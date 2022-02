Le pagelle: Ciko, leone aggraziato; Di Lernia sbrana la linea

Folgore Caratese e Legnano si dividono la posta in palio in una sfida le cui occasioni migliori capitano nel primo tempo. Avanti gli ospiti grazie al diagonale vincente di Confalonieri, poi, nelle ultime battute della prima frazione di gioco, la girata di Troiano manda tutti negli spogliatoio sull'1-1. Nella ripresa la chance migliore capita tra i piedi dei ragazzi di Sgrò, con Beretta che spedisce una seconda palla sulla traversa e si vede negare il gol del vantaggio.

LE PAGELLE

FOLGORE CARATESE

Merelli 7 Nella ripresa si rende protagonista con una parata che, alla conta delle occasioni, vale come un gol e permette ai suoi di mantenere la parità. Prova attenta e dove si fa spesso sentire coi compagni.

Grbic 6 Parte bene dando continue sovrapposizioni a Kone, permettendo cosi al 7 di provare ad accentrarsi. Soluzione che alla lunga perde di efficacia mancando totalmente nella ripresa dove si limita a dare copertura.

Troiano 7 Trova una gran girata al volo parecchio complicata visto la marcatura stretta in cui si trovava che di fatto lo poteva limitare nella soluzione volante. Prova di continui movimenti tra le linee alla ricerca della soluzione per lo scarico dei compagni.

Romano 6 Paga la poca intensità con il quale gestisce e muove la sfera: come al solito trova sempre il pertugio giusto per ricevere la palla che puntualmente però non ricicla rapidamente. È una prova la sua che risente parecchio dei ritmi blandi di una gara in cui non riesce a far valere le sue qualità.

17' st Fognini 6 Rispetto a Romano prova a dare qualche soluzioni in più in termini di aperture sugli esterni o palloni sopra la linea difensiva. Alla pratica però non raccoglie molto in termini di occasioni create.

Kone 5.5 Tende ad essere eccessivamente fumoso: monotematico in più frangenti dove la giocata è spesso la stessa; controllo e uno contro uno per rientrare sul destro. Il Legnano la recepisce dopo poco e lui cade nella sua stessa trappola con una prova poco entusiasmante.

26' st Lo Faso 6 Prova a dare qualche strappo in più nella fase finale della gara. Si accende solo in qualche frangente senza però trovare la stoccata decisiva.

Ciko 7.5 Gara impreziosita dalla pennellata per il gol di Troiano, giocata meravigliosa fatta senza nemmeno guardare l'area di rigore. A questo va ad aggiungersi la solita prova di quantità e gran qualità li in mezzo al campo.

Gomez 5.5 Prova incolore e a tratti fortemente deludente. Li davanti gioca si e no un paio di palloni, senza però incidere realmente. Il tutto è reso più complesso a causa di una retroguardia lilla che lo marca stretto per tutto il tempo.

Caiazza 6 Prova positiva quando a inserimenti offensivi, meno brillante quando si tratta di andare in marcatura nell'uno contro uno dove paga dazio contro Confalonieri, per il gol che apre le marcature. Sbavatura a parte la sua è una prova di buon livello.

Esposito 7 Cresce in maniera importante dopo un'avvio poco convincente prendendo per mano i suoi. La gestione del pallone è fondamentale, vedi la palla verticale che innesca Ciko. Qualità importanti per la difesa di Longo, che vengono ben sfruttate.

Cani 5.5 Vale lo stesso discorso fatto per Gomez: la marcatura è rude e le soluzioni per proporsi con efficacia in avanti sono davvero poche. Nel primo tempo è spesso ai margini della manovra finendo cosi per non entrare mai nel vivo del gioco.

11' st Repetto 6.5 Prova a proporsi da subito sfruttando la sua fisicità. Il tutto si traduce in qualche buon guizzo raramente finalizzato visto che la difesa legnanese è solida e attenta.

Derosa 6.5 Lo scivolone alla "Gerrard" che innesca la corsa in solitaria di Gasparri rischia di rovinare una prova altrimenti importante e positiva. In marcatura è sempre preciso e attento e anche nella gestione della palla è spesso autore di qualche buona sventagliata.

17' st Cocuzza 6.5 Qualità che forse sarebbero servite da subito. È lui l'uomo che svolta in minima parte le soluzioni offensive della Folgore con una maggiore fisicità e qualità nella protezione della palla che permette maggiori soluzioni con gli inserimenti delle due mezz'ali.

All. Longo 6 Il possesso poco intenso che tanto lo fa arrabbiare è un leitmotiv che limita fortemente una Folgore che da l'impressione di poter trovare i tre punti, se non fosse per il poco coraggio nel trovare soluzioni in verticale con maggiore frequenza.

Il duello tra Confalonieri (Legnano) e Caiazza (Folgore Caratese) in occasione del vantaggio ospite

LEGNANO

Russo 6 È una gara dove è spesso spettatore non pagante. Tanti palloni arrivano dall'alto e sono sua facile presa, per il resto è totale amministrazione. Sul gol di Troiano può poco: la deviazione è precisa e rapida, lui si tuffa coi tempi giusti ma arrivarci è quasi impossibile.

Caradonna 6.5 Tiene bene nel duello contro Kone dove non si fa mai superare. Dietro tiene sempre bene ed è anche spesso scaltro nel ricercare il pallone che inneschi la corsa di uno spento Beretta.

Barbui 6 Punito dall'avversario nonostante una marcatura stretta. Nella ripresa tiene botta ai numerosi scontri fisici ai quali è chiamato a far fronte, andando a neutralizzare numerose delle palle che la Folgore prova a giocare sulla sua fascia.

Bini 7 Grande personalità per una prova di totale dominio al centro della difesa di Sgrò. A questo va poi ad aggiungersi una prestazione che sul piano tecnico è di grande spessore e che lo vedono prevalere in numerose situazioni di gioco.

Becchi 6 Qualche sbavatura qua e la che si alterna a giocate di livello che valgono tanti interventi a mettere una pezza quando serve. Rispetto a Bini paga lo scotto del giallo rimediato che a volte tende a limitarlo fortemente.

Di Lernia 7 Si stacca dalla linea di Confalonieri per giocare più palloni e dar maggior brillantezza alla manovra. Lavoro che gli riesce alla perfezione e dove trova spesso e volentieri giocate illuminanti e sempre utili. Ottima poi anche la fase di contenimento dove si segnala con qualche tanti palloni intercettati.

Beretta 5.5 Oggi è limitato fortemente e raramente riesce dar sfogo a tutte le qualità che porta in dote. Nel primo tempo è pressoché nullo, nella ripresa regala qualche debole guizzo inizialmente salvo poi spegnersi dopo poco.

17' st Bingo 6 Chiamato a dar man forte in fase difensiva trova delle buone giocate che tengono a galla i suoi. Ingresso positivo ma non troppo brillante, alla fine però la sua sporca figura la porta a casa.

Bertoli 6 Il lavoro che fa inizialmente è particolarmente scomodo per la retroguardia di Longo. Si muove tanto sulla linea orizzontale togliendo tutti i punti di riferimento. Lavoro che nella ripresa però manca e il Legnano fatica da qui a farsi vedere in avanti.

Ravasi 5.5 Lotta continua con Derosa per il duello chiave e più emozionante del match. Vince e perde in egual misura, dando però poco alla manovra per quanto riguarda la gestione del pallone nelle ripartenze tentate dal Legnano.

Confalonieri 7 Trova il gol con un colpo da biliardo che non lascia scampo a Merelli. Da qui poi prende confidenza ed entra nel vivo della gara offrendo qualche lampo che rischia spesso di tramutarsi in soluzioni offensive valide e interessanti.

Gasparri 5.5 Può salvare una prova opaca con il gol fallito nell'uno contro uno contro Marelli dove è superbo l'intervento del numero 1 di casa che sventa un gol già fatto. Questa però è anche la sua unica palla gol, per una prova deludente considerate le enormi qualità che spesso lo hanno visto prevalere nel corso della stagione.

All. Sgrò 6 L'idea di rimanere compatti e ordinati paga solo in certi frangenti. I suoi in certe occasioni hanno anche avuto modo di alzare il baricentro e probabilmente in fase offensiva questo poteva aiutare. Resta però una prova nel complesso positiva.

ARBITRO

Peletti di Crema 7 Dirige con gran carisma e carattere una gara tanto maschia che necessità talvolta del pugno duro. Chiamate sempre corrette cosi come le sanzioni comminate. Arbitraggio di livello.