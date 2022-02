El segna semper lü, che magia su punizione! E sono già 17

Settima vittoria consecutiva per il Brusaporto, che negli ultimi due mesi ha inanellato un successo dietro l’altro come un rullo compressore scalando diverse posizioni in classifica. I gialloblù si sono imposti per 3-1 a Vimercate costringendo la Leon alla terza sconfitta di fila. A trascinare gli orobici il capocannoniere Mattia Iori, che subito dopo il pareggio di Ronchi pennella sulla testa di Guidelli per il nuovo vantaggio ospite. Nel finale l'attaccante si esibisce in una prodezza balistica su calcio di punizione che blinda i tre punti e regala il secondo posto provvisorio a Ondei e compagni, in attesa dei recuperi del Desenzano Calvina. Motta schiera i suoi col 4-3-3: Fontana tra i pali; Giugno, Scaccabarozzi, Rondelli e Venza in difesa; Achenza, Aldè e Leotta in mediana; Romanini centravanti con Bonseri e Oggionni sulle ali. Carobbio risponde mettendo i suoi a specchio: Aceti in porta; linea difensiva composta da Cortinovis, Suardi, Ondei e Menni; Guidelli da play con Valsecchi e Consonni ai suoi lati; tridente formato da Galelli, Vitali e Iori.

Sulle ali dell’entusiasmo. Il primo pericolo lo porta il Brusaporto, con un cross basso di Galelli che gira alle spalle della difesa a cercare Vitali. Con sprezzo del pericolo Scaccabarozzi si lancia in scivolata alzando il pallone sopra la traversa, concedendo così soltanto un corner. La manovra avvolgente degli ospiti però paga i dividendi già all’11’: stavolta il cross arriva da sinistra con Menni che pesca Vitali tutto solo a centro area, così per il numero 9 è un gioco da ragazzi deviare in rete. I brianzoli faticano a prendere le misure e i gialloblù imperversano sulle corsie esterne. Al quarto d’ora Fontana è bravo a smanacciare un traversone velenoso dell’iperattivo Galelli, meno nell’indirizzare la respinta che finisce sui piedi di Guidelli. Il regista orobico cerca la porta di prima intenzione ma manca il bersaglio, imitato poco dopo dal compagno Cortinovis. L’avvio è tutto di marca orobica, così al ventesimo serve un'altra chiusura puntuale di Scaccabarozzi per limitare i danni sull’ennesima iniziativa di Galelli. Tre minuti più tardi Iori manca il raddoppio per pochissimi centimetri: dopo aver ricevuto largo a sinistra ed essersi accentrato saltando tre difensori, il suo destro lascia immobile Fontana ma si alza troppo scheggiando la traversa. A dare la sveglia ai suoi ci pensa Bonseri, lanciandosi in scivolata per provare a sfruttare una dormita di Aceti nella costruzione dal basso. Il capitano dei Leoni riesce a intercettare il passaggio del portiere verso il compagno ma per sua sfortuna la sfera carambola sul fondo.

Ronchi illude, Iori cecchino. La ripresa si apre all’insegna dell’equilibrio, con le due formazioni che lottano perlopiù a centrocampo senza riuscire a trovare spiragli. La prima palla gol arriva allora sull’asse caldo Galelli-Vitali, ma la deviazione a centro area di quest’ultimo non è precisa e termina sul fondo. Al 10’ Motta opera una doppia sostituzione, inserendo Ronchi e Veneruso per Venza e Oggionni passando al 4-4-2 con Bonseri a far coppia con Romanini. La mossa tattica del tecnico sortisce subito gli effetti desiderati: Ronchi riceve largo sulla destra, mette a sedere Ondei accentrandosi con una finta e col mancino batte Aceti sul secondo palo. La reazione degli ospiti è immediata: il calcio d’angolo di Iori è perfetto sulla testa di Guidelli, che si stacca dal marcatore in allontanamento e incorna alla perfezione battendo Fontana. Nella circostanza non pare perfetto l’intervento dell’estremo difensore brianzolo, che legge male il rimbalzo e non riesce a impedire alla sfera di insaccarsi alle sue spalle. Subito dopo grande chance per Sokhna di chiudere i conti, ma il tiro non è all’altezza della preparazione e termina tra le braccia di Fontana. A mettere in ghiaccio la vittoria e il secondo posto allora ci pensa ancora il capocannoniere del campionato, Mattia Iori: il numero 11 si presenta sul punto di battuta di una punizione dal limite, conquistata dal neoentrato Stefanoni, e pennella una parabola che scavalca la barriera e non lascia scampo al portiere. Nel lungo recupero c’è tempo per un’altra occasione ghiotta fallita da Sokhna e una bella punizione di Moreo su cui Aceti vola per mettere in angolo. Domenica la Leon sarà di scena a Ponte San Pietro, dove troveranno i blues col dente avvelenato per la sconfitta nel derby con la Virtus Ciserano Bergamo. Il Brusaporto invece andrà alla ricerca dell’ottava meraviglia nel derby orobico col Villa Valle, per continuare a infastidire le big del girone.

IL TABELLINO

Ac Leon-Brusaporto 1-3

RETI: 11’ Vitali (B), 16’ st Ronchi (L), 22’ st Guidelli (B), 41’ st Iori (B)

AC LEON (4-3-3): Fontana 5.5, Giugno 5, Venza 5 (10’ st Ronchi 7), Leotta 5.5 (27’ st Paparella sv), Rondelli 5.5, Scaccabarozzi 6, Oggionni 5.5 (10’ st Veneruso 5.5), Achenza 6, Bonseri 5.5, Aldè 5.5 (31’ st Moreo sv), Romanini 6 (19’ st Zazzi 6). A disp: Martignoni, Caferri, Concina, Schiavo. All. Motta 6.

BRUSAPORTO (4-3-3): Aceti 6, Cortinovis 6.5, Menni 7, Guidelli 7, Suardi 6.5, Ondei 6.5, Valsecchi 6 (19’ st Sokhna 6.5), Consonni 6 (19’ st Apollonio 5.5), Vitali 7 (19’ st Forlani 6), Galelli 7.5 (36’ st Stefanoni 6.5), Iori 7.5 (43’ st Siciliano sv). A disp: Nisoli, Beduschi, Ippolito, Rodolfi. All. Carobbio 7.5.

ARBITRO: Orazietti di Nichelino 6.5.

ASSISTENTI: Tagliaferro di Caserta e D’Ottavio di Roma.

AMMONITI: Ronchi (L), Rondelli (L), Achenza (L).

