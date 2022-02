Beretta e Fall non bastano, uno scatenato Chessa agguanta il pari

Lo scontro fra Vis Nova e Castellanzese, entrambe nelle zone calde della classifica, termina con un 2-2 finale. Succede tutto nella ripresa Beretta e Fall portano gli uomini di Caddeo in doppio vantaggio, ma la gioia dura poco: prima Colombo si conquista un penalty trasformato dallo specialista Chessa, che rincara la dose a sei minuti dallo scadere. Vis Nova che quindi spreca il raddoppio trovato, Castellanzese che torna a casa con un punto importantissimo – per come si era messa la partita – trascinata ancora una volta dal suo leader offensivo, Mario Chessa.

Pochi colpi, regge lo 0-0. A partire forte è la Vis Nova che nei primi minuti di gioco si porta più volte dalle parti di Cincilla, ma il trio di difesa ospite, composto da Micheli, Alushaj e Mazzola fa buona guardia. All'8' occasione per la Castellanzese: Travellini si invola a rete, viene atterrato da Dugnani in area, ma il direttore di gara lascia proseguire. Le due squadre provano a proporre verticalizzazioni verso il proprio attacco, ma entrambe le difese arginano bene ogni sortita avversaria. Alla mezz'ora si fa vedere la Vis Nova: possesso sbagliato da Pisan, Ballabio si allunga un po' troppo il pallone e perde il tempo di cross. Al 31' punizione velenosa di Ferrandino, Travellini trova la rete ma il fischietto di Agrigento ferma per un contatto in area ed è un nulla di fatto. Tre giri di orologio dopo calcio piazzato di Chessa, la sfera si spegne a fil di palo. La risposta della Vis Nova arriva con Gambazza che piazza l'assist, clamoroso liscio di Beretta, Mazzola allontana ogni pericolo. A due dalla fine splendido assist di Piran per Ferrandino, Ferrara in allungo devia la sfera.

Beretta-Fall ma Chessa trova il pari. Stessi 22 in campo nella ripresa, che vede nuovamente la Vis Nova portarsi nell'area avversaria nei primi minuti. Al 5' è proprio la Vis Nova a passare in vantaggio, corner e testata vincente di Beretta. La risposta ospite arriva al 10' con la punizione velenosissima di Ferrandino, la sfera non si abbassa a dovere e non desta problemi al portiere di casa. Al 17' bello scambio fra Piran e Mandelli che cerca e trova Ferrandino, il 10 della Castellanzese viene pizzicato in fuorigioco. Al 20' netto fallo di Fall sulla difesa ospite, l'attaccante della Vis Nova trova il raddoppio: molti dubbi sull'azione. La Castellanzese sembra aver accusato il colpo e lascia troppi varchi agli avversari, non riuscendo a reagire. Al 32' Colombo viene atterrato a terra da Beretta e ed è calcio di rigore: sul dischetto si presenta lo specialista Chessa, che sbaraglia totalmente Ferrara e sigla il 2-1. dopo 7 minuti il Mago rincara la dose e agguanta il 2-2.

IL TABELLINO



VIS NOVA-CASTELLANZESE 2-2

RETI: 5' st Beretta (V), 20' st Fall (V), 33' st rig. Chessa (C), 39' st Chessa (C).

VIS NOVA (3-5-2): Ferrara 6, Beretta 6, Bartoli 5.5, Arrigoni 6, Dugnani 5.5, Frigerio 6, Gambazza 6.5, Proserpio 6, Calmi 5.5 (16' st Fall 7), Orellana 6, Ballabio 6 (20' st Molinari 5.5). A disp. Foresti, Cioaza, Meggiarin, Molinari, Redaelli, Mancosu, Calabrò, Galbiati. All. Caddeo 6.5.

CASTELLANZESE (3-5-2): Cincilla 6, Pisan 5.5 (28' st Praderio 6), Alushaj 6, Micheli 6.5, Chessa 7, Ferrandino 6.5, Mazzola 6, Piran 6.5, Travellini 6 (12' st Colombo 6), Raso 6, Melli 6 (12' st Mandelli 6). A disp. Asnaghi, Nuzzo, Gazzetta, Brusa. All. Cotta 6.5.

ARBITRO: Virgilio di Agrigento 6.

ASSISTENTI: Barbanera di Palermo e Scribani di Agrigento.

AMMONITI: Dugnani (V), Orellana (V), Pisan (C), Molinari (V), Micheli (C).

LE INTERVISTE

Sorriso amareggiato per Corrado Cotta, che comunque è orgoglioso della reazione della sua Castellanzese: «Oggi più che mai su una partita in bilico senza un tiro in porta siamo andati sotto 2-0. Guardo il bicchiere mezzo pieno con la reazione della squadra che è riuscita ad agguantare il pari. Ma certi regali non vanno fatti. Praderio? Il ragazzo è entrato e approcciato bene, è un giocatore che arriva dal vivaio, si deve adattare ma è un ragazzo che è entrato sul 2-0 e ha fatto la sua onesta partita».