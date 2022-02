All'Arena Civica aleggia la maledizione dei calci piazzati

I calci da fermo puniscono l'Alcione, che tra le mura dell'Arena Civica di Milano, crolla 3-0 con il Prato. Poco dopo il fischio iniziale i toscani passano in vantaggio grazie a un calcio di rigore, ma i padroni di casa dimostrano di essere più che intenzionati a riprendere le redini della partita, imponendo il loro gioco per buona parte della gara ma senza riuscire a concludere. Dopo pochi minuti dalla ripresa uno strabiliante calcio di punizione di Aleksic da 25 metri marca il raddoppio degli ospiti, ma la beffa arriva al 20', con un altro calcio di rigore per i pratesi, battuto da Gissi che non sbaglia dagli 11 metri e sigla così lo 0-3 con cui si va negli spogliatoi.

Falsa partenza. 3-5-2 speculari per le due squadre che cercano subito la profondità, faticando però a superare le difese altrui. Al 2' un incursione degli ospiti trova un tocco di mano avversario in area, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri c'è Aleksic che con un tiro deciso apre le marcature. I padroni di casa non si fanno abbattere e iniziano a imporre il loro gioco, mostrando un buon fraseggio e una costante ricerca della profondità, ricerca che però non viene premiata nonostante le brecce lasciate dai centrali avversari, che spesso se la cavano con qualche fallo tattico. Il Prato fatica a costruire, utilizzando lanci lunghi come sola tattica per portarsi in attacco. Ma al 13' i toscani si rendono pericolosi con un tiro da fuori di Nicoli, Vinci però legge bene la diagonale del tiro, e allungandosi devia in calcio d'angolo. L'Alcione continua comunque a dimostrarsi più propositiva e con un possesso palla più organizzato, ma prima della fine dei 45 minuti ha una sola vera occasione, ed è la punizione di Morselli che però colpisce il palo esterno, almeno secondo l'arbitro, al contrario dei giocatori e dei tifosi che chiedevano il calcio d'angolo.

Tris beffardo. Formazioni confermate per l'inizio del secondo tempo, con l'Alcione che continua a puntare sugli esterni Chierichetti e Lattarulo per imporsi nella metà campo avversaria, con molti palloni che passano tra i piedi di Morsetti per cercare di costruire. Il Prato, a sua volta, fatica a chiudere i passaggi tra le maglie arancioni, e si trova ancora costretta a cercare di verticalizzare in fretta. Dopo pochi minuti Pio Loco va vicinissimo al pareggio, ma il suo tiro di prima da bordo area, su una palla difficile da controllare, si stampa in pieno sulla traversa. Gli avversari danno inizio a un rapido contropiede, guadagnandosi una punizione da 25 metri che è semplicemente troppo allettante per Aleksic per non provarci, e il gran destro del numero 20 si insacca dove Vinci non può arrivare. L'Alcione non si lascia abbattere dall'incredulità e torna a manovrare il pallone, ma puntualmente mancano di ispirazione arrivati alla trequarti. Il punteggio non potrebbe essere più bugiardo, ma al 20' arriva la beffa definitiva che sentenzia gli Orange per il resto della gara: un'azione personale di Aleksic gli fa procurare un fallo in area di rigore, e questa volta al dischetto ci va Gissi; Vinci sfiora con le dita il tiro molto angolato, ma non abbastanza da deviare il pallone fuori dallo specchio ed evitare il terzo gol. Dopo due minuti i padroni di casa tentanto un altro arrembaggio, e nella mischia vi è un molto dubbio tocco di mano della difesa ospite che l'arbitro, però, non vede. L'Alcione, frustrato e demoralizzato, perde lucidità, col Prato che non ha problemi a contenere le avanzate avversarie, senza però riuscire a mantenere il possesso del pallone. Al 34' arriva un ultimo, disperato tentativo di segnare almeno un gol da parte di Morselli, ma il suo calcio di punizione si spegne sopra la traversa. Una sconfitta casalinga difficile da buttare giù per l'Alcione, che ha dominato in campo ma è stata beffata da tre calci piazzati.

ALCIONE-PRATO 0-3

RETI: 3' rig. Aleksic (P), 8' st Aleksic (P), 45' st rig. Gissi (P).

ALCIONE (3-5-2): Vinci 6.5, Chierichetti 6.5, Ricossa 6, Bonaiti 6.5, Ortolani 6, Maini M. 6.5, Lattarulo 6.5, Di Prisco 6 (25' st Bangal 6), Manuzzi 6.5, Pio Loco 6.5, Morselli 7 (37' st Zito sv). A disp. Radaelli, Giosuè, Montesano, Lacchini, Latini, Cannataro, Femminò. All. Cusatis 6.5.

PRATO (3-5-2): Pagnini 6.5, Sciannamè 5.5, Sottili 5.5, Bajic 6 (25' st Muteba), Angeli 5.5, Aleksic 7.5 (22' st Maione 6.5), Nicoli 6.5 (29' st Romiti 6), Soldani 6.5, Noferi 6.5, Ba 6.5 (17' st Pardera 6), Gissi 7 (38' st Tomaselli sv). A disp. Romboli, Cestaro, Boganini, Tavanti. All. Favarin 6.

ARBITRO: Recupero di Lecce 5.5.

ASSISTENTI: Savasta e Bertaina.

AMMONITI: Ba (P), Sottili (P), Pagnini (P), Bonaiti (A).

ALCIONE

Vinci 6.5 Attento sulle palle alte e protagonista di qualche parata provvidenziale, nonché di qualche uscita col brivido sulle palle lunghe ma che ha gestito egregiamente. Nessuna colpa sui gol subiti, specialmente il secondo rigore che non ha parato per millimetri.

Chierichetti 6.5 La squadra ha puntanto sulla sua velocità e le sue sovrapposizioni, una buona prestazione sia tattica che atletica.

Ricossa 6 Tempestive molte delle sue letture difensive, con cui ha stroncato numerosi tentativi di offensiva avversari facendo ripartire la squadra.

Bonaiti 6.5 Ha sbagliato poco o nulla in fase di chiusura, bravo anche nell'organizzare la difesa e gestire il pallone.

Ortolani 6 Qualche incertezza in fase di possesso, ma tutto sommato è riuscito a comunicare bene coi compagni di reparto, concedendo pochi spazi agli avversari.

Maini M. 6.5 Ha dato ordine alle retrovie, chiundendo gli spazi e recuperando molti palloni, mettendosi anche in mostra coi piedi.

Lattarulo 6.5 Non sempre decisivo in fase offensiva, ma dalla fascia ha saputo creare qualche azione pericolosa arrivando al cross in qualche occasione.

Di Prisco 6 Ha faticato a dare fluidità alla manovra, ma il suo merito principale è stato quello di chiudere gli spazi a centrocampo e recuperare molti palloni.

25' st Bangal 6 Non ha dato la spinta di cui l'attacco ha bisogno, ma ha comunque saputo tenere la squadra alta e ha smistato bene i palloni che gli sono capitati.

Manuzzi 6.5 Ha cercato la profondità e ha gestito molte manovre offensive rendendosi pericoloso, anche se con qualche tocco in meno sarebbe risultato più incisivo

Pio Loco 6.5 Ha creato qualche palla gol e ha comunicato coi compagni di reparto, trovando spesso varchi nella difesa avversaria.

Morselli 7 In attacco, molti palloni sono passati per i suoi piedi. Ha portato la squadra vicina al gol in più di qualche occasione, fungendo da baricentro per l'attacco. Suoi due bei tentativi su punizione.

All. Cusatis 6.5 La sua squadra ha mostrato un buon fraseggio, controllo del campo e una buona forma fisica, mancando però di cinismo sulla trequarti.

PRATO

Pagnini 6.5 Sicuro in uscita, ha neutralizzato molti tentativi di verticalizzazione avversari.

Sciannamè 5.5 Ha concesso qualche spazio di troppo alle offensive avversarie, andando in affanno sulle palle lunghe e trovandosi in ritardo sugli attaccanti.

Sottili 5.5 Ha faticato a contenere gli avversarsi e a leggere il loro gioco.

Bajic 6 Ha recuperato qualche pallone e cerca l'allungo, ma gli spazi erano pochi e ha faticato a costruire.

Angeli 5.5 Ha concesso molti spazi agli avversari, che hanno avuto modo di far girare palla. Ha recuperato qualche pallone, ma raramente ha dato inizio a manovre promettenti.

Aleksic 7.5 Ha trascinato l'attacco per tutta la partita, risultato uno dei migliori in campo della formazione toscana. Autore del primo gol su rigore e della splendida rete su punizione.

22' st Maione 6.5 Ha fatto il possibile per costruire azioni offensive, smistando bene palla e comunicando coi compagni di reparto.

Nicoli 6.5 Ha letto bene molte giocate avversarie, recuperando palloni che, tutto sommato, è riuscito a giocare negli spazi.

29' st Romiti 6 Ha sbagliato poco in fase di possesso, concedendo poco anche agli avversari.

Soldani 6.5 Palla al piede, ha fatto salire la squadra in più di qualche occasione, gli spazi erano pochi, ma molte manovre offensive sono partite da lui.

Noferi 6.5 Propositivo in fase di ripartenza, ha saputo leggere bene le giocate avversarie in fase di non possesso.

Ba 6.5 Ha lottato su ogni pallone e dato corpo al centrocampo, stroncando le ripartenze avversarie sul nascere e proponendosi in avanti.

17' st Pardera 6 Entrato in punta di piedi, ha saputo chiudere gli spazi agli avversari, sbagliando qualcosa in fase di manovra.

Gissi 7 Sempre propositivo e presente in attacco, costruendo palle gol per i compagni e dando inizio ad azioni personali quando possibile. Autore del gol del 3-0.

All. Favarin 6 La sua squadra ha subito il possesso palla avversario, faticando a ritagliarsi uno spazio da protagonista per buona parte della gara. I tre calci piazzati trasformati in gol hanno regalato ai suoi una bella vittoria.



L'INTERVISTA

ALCIONE

L'allenatore Giovanni Cusatis, a fine partita, non ha mancato di esprimere l'amarezza che questa sconfitta porta: «Non possiamo sempre concedere nei primi minuti: quando vai sotto all'inizio poi ti smonti ed è difficile riprendere il risultato. Dobbiamo alzare l'asticella mentalmente perché è una situazione che ci portiamo dietro da un po' di tempo, a Forlì abbiamo preso gol dopo 7 minuti, a Sasso Marconi dopo 3 minuti e oggi il rigore dopo due minuti. Ci manca la cattiveria, la concentrazione, nel calcio puoi giocare bene e non portare a casa niente.»