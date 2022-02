La vendetta degli ex, a Chieri troppo Derthona. Botto Varese: il vero anti-Novara

Turno infrasettimanale e 21ª giornata in scena con certezze e sorprese. La certezza è che il vero 'anti-Novara' è il Città di Varese che infila il decimo risultato utile di fila, con ben 8 vittorie nelle ultime 10 gare. Bella vittoria anche dell'HSL Derthona degli ex in casa del Chieri: uno 0-3 che porta anche la firma di Manasiev, ex biancazzuro, e che regalano al tecnico dei leoni, Giovanni Zichella, un ritorno al De Paoli, lui che aveva guidato sulla panchina i collinari, dopo che col Saint Christophe e la cavalcata stettacolare che nel 2011 portò i valligiani in Serie C dopo un duello incredibile proprio col Chieri (allora allenato da Marco Sesia, ndr).

Vittoria netta e importante anche per il Gozzano, in casa contro l'Asti, alla seconda vittoria del 2022 mentre arriva una sconfitta sanguinosissima per il Saluzzo e le sue speranze di rincorsa salvezza. Contro il Ligorna, in casa, granata in vantaggio ma poi rimontati e ribaltati dai liguri, col Saluzzo che resta ultimo in classifica a 11 punti e in una situazione sempre più precaria... Il Fossano, sconfitto dal Varese, è lontano 5 punti, a quota 16, e l'Imperia, altra grande 'malata' del girone strappa un punto in casa della Lavagnese (con Avellino che sbaglia un altro rigore dopo quello di Novara, parato da Caruso.

Vittoria di misura ma pesantissima anche per il Bra di Roberto Floris in casa di Un PDHAE che sembra aver smarrito 'la retta via' e dopo il cappotto di domenica subito a Sestri Levante (5-1) vedono passare anche il Bra (0-1) sul terreno amico. Pareggio e bradino tra Caronnese e RG Ticino in una gara caratterizzata dal forte vento. Pareggio che va benissimo all'RG, reduce da due vittorie consecutive, che sale a quota 22 punti, al momento fuori anche dalla zona playout e soprattutto non ha fatto 'accrociare' la classifica ai rivali della Caronnese che restano così a quota 17 punti e in piena bagarre.

Rinviata la gara tra Sestri Levante e Casale, con i nerostellati che hanno addirittura 4 gare da recuperare. In tutto il girone soltanto Bra e Vado hanno giocato tutte le partite (21) mentre tutte le altre hanno almeno una gara da recuperare. Batte un colpo anche la Sanremese che espugna il campo del Vado, riproponendosi nella lotta per un posto in paradiso. Aspettando il 'posticipo' tra Novara e Borgosesia (gara iniziataballe ore 18.00)

SERIE D • GIRONE A • Risultati 21ª giornata

Caronnese-RG Ticino 0-0

Casale-Sestri Levante (Rinviata a data destinarsi)

Chieri-HSL Derthona 0-3

RETI: 11' Romairone (H), 31' Diallo (H), 45' Manasiev (H).

Gozzano-Asti 4-1

RETI: 3' Cominetti (G), 40' Gassama (G), 5' st Cozzari (G), 6' st Rao (G), 26' st Piana (A).

Lavagnese-Imperia 2-2

RETI: 9' Valenti (L), 30' rig. Rosati (I), 37' Cassata (I), 29' st Lombardi (L).

PDHAE-Bra 0-1

RETI: 15' st Marchisone (B).

Saluzzo-Ligorna 1-2

RETI: 14' Kieling (S), 35' Cericola (L), 4' st Gomes (L).

Vado-Sanremese 1-2

RETI: 19' st Valagussa (S), 26' st Costantini (V), 46' st Nouri (S).

Fossano-Città di Varese 0-4

RETI: 43' Mamah (C), 12' st Pastore (C), 34' st Pastore (C), 40' st D'Orazio (C).

Novara Fc-Borgosesia (Iniziata alle ore 18.00)

