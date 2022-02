Al Fanfulla basta una Balla, Tritium piegata dagli 11 metri

Il termine “balla” presenta diversi significati: involucro utilizzato per il trasporto di merci, frottola, essere in combutta. Oggi, però, per il Fanfulla, Balla significa soltanto una cosa: ossigeno puro. Già, perché grazie a un rigore del suo trequartista, il Guerriero piega la Tritium e ritrova la vittoria in campionato, che mancava dallo scorso 8 dicembre. Tre punti pesantissimi quelli ottenuti dai bianconeri, che salgono a quota 21 punti e si distanziano ulteriormente dall’ultimo posto in classifica, occupato proprio dai biancocelesti.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Nessuno squillo. Se paragonassimo la prima frazione a un film d’azione, di sicuro la proiezione di riferimento non sarebbe Mad Max – Fury Road, uno delle pellicole d’azione più avvincenti che sia mai stata girata, ricca di suspense e colpi di scena. Intensità, corsa e contrasti non mancano, ma sia Fanfulla che Tritium faticano a produrre calcio, complice anche il terreno della Dossenina in cattive condizioni. Nonostante ciò, si registrano un paio di chance per parte. La formazione di Tricarico le colleziona nei primi diciassette minuti: la prima è un colpo di testa di Garcia, terminato a lato di un nulla, il secondo è una conclusione da dentro l’area di Capua, respinta dai guantoni di Cizza. Per il Guerriero, dopo mezz’ora in bianco dal punto di vista offensivo, ci provano Agnelli, che scuote i suoi con un destro di prima intenzione, terminato alto, e Spaviero, dal cui piede destro nasce la più ghiotta occasione dei primi quarantacinque minuti. Entrato in area dal vertice sinistro, la conclusione dell’attaccante è chirurgica, imprendibile per Migliore, che viene però salvato dal palo.

Undici metri. Il copione delle primissime battute di inizio ripresa è lo stesso del primo tempo. Tanta lotta, poco calcio. Dopo nove giri di lancette, però, l’episodio che stappa la gara e regala il vantaggio al Fanfulla. Spaviero viene atterrato da Capua in area e per Cosseddu non ci sono dubbi: calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Balla che apre il piattone, spiazza Migliore e porta avanti i suoi. La reazione della Tritium è immediata e i biancocelesti vanno vicini al pareggio dopo appena un minuto. Cross proprio di Capua che pesca Franchi, la cui girata volante si perde però sopra la traversa della porta lodigiana. È questo l’unico reale tentativo che ha la squadra ospite per agguantare la parità. La squadra di Tricarico cerca infatti di avvicinarsi all’area avversaria, specie con lanci lunghi, ma di facile lettura per la difesa del Fanfulla. Che resiste, senza nemmeno troppa fatica, e centra una vittoria fondamentale.

IL TABELLINO

FANFULLA-TRITIUM 1-0

RETE: 9’ rig. Balla (F).

FANFULLA (3-4-1-2): Cizza 6.5, Baggi A 6., Bernardini D. 6 (17’ st Bracelli 6), Laribi 6, Cottarelli 6.5, Bignami 6.5, Agnelli 6.5, Roma 6.5 (31’ st Magli sv), Spaviero 7 (44’ st Mouddou sv), Balla 7 (40’ st Greco sv), Cominetti 6 (23’ st Vitanza sv). A disp. Vaccari, Maspero, Austoni, Benassi. All. Brognoli 6.5.

TRITIUM (4-3-3): Migliore 6, De Stefano F 6. (25’ st Lamberti 6), De Stefano D. 6 (25’ st Vincenzi sv), Maspero 6, Talarico 6.5, Fabiani 6.5, Franchi 6 (12’ st D’Agostino 6), Capua 5.5, Gobbi 5.5, Garcia 6 (25’ st Melandri 6), Orefice 6. A disp. Dieci, Buono, Guida, Verde, Melandri, Salami. All. Tricarico 6.

ARBITRO: Cosseddu di Nuoro 7.

ASSISTENTI: Nanni e Frunza.

AMMONITI: Orefice (T), Baggi A. (F), Capua (T), Spaviero (F), Fabiani (T), Greco (F).

LE PAGELLE



FANFULLA

Cizza 6.5 Bravo a opporsi alla conclusione di Capua nella prima frazione, poi deve solo amministrare.

Baggi A. 6 Tiene bene difensivamente, come tutto il reparto. Costretto a farsi ammonire per evitare una ripartenza avversaria.

Bernardini D. 6 Su e giù per la fascia sinistra, alterna buoni cross a errori di misura.

17’ st Bracelli 6 Senza infamia né lode, disputa una mezz’ora di gioco sufficiente.

Laribi 6 Corre e lotta in mezzo al campo come d’abitudine, dando il solito contributo alla causa.

Cottarelli 6.5 Attento e preciso in chiusura, non lascia spazio agli attaccanti avversari.

Bignami 6.5 Bene in marcatura e coraggioso nel proiettarsi in avanti per supportare la manovra offensiva.

Agnelli 6.5 Prima a destra e poi a sinistra, non fa mai mancare le sue galoppate sulla fascia. Un suo tiro al volo nel primo tempo sveglia la squadra da un letargo profondo.

Roma 6.5 Quantità e muscoli in mezzo al campo, ma anche cervello e piedi buoni per dar respiro alla manovra.

Spaviero 7 Colpisce il pallo nel primo tempo con un bel piattone dal vertice sinistro dell’area, poi nella ripresa è scaltro nel procurarsi il rigore che vale la partita.

Balla 7 L’unico Guerriero che verticalizza, il più delle volte lo fa anche con precisione. Freddo come un cobra a trasformare il penalty.

Cominetti 6 Non entra mai in partita, facendosi sempre anticipare e risultando inconcludente. Nonostante ciò si sbatte con generosità, fino a uscire per crampi.

All. Brognoli 6.5 I suoi subiscono e creano poco, ma vogliono di più degli avversari la vittoria e la conquistano.

TRITIUM

Migliore 6 Non viene mai impegnato, se non sul rigore, occasione nella quale viene spiazzato da Balla.

De Stefano F. 6 La spinta di Bernardini è quella che è, quindi difensivamente disputa una gara tranquilla. Si propone poco in fase offensiva.

De Stefano D. 6 Discorso analogo a quello fatto per il suo omonimo, con la differenza che Agnelli è un avversario più fisico e lui deve impegnarsi di più per contenerlo.

Maspero 6 Davanti alla difesa, scherma i difensori. Quando i biancocelesti sono in possesso, però, si fa notare poco.

Talarico 6.5 Le due punte del Fanfulla tendono ad allargarsi, lasciando scoperto lo spazio che lui e Fabiani devono coprire. Gara senza troppe difficoltà.

Fabiani 6.5 Come il compagno di reparto, disputa 90 minuti senza intoppi. Si butta in avanti per l’arrembaggio finale, ma senza successo.

Franchi 6 Dinamico, fa valere la sua corsa in mezzo al campo. Prova a ristabilire la parità con una girata, che termina però alta.

12’ st D’Agostino 6 Buon ingresso, pimpante, cerca di creare scompiglio sulla trequarti, riuscendoci a tratti.

Capua 5.5 Due assist e una conclusione: i pericoli della Tritium nascono tutti da lui. Commette, però, l’ingenuità di tamponare Spaviero,

Gobbi 5.5 Chiusa nella morsa del trio difensivo bianconero, ha poche occasioni per mettersi in mostra.

Garcia 6 Cerca con qualche serpentina di divincolarsi dalle maglie avversarie, ma finisce per scontrarsi contro la difesa lodigiana.

25’ st Melandri 6 Anche lui entra bene in gara, anche se i suoi tentativi sono pochi e inefficaci.

Orefice 6 Ci prova con qualche accelerazione, ma la difesa del Fanfulla oggi è impenetrabile e le sue sortite offensive non hanno esito.

All. Tricarico 6 La sfida è equilibrata e i suoi non propongono molto meno di quanto fatto dagli avversari. Decisivo, però, l’episodio del calcio di rigore.

ARBITRO

Cosseddu di Nuoro 7 Dirige con sicurezza e in modo autorevole. Giusto il fischio sul rigore bianconero.