Crisi Tritium, esonerato Tricarico!

Colpo di scena in casa Tritium! Dopo aver rivoluzionato tutta la rosa senza riuscire ad ottenere il cambio di passo auspicato, la nuova dirigenza trezzese ha deciso di cambiare anche il timoniere, esonerando Danilo Tricarico. Si conclude quindi dopo soli sette mesi l'esperienza dell'ex Casatese sulla panchina biancazzurra, con la squadra all'ultimo posto in classifica frutto di sole tre vittorie, otto pareggi e nove sconfitte. Risulta fatale pertanto la sconfitta di mercoledì sul campo del Fanfulla.

Questo il comunicato diffuso dal club: «A seguito di una lunga riflessione la società ha deciso, a malincuore, di sollevare Danilo Tricarico dal suo incarico di allenatore della Prima squadra. Il Presidente Foglia e tutta la dirigenza vogliono esprimere il massimo ringraziamento a Danilo per quanto fatto per la Tritium in questi mesi. Auguriamo a Mister Tricarico le migliori fortune per l’avvenire. Il nome del nuovo allenatore sarà comunicato il prima possibile».

Il prima possibile che, secondo indiscrezioni, potrebbero essere anche poche ore. Tutti gli indizi portano a un ex giocastore di Serie A, anche se il ds Vito Cera non si sbottona: «Farò di tutto per presentarlo già in serata, siamo ai dettagli. Bisognava in qualche maniera dare una sterzata alla squadra. Sicuramente non siamo stati fortunati in queste settimane e mi dispiace moltissimo prendere questa decisione, è un allenatore che ho sempre stimato tanto sia come uomo che come tecnico. Ho avuto la prova in questi mesi che è una persona competente ma purtroppo la situazione che si era creata, col cambio di tanti giocatori, non l'ha aiutato nei risultati. Qualcosa dovevamo cambiare per dare una svolta, purtroppo nel calcio bisogna anche prendere scelte difficili».