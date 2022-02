Troiano la rigira, al Legnano il pari va di traverso

Pareggio senza grandi emozioni quello tra Folgore Caratese e Legnano. Tutto si decide nella prima frazione grazie ai colpi di Confalonieri per i Lilla e di Troiano per i padroni di casa. Poco rammarico da ambo le parti: Longo predica calma per un possesso sterile e che va lento, Sgrò ordina compattezza e attacco alla profondità sugli esterni, giocando sugli errori tecnici della retroguardia brianzola. Il tutto si traduce in pochi tiri verso le due porte difese da Merelli e Russo, ed un occasione persa da ambo le parti di tentare l’allungo in classifica nella corsa ai playoff.

Botta e risposta. Un primo tempo che di emozioni ne regala ben poco: il cinismo del Legnano spiazza il lungo e monotono possesso della Folgore. Longo può essere infatti soddisfatto sul piano tattico della prima parte di gara offerta dai suoi, complice una lunga serie di movimenti e soluzioni che danno credito al lavoro svolto sin qui, salvo poi fare i conti con la scarsa potenza di fuoco offerta negli ultimi metri del campo. 4-3-3, largo, con il diktat di un possesso intelligente ma che col passare dei minuti si fa meno intenso, andando a premiare così la compattezza del muro di Sgrò. I Lilla dal loro canto sono “svizzeri” in questo senso: due linee da 4 sempre armoniose bei movimenti e nella compattezza dei reparti; con l’obiettivo principale del cercare Ravasi per il lavoro di sponda oppure Beretta e Gasparri che sugli esterni sono come al solito due frecce spesso letali. Alla fine la prima frazione si risolve con il giusto mix di queste due soluzioni, che portano al momentaneo vantaggio. Minuto 18: palla che arriva lunga sulla sinistra per Ravasi a duello contro Derosa, la sfera esce sui piedi di Bertoli, che è bravo nell’allargare velocemente su Confalonieri, il cui diagonale mancino non lascia scampo a Merelli.

L'esultanza dei giocatori del Legnano dopo la rete dell'1-0

Longo è atterrito, complice un palleggio che perde d’intensità e si concede all’attendismo del Legnano. Una “lentezza” che alla fine porta ad un risultato insperato per certi versi, con il pareggio di Troiano, bravo a girare a rete la sventagliata precisa di Ciko per il gol che chiude i primi 45’ di gioco.

Troiano e alcuni compagni festeggiano il gol che varrà il definitivo 1-1

Beretta al palo. Il copione della ripresa è la riproposizione di quanto visto nella prima parte di gara: Folgore con il baricentro alto e in pieno possesso del pallino del gioco; Legnano attendista che prova ad arginare. Caratterialmente parte decisamente meglio la Folgore, ma anche sta volta, in termini di palle gol, è la formazione di Sgrò a sfiorare per prima il vantaggio. Siamo al minuto 15 quando la palla giocata di prima lunga da Confalonieri, lisciata da Derosa, diventa preda di Gasparri che va a tu per tu contro Merelli; il numero 11 ospite arriva a pochi passi dalla rete trovando il piazzato destro che il numero 1 di Longo respinge con un grande allungo, la sfera esce sui piedi di Beretta che prova il piazzato da fuori andando però a sbattere sulla traversa. Poco più tardi è ancora Gasparri a rendersi protagonista con una rovesciata spettacolare, dove impatta male con la sfera che termina a lato di poco. Poche emozioni, complice una serie di errori a livello tecnico che compromettono le già scarse palle gol giocate negli ultimi metri dalle due formazioni. Cambi e modifiche dello scacchiere tattico che però alla fine si tramutano in un nulla di fatto per una mezz’ora finale di calcio maschio e davvero poco emozionante e spettacolare. C’è chi sorride, probabilmente Sgrò, per una gara complessa ma ben interpretata per un punto che fa sempre bene. Qualche rammarico lo avrà Longo, per un possesso si ben articolato ma che alla fine si è rivelato poco proficuo e spesso nullo.

IL TABELLINO

FOLGORE CARATESE-LEGNANO 0-0

RETI (0-1, 1-1): 18' Confalonieri (L), 45' Troiano (F).

FOLGORE CARATESE (4-3-3): Merelli 7, Grbic 6, Troiano 7, Romano 6 (17' st Fognini 6), Kone 5.5 (26' st Lo Faso 6), Ciko 7.5, Gomez 5.5 (35' st Di Stefano sv), Caiazza 6, Esposito 7, Cani 5.5 (11' st Repetto 6.5), Derosa 6.5 (17' st Cocuzza 6.5). A disp. Nocco, Alabiso, Gigli, Felici. All. Longo 6.

LEGNANO (4-4-2): Russo 6, Caradonna 6.5, Barbui 6, Bini 7, Becchi 6, Di Lernia 7, Beretta (17' st Bingo 6), Bertoli 6, Ravasi 5.5 (35' st Quaggio sv), Confalonieri 7, Gasparri 5.5 (35' st Barazzetta sv). A disp. Tamma, Maracchioli, Iacovelli, Tondi, Todaj, Gambino. All. Sgrò 6.

ARBITRO: Peletti di Crema 7.

ASSISTENTI: Galigani e Chimento.

AMMONITI: Troiano (F), Di Stefano (F), Lo Faso (F), Bini (L), Becchi (L), Ravasi (L), Quaggio (L).