Le pagelle: Iori, diciassettesima meraviglia; Ronchi, che impatto!

Il Brusaporto domina per mezz'ora abbondante e si mangia le mani per non essere riuscito a sfruttare le tante palle gol creare. Anche perché la Leon è tutt'altro che doma e non molla mai, arrivando al pareggio grazie al neoentrato Ronchi. La gioia dei ragazzi di Motta dura però solo pochi minuti, il tempo che basta a Iori per servire tutto solo Guidelli che di testa fa 2-1. Nel finale si iscrive al tabellino anche il capocannoniere, con una perla su punizione che manda i titoli di coda e certifica la settima vittoria consecutiva della terribile banda-Carobbio che inizia a spaventare anche le grandi del girone.

LE PAGELLE

AC LEON

Fontana 5.5 L'impressione è che sul gol del 2-1 potesse fare di più. Purtroppo è l'episodio che indirizza il risultato, quindi le due parate nel finale su Sokhna non possono portare alla sufficienza.

Giugno 5 Iori è il pericolo pubblico numero uno e tocca a lui cercare di limitarne il potenziale offensivo. Raramente ci riesce, subendo anche le sovrapposizioni di Menni senza trovare grande supporto dai compagni.

Venza 5 Nel primo tempo Galelli gli fa venire il mal di testa. Si riprende un po' nella seconda frazione ma resta una prestazione insufficiente.

10’ st Ronchi 7 L'arma tattica di Motta: entra in campo e dopo cinque minuti riporta tutto in parità. Oltre all'importanza, il gol vale molto anche per la sua bellezza: finta che manda per terra Ondei e interno sinistro all'angolino dove Aceti non può arrivare.

Leotta 5.5 Fatica a trovare la posizione in mezzo al campo non riuscendo a brillare né in regia né in fase d'interdizione.(27’ st Paparella sv).

Rondelli 5.5 Nella prima mezz'ora piovono palloni da tutte le parti. Insieme a Scaccabarozzi prova a mettere una toppa per tenere a galla la nave, non riuscendoci sempre. Sul gol del vantaggio orobico lascia troppo spazio a Vitali.

Scaccabarozzi 6 Rispetto al compagno di reparto strappa la sufficienza grazie a due salvataggi provvidenziali nella prima frazione. Nella circostanza iniziale si prende un rischio non indifferente di provocare un autogol, ma la fortuna premia gli audaci.

Oggionni 5.5 Nel 4-3-3 odierno fatica a trovare la giusta collocazione per far male agli avversari.

10’ st Veneruso 5.5 Il suo ingresso segna anche il cambio di modulo da parte di Motta, che passa al 4-4-2. La sua presenza dovrebbe garantire maggiore solidità alla squadra ma non sempre è così.

Achenza 6 Macina chilometri offrendo una prestazione più di quantità che di qualità.

Bonseri 5.5 Inizialmente viene schierato ala destra con Romanini centravanti. Cosa ci faccia in quella posizione è un mistero, infatti per sessanta minuti è un fantasma. Ci mette però tanto carattere, dando la scossa alla squadra andando a pressare pure il portiere e sfiorando un gollonzo.

Aldè 5.5 Dovrebbe fare da schermo davanti alla difesa e invece fa acqua un po da tutte le parti. Meglio in fase d'impostazione che da diga centrale. (31’ st Moreo sv).

Romanini 6 Lotta come un leone coi centrali gialloblù anche se non riesce a ricavarne granché. Per l'impegno e la dedizione però merita la sufficienza.

19’ st Zazzi 6 Due minuti dopo il suo ingresso in campo il Brusaporto torna in vantaggio, cambiando completamente i piani tattici della squadra. Non trova la giocata in grado di aiutare la squadra a ristabilire la parità.

All. Motta 6 Viene ripagato dalla scelta di inserire Ronchi, passando al 4-4-2 e rimettendo Bonseri al centro dell'attacco. Resta però il dubbio: cosa ci faceva il capitano lontano dall'area di rigore per più di metà partita?



Clicca sulla foto per consultare tutte le statistiche del girone B

BRUSAPORTO

Aceti 6 Ha poche responsabilità sul gol di Ronchi. Per il resto il più grande brivido se lo procura da solo addormentandosi su una situazione di costruzione dal basso di cui per poco non approfitta il falco Bonseri.

Cortinovis 6.5 Oggionni gli crea pochi grattacapi, lui ne approfitta per aiutare la squadra proponendosi con costanza in fase offensiva.

Menni 7 Suo l'assist per Vitali che sblocca il match. Si propone spesso in sovrapposizione creando un ottimo asse con Iori.

Guidelli 7 Dà geometrie al centrocampo gialloblù e aggiunge la ciliegina del gol che indirizza definitivamente la partita. Già nel primo tempo aveva provato ad andare in gol dal limite dell'area ma con meno fortuna.

Suardi 6.5 Lotta e sgomita con Romanini e Bonseri e alla fine ne esce vincitore, lasciandogli soltanto le briciole.

Ondei 6.5 Il capitano disputa l'ennesima grande prestazione da leader difensivo, anche se resta la piccola macchia sul gol di Ronchi.

Valsecchi 6 Qualità e quantità al servizio della squadra, anche se oggi recita la parte del gregario lasciando ad altri il palcoscenico.

19’ st Sokhna 6.5 Molto bravo nel crearsi due grandi occasioni da rete, decisamente meno nel cestinarle calciando entrambe le volte addosso a Fontana.

Consonni 6 Dà fluidità alla manovra gialloblù e recupera una gran quantità di palloni.

19’ st Apollonio 5.5 Entra a metà ripresa senza riuscire a lasciare il segno sulla partita.

Vitali 7 Sblocca il risultato e sfiora il raddoppio nello stesso modo. Tiene in costante apprensione la difesa brianzola coi suoi tagli verso la porta.

19’ st Forlani 6 Venticinque minuti di buon livello pur senza strafare.

Galelli 7.5 Nel primo tempo è imprendibile seminando il panico sulla corsia sinistra della Leon. Dai suoi piedi nasce il maggior numero di palle gol della squadra, ma non è fortunato perché in un modo o nell'altro i compagni non riescono a sfruttare i suoi assist.

36’ st Stefanoni 6.5 Entra in campo con lo spirito giusto e si prende il fallo al limite dell'area che poi Iori trasforma in un capolavoro.

Iori 7.5 Una traversa che grida vendetta dopo una grande azione pesonale; l'assist al bacio per il 2-1 di Guidelli; la gemma che chiude i conti su punizione. Cosa chiedergli di più? (43’ st Siciliano sv).

All. Carobbio 7.5 La sua orchestra suona una settima sinfonia meravigliosa, non solo per il risultato ma anche per il gioco espresso. I ragazzi sono in fiducia e, anche se lui continua a predicare calma, iniziano ad essere visti come una seria pretendente ai playoff.

ARBITRO

Orazietti di Nichelino 6.5 Adotta un metro di valutazione e lo mantiene costante fino al termine, risultando credibile agli occhi dei giocatori. Qualche piccola sbavatura ma nel complesso offre una buona direzione di gara.