VILLA VALLE (3-5-2): Cavalieri 5.5, Mandelli 6, Fattori 5.5, Boni 6, Zambelli 5.5 (1' st Colferai 6), Sanseverino 6 (32' st Albani sv), Cassinelli 6, Motta 5.5, Castelli 5 (15' st Florian 7), Susso 5.5 (1' st Barbieri 6), Radaelli 5.5 (1' st Seck 6). A disp. Ravasio, Milesi, Cusati, Priola. All. Delpiano 5.5.

ARBITRO: Romaniello di Napoli 6.5.

AMMONITI: Cassinelli (V), Sanseverino (V), Boni (V), Marotta (S).

Il sangiuliano City ospita il Villa Valle con la tranquillità e la consapevolezza di chi è meritatamente primo. Il testa coda rimane affare aperto fino alla mezzora del primo tempo. Dopodiché Parissenti e Qeros (in versione Mbappé), mediante due ripartenze fulminee, calano un uno-due da capogiro che taglia le gambe agli ospiti. Il 3-0 di un Cogliati in forma smagliante arriva a metà ripresa, immediatamente prima del moto d'orgoglio di Florian dal dischetto, utile se non altro a salvare la faccia. D'altra parte, i punti che servono realmente al Villa Valle sono quelli da fare contro avversarie più alla portata.

Casatese-Arconatese 1-1

RETI (0-1, 1-1): 24' Siani (A), 35' st Pontiggia (C).

CASATESE (3-5-2): Pirola C. 6, Morganti 6.5 (42' st Videkon sv), Ghilardi 6, De Angelis 5.5, Perego 5, Pirola F. 6, Menegazzo 5.5 (23' st Sala 6), Mecca 5.5 (23' st Pontiggia 6.5), Masini 5.5 (23' st Comberiati 6.5), Isella 6, Fusi 6 (42' st Sassella sv). A disp. Trabattoni, Corna, Perego A., Morlandi. All. Mazzoleni 6.

ARCONATESE (3-4-3): Spada 6.5, Zucchetti 6, Medici 5.5, Gomis Kalagna 6, Bianchi 6, Gnecchi 6 (20' st Vecchierelli 5.5), Spera 6 (44' st Albini sv), Colleoni 6.5 (27' Siano 6), Parravicini 6.5, Lillo 5.5 (27' st Marcone 6), Siani 6.5 (44' st Longo sv). A disp. Maldifassi, Trasforini, Principi, Sacchini. All. Livieri 6.

ARBITRO: Vogliacco di Bari 6.

ASSISTENTI: Vitale e Caputo.

ESPULSO: 47' st Perego (C).

AMMONITI: Menegazzo (C), Zucchetti (A), Medici (A).

Casatese e Arconatese bisticciano per 96 minuti alla caccia di tre punti fondamentali in ottica campionato. Sfortunatamente però il colpaccio non riesce a nessuna delle due, e la partita finisce 1-1 per il Sangiuliano capolista. Il risultato finale tra l'altro è opera di due pasticci difensivi: nel primo tempo è Perego a spalancare la propria porta agli oroblù dopo una brutta palla persa da ultimo uomo. Nella ripresa il favore viene ricambiato dall'unica macchia di Bianchi all'interno di una partita perfetta.

Ghilardi, esterno sinistro della Casatese, protegge il pallone dall'attacco di Zucchetti (foto Castagna).

Brianza Olginatese-Fol.Caratese 2-2

RETI (0-1, 2-1, 2-2): 45' Troiano (F), 10' st Duguet (B), 12' st Momentè (B), 35' st rig. Gomez (F).

BRIANZA OLGINATESE (4-2-3-1): Colnago 6.5, Guanziroli 7, Ruggeri 6, Tarasco 6 (43' Brini 6.5), Panzetta 6, Bernacchi 5.5, Duguet 7 (17' st Caraffa 5.5), Belingheri 6, Momentè 7 (19' st Ekuban 5.5), Speziale 6.5 (36' st Rada sv), Crema 5.5. A disp. Guarino, Viganò M., Fischetti, Redaelli, Galbusera. All. Monza 6.5.

FOL.CARATESE (4-3-3): Merelli 6, Alabiso 6 (20' st Cani 6), Grbic 6, Troiano 7, Romano 6.5, Ciko 6 (30' st Di Stefano 6), Fognini 5.5, Gomez 7, Caiazza 6 (39' st Esposito sv), Lo Faso 5.5 (14' st Kone 6.5), Derosa 6.5. A disp. Nocco, Felici, Gai, Bianchi, Repetto. All. Longo 6.

ARBITRO: Stabile di Padova 6.

ASSISTENTI: Fecheta e Licari.

ESPULSO: 33' st Panzetta (B).

AMMONITI: Esposito (F), Caiazza (F), Panzetta (B), Panzetta (B).

Succede di tutto fra Brianza Olginatese e Folgore: gli ospiti cercano di imporre il proprio ritmo alla partita e chiudono il primo tempo in vantaggio di una rete, nonostante un penalty fallito da Lo Faso. Nei secondi quarantacinque minuti però peccano di presunzione sbilanciandosi e pretendendo il raddoppio. Monza ha preparato la trappola proprio per questo tipo di situazione; trappola che addirittura scatta due volte nel giro di 100 secondi: prima con una conclusione di Duguet sotto l'incrocio dei pali, poi con il primo gol bianconero di Momentè. Tutto rigorosamente in contropiede. La Brianza Olginatese farebbe il colpaccio, se non fosse che in un battito di ciglia si vede assegnare contro il secondo rigore di giornata, per di più rimanendo in dieci uomini a causa dei toni un po' troppo irrispettosi delle proteste di Panzetta. Gomez non si lascia scappare l'occasione del 2-2, che permane fino al termine senza dare ragione al forcing finale della banda di Longo.

Brusaporto-Real Calepina 3-1

RETI (2-0, 2-1, 3-1): 15' rig. Iori (B), 3' st aut. Raccagni (R), 31' st Tirelli (R), 42' st Galelli (B).

BRUSAPORTO (4-3-3): Aceti 6.5, Ippolito 6.5, Cortinovis 6.5, Guidelli 7, Beduschi 6.5, Ondei 6.5, Valsecchi 6.5 (18' st Sokhna 6.5), Forlani 7, Vitali 6.5 (28' st Galelli 7), Iori 7.5 (40' st Siciliano sv), Stefanoni 6.5 (18' st Apollonio 6.5). A disp. Nisoli, Suardi, Menni, Rodolfi, Del Fiore. All. Carobbio 7.

REAL CALEPINA (4-3-3): Gherardi 6.5, Dellafiore 6.5, Giangaspero 6, Fini 6.5 (12' st Valois 6), Paris 7, Esposito 6.5 (18' st Pozzoni 6.5), Tirelli 7, Pojani 6.5 (3' st Losa 6.5), Chiossi 6, Raccagni 5, Ndiaye 5.5 (9' st Bacchin 6). A disp. Alvigini, Vallisa, Jamal. All. Zenoni 6.

ARBITRO: Bianchini di Terni 6.5.

ASSISTENTI: Mititelu e Di Meo.

Il Brusaporto supera l'esame Real Calepina e si affaccia per la prima volta in stagione in zona play-off. I padroni di casa mettono la freccia già al 15' del primo tempo, quando Iori approfitta dal dischetto di un'ingenuità di Ndiaye. Gli ospiti trovano comunque un equilibrio che li porta all'intervallo senza subire ulteriori danni, ma rovinano tutto proprio dopo il thè caldo, quando Raccagni fa gol nella porta sbagliata. Il Brusaporto assapora già il derby e non smette di macinare gioco per chiudere con il lucchetto il match. Suscita dunque sorpresa la segnatura di Tirelli, che accorcia le distanze. La Real Calepina a questo punto sfrutta l'inerzia del match e la stanchezza degli avversari per andare a caccia quanto meno del pareggio. Un pallone perso in attacco, tuttavia, apre il contropiede gialloblù, che culmina con la zuccata definitiva del subentrato Galelli.

Legnano-V.Ciserano Bg 1-0

RETE: 33' st Gasparri (L).

LEGNANO (4-4-2): Tamma 7.5, Caradonna 6, Moracchioli 6.5, Bini 6.5, Becchi 6, Di Lernia 6.5, Beretta 6, Confalonieri 6.5 (1' st Bingo 5.5), Quaggio 6.5 (11' st Barazzetta 7), Ravasi 6, Gasparri 7 (39' st Bertoli sv). A disp. Russo, Barbui, Iacovelli, Todaj, Gambino, Tondi. All. Sgrò 7.

V.CISERANO BG (4-3-3): Colleoni Mat. 6.5, Moioli 5.5, Pellegrini 6 (44' st Monti sv), Selvatico 6 (36' st Madonna sv), Del Carro 6, Nessi 6.5, Careccia 6.5, Jaouhari 5.5, Bardelloni 7, Confalonieri 6.5 (27' st Bertoli 5.5), Belloli 5.5 (44' st Viscardi D. sv). A disp. Colleoni Mau., Gerevini, Mosconi, Albertini, Orfanos. All. Del Prato 6.5.

ARBITRO: Moretti di Firenze 6.

ASSISTENTI: Fadda e Ladu.

AMMONITI: Bardelloni (V), Confalonieri (L), Moioli (V), Jaouhari (V).

Legnano-Virtus Ciserano Bg era scontro diretto d'alta classifica. Se lo aggiudica la squadra lilla con un sudatissimo 1-0 che vale il 33esimo punto, oltre alla concreta possibilità di scavalcare persino l'Arconatese in caso di altra vittoria nel recupero valido per la diciassettesima giornata contro il Villa Valle fanalino di coda. I bergamaschi escono dal "Mari" con molti rimpianti: colpiscono due traverse con uno scatenato Luca Confalonieri e il solito Bardelloni, e si vedono annullare un gol per presunto fuorigioco. Il Legnano dal canto suo, salvato più volte da uno strepitoso Tamma e scaglionato con un 4-4-2 reso appuntito dall'inedita coppia Ravasi-Quaggio, approfitta dell'unica vera occasione del match, e di questo bisogna dargli merito: basta infatti la "zampata" di Gasparri, immediatamente successiva a un primo miracolo di Colleoni su Barazzetta, per regalare a Sgrò punti preziosissimi.

Breno-Vis Nova 2-1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 18' Mauri (B), 22' Manti (V), 26' st rig. Mauri (B).

BRENO (4-3-3): Tota 6, Boldini 6.5 (20' st Cristini 6), Tagliani 6, Mauri 7.5 (28' st Tanghetti sv), Melchiori 6, Triglia 6 (42' st Pelamatti sv), Brancato 6.5, Negretti 6 (20' st Ndiour 6), Goglino 6.5, Nolaschi 6, Sampietro 6. A disp. Serio, Perez, Mondini, Gasperoni, Wojdyla. All. Tacchinardi 6.5.

VIS NOVA (4-3-1-2): Ferrara 6.5, Manti 6.5, Meggiarin 5.5 (13' st Gambazza 5.5), Arrigoni 5.5 (13' st Calabro 6), Dugnani 6, Frigerio F. 6, Proserpio 5.5 (34' st Molinari sv), Ballabio 5.5 (27' st Bartoli sv), Fall 6, Orellana Cruz 5 (13' st Galbiati 5.5), Calmi 6. A disp. Foresti, Cioaza, Redaelli, Mancosu. All. Caddeo 5.5.

ARBITRO: Schmid di Rovereto 6.5.

ASSISTENTI: Dervishi e Piccinini.

ESPULSO: 48' st Manti (V).

AMMONITI: Ballabio (V), Frigerio F. (V), Dugnani (V), Arrigoni (V), Negretti (B), Tagliani (B).

Il Breno conquista tre punti che sanno di assoluta tranquillità, mentre la Vis Nova commette il secondo passo falso consecutivo dopo le tre vittorie che avevano attirato le attenzioni dei più. I padroni di casa sbloccano la partita con un'azione da cineteca: Triglia riceve un difficile pallone a mezz'aria nel cerchio di centrocampo. Lo addomestica arpionandolo con lo stesso stile che ha reso celebre Roberto Baggio, prima di verticalizzare su Mauri, che deposita in rete concedendosi persino il lusso di una bella giravolta su sé stesso per assicurarsi la conclusione con il destro. La reazione ospite arriva solo quattro minuti più tardi, ed è conferma delle doti da bomber del jolly difensivo Manti, perfetto nel trovare il tempo dello stacco su calcio d'angolo. Nella ripresa i granata ipotecano la partita dal dischetto, ma devono beneficiare di due penalty per farlo: Triglia calcia alto il primo, Mauri rinuncia alla clemenza e si regala una doppietta vincente.

Il Breno festeggia il suo bomber Mauri. La doppietta del 7 vale i tre punti contro la Vis Nova (Foto Facebook Breno).

Castellanzese-Ac Leon 2-1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 36' rig. Chessa (C), 37' Bonseri (A), 15' st rig. Chessa (C).

CASTELLANZESE (4-3-1-2): Cincilla 7, Compagnoni 7, Pisan 6.5, Perego G. 6.5 (34' st Piran 6), Micheli 6.5, Chessa 7.5, Colombo 6.5 (31' st Travellini 6), Ferrandino 6.5, Mazzola 7, Mandelli 6 (24' st Melli 6.5), Raso 7. A disp. Asnaghi, Alushaj, Nuzzo, Mei, Praderio, Brusa. All. Cotta 7.

AC LEON (4-3-1-2): Martignoni 6, Marzullo 5, Concina 6 (29' st Romanini 5.5), Zazzi 6.5 (24' st Ronchi 6), Rondelli 6, Scaccabarozzi 6.5, Oggionni 5.5 (29' st Veneruso 5.5), Achenza 6.5 (45' st Ferrè A. sv), Bonseri 6.5, Moreo 5.5, Schiavo 6 (19' st Paparella 5.5). A disp. Fontana, Caferri Le., Leotta, Aldè. All. Motta 6.

ARBITRO: Toro di Catania 7.

ASSISTENTI: Anile di Acireale e Di Dio di Caltanissetta.

AMMONITI: Achenza (A), Perego G. (C), Compagnoni (C).

La Castellanzese sorride tra le proprie mura e fa un passo in più verso la salvezza. Decisiva la doppietta su rigore di bomber Chessa, a segno in tutte gli ultimi tre incontri. Per l'AC Leon non basta la segnatura di Bonseri. Ora le due compagini condividono lo stesso numero di punti (20) e una speranza di permanenza in categoria più che sensata.

Crema-Sona M.Mazza 2-0

RETI: 27' Bia (C), 5' st Cerasani (C).

CREMA (4-4-2): Ziglioli 6.5, Bia 7, Stanzione 6, Erman 6.5, Ruffini M. 6.5, Forni 6, Cerasani 7.5 (45' st Cocci sv), Mandelli 6.5, Ferretti 6, Poledri 6.5 (39' st Rinaldini sv), Bigotto 6 (23' st Bertelli 6). A disp. Pennesi, Cerri, Viviani, Costabile, Baggi, Bignami. All. Bellinzaghi 7.

SONA M.MAZZA (4-3-3): Mazzi 6, Sylla 6, Pavan 5 (40' Simeoni 5.5), Flores Bistolfi 5.5, Ceccuzzi 5.5 (25' st Valbusa 6), Barellini 6, Di Monte 5 (40' Angelini 5.5), Vaudagna 6.5, Di Nardo 5.5, Marchesan 6, Marchesini 7 (37' st Murtas sv). A disp. Dal Bosco, Belem Nacarato Lucas, Gecchele, Valtulini, Dambros Da Silva. All. Damini 5.

ARBITRO: Caggiari di Cagliari 6.

ASSISTENTI: Spizuoco e Laconi.

AMMONITI: Vaudagna (S), Pavan (S), Bia (C), Ziglioli (C).

Weekend soleggiatissimo nei cuori dei tifosi del Crema, vincitori al "Voltini" dopo quattro mesi e con la testa in zona salvezza. Il Sona viene abbattuto dalla solida difesa dei padroni di casa - zero reti concesse - e dai debuttanti Bia e Cesarini: il primo segna sugli sviluppi di un corner, e si riscatta dopo la traversa colpita pochi minuti prima; il secondo invece è chirurgico con un diagonale di destro che non lascia scampo al povero Mazzi. I veneti rimangono comunque nella loro confort zone di classifica, e si preparano a tornare in campo già mercoledì, quando dovranno ospitare la capolista Sangiuliano.

Che festa per il Crema: la prima vittoria al "Voltini" dopo quattro mesi fa tornare i ragazzi di Bellinzaghi in zona salvezza (Foto facebook Crema).

Ponte San Pietro-Sp.Franciacorta 2-2

RETI (1-0, 1-2, 2-2): 5' Bertazzoli (P), 15' De Angelis (S), 4' st Boschetti (S), 24' st Berardelli (P).

PONTE SAN PIETRO (4-4-2): Rota S. 6, Salvi 6, Zonca 6.5, Di Cesare 6, Alborghetti 5.5 (18' st Costa 6.5), Cerini 6, Lomolino 5.5 (17' st Berardelli 6.5), Rota L. 5.5 (1' st Signori 6), Bertazzoli 7, Ferreira Pinto 6, Capelli 5.5. A disp. Remondini, Bonanomi, Malinverno, Opini, Bugini R., Gamba. All. Curioni 6.

SP.FRANCIACORTA (3-4-1-2): Pilotti 6.5, Moraschi 5.5 (28' st Berna 6), Bagatini 5, Muhic 6, Fiorentino 6, Piccinni 5.5 (33' st Sodinha 6.5), Boschetti 7, Scaglia 6, De Angelis 7, Mozzanica 6.5, Kouko 6 (39' st Bithiene sv). A disp. Cortese, Archetti, Abbiati, Marella, Patarini, Bertuzzi. All. Maspero 6.

ARBITRO: Colelli di Ostia Lido 6.5.

ASSISTENTI: Menolli e Giangregorio.

AMMONITI: Bagatini (S).

A Pontisola ci sono i fuochi d'artificio; Ponte e Franciacorta escono con le maglie zuppe di sudore al termine dei 90 minuti. 2-2 il risultato finale. Ma non tutto quel che luccica è oro: le due squadre hanno proposto due modi di fare calcio leggeri e senza fronzoli, ma hanno dimenticato la fase difensiva. Lo si intuisce già dopo cinque minuti, quando Bertazzoli sguscia con estrema facilità fra le smagliate casacche dei difensori ospiti e infila fra le gambe del povero Pilotti. Lo Sporting però non ci sta, e ha ragione di affidarsi al senso del gol del suo bomber De Angelis, rapace su una palla rasoterra scaraventata nel cuore dell'area di rigore. Addirittura, a inizio ripresa, una punizione rasoterra da distanza siderale gela i padroni di casa; Rota, che nel primo tempo si era fatto apprezzare in un paio di occasioni, forse ha qualche colpa. Mister Curioni comunque può consolarsi; ha l'intuizione che porta al pareggio nel momento in cui chiama a scaldarsi Berardelli, a segno con un delizioso pallonetto. Si sottolinea però ancora una volta la deconcentrazione del Franciacorta, rimasto pietrificato da una semplice palla lunga a difesa schierata. Il punto a testa per lo meno muove la classifica e serve ad entrambe.

Prossimo turno:

Mercoledì, 2 febbraio 2022 alle ore 14.30

Arconatese-Crema

Caravaggio-Breno

Folgore Caratese-Legnano

AC Leon-Brusaporto

Real Calepina-Brianza Olginatese

Sona Calcio-Sangiuliano City

Sp. Franciacorta-Casatese

Virtus Ciserano Bg-Ponte San Pietro

Vis Nova-Castellanzese

Villa Valle-Desenzano Calvina (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI)