Le pagelle: Becchi il leone aggraziato; Dugnani è un osso duro

Allo stadio di Legnano, i lilla si sudano una vittoria pesantissima per la classifica. Dopo ripetute occasioni che non sfociano come dovrebbero, il colpo di testa al 46' st di Becchi trova finalmente la rete. Dal canto suo, il Vis Nova si chiude in difesa con cinque uomini, cercando di verticalizzare con Fall. Ma il numero 9 neroverde non può nulla di fronte alla roccia Bini.

LE PAGELLE

LEGNANO

Russo 7 Non tocca tanti palloni durante la prima frazione di gioco, sono pochissimi infatti i tiri verso la sua porta. Ma le uscite sono tutte perfette e azzeccate.

Caradonna 7.5 Macina campo sulla fascia destra, spingendo bene i suoi in ripartenze veloci. Durante la seconda frazione di gioco si mette completamente in luce, servendo assist interessanti.

Barbui 7 Il classe 2002 è un treno in corsa sulla fascia sinistra, dando un ritmo davvero alto in fase offensiva ai lilla. Prestazione più che sufficiente.

Bini 7 Fa a sportellate lungo la fascia con Fall, cercando di utilizzare il proprio fisico e la propria esperienza per contenerlo. Ci riesce per tutti i 90', subendo anche una brutta testata non sanzionata.

Becchi 8 Stesso discorso di Bini, l’accoppiata dimostra tantissima attenzione lì dietro, riuscendo sempre ad anticipare gli attaccanti avversari (sia in aria sia in campo). Si trova al momento giusto in area, filtrandosi dietro 2 avversari e bucando finalmente la rete.

Di Lernia 6 Il playmaker basso dei lilla non entra benissimo in partita, poi la prestazione cresce ma non come è solito fare. Da rivedere.

28’ st Quaggio 7 Entra e, nonostante la scelta del tecnico sembri azzardata, non delude minimamente le aspettative. È suo il contropiede che costa l'espulsione al 3 neroverde. Ottima prestazione.

Bertoli 6.5 Un po’ spento nei primi 20’, poi si accende e regala assist perfetti durante i tanti contropiedi dei lilla che chiudono i primi 45’.

Bingo 6.5 Quando questo giocatore si invola è difficile riuscire a contenerlo, ma per fortuna Dugnani riesce a farlo spesso (complice le palle che il giocatore si allunga). Esce con un po' di malinconia per quel gol non trovato oggi.

7’ st Barazzetta 6 Ottimo ingresso in campo per il 2002. Si rende protagonista subito di due assist interessanti.

Ravasi 6.5 È bellissimo il suo scontro con Bartoli, qualche volta riesce ad avere la meglio, altre volte meno. Lavora bene con il suo corpo, prestazione sufficiente.

Confalonieri 6.5 Quasi tutti i palloni passano prima dalle sue parti, gestendo molto bene la sfera. Amministra il gioco da vero regista, poi però si perde un po'.

12’ st Beretta 6.5 Entra davvero bene in gara, rendendosi pericoloso in più occasioni.

Gasparri 6.5 L’esperto attaccante si trova sempre nel posto giusto al momento giusto. Gli manca solo il gol oggi per coronare una prestazione più che sufficiente.

All. Sgrò 8 I lilla entrano bene in partita: alla fase di studio segue, giustamente, quella in cui la formazione domina senza prendersi alcun rischio. La qualità c’è, le azioni spumeggianti pure, manca solo il gol nei primi 45’ che incoronerebbe il sogno. Nel secondo tempo dominano senza alcun problema e finalmente arriva il gol.

VIS NOVA GIUSSANO

Ferrara 6.5 Non compie tante parate durante la prima frazione di gioco. Più impegnato nei 45’ successivi, dimostra prestanza e attenzione. Ha sulla coscienza due gol dei lilla salvati, grandissimo portiere.

Beretta 6 Ingrana bene sulla fascia destra, il terzino 2003 si propone molto anche in fase offensiva.

Bartoli 5 Contenere Ravasi non è semplicissimo, infatti qualche volta ci mette un fallo di troppo. È proprio un fallo da ultimo uomo che gli costa l'espulsione dal campo.

Arrigoni 6 Stesso discorsi di Bartoli: il giocatore entra in partita con troppa fisicità, poi assesta il colpo. Meglio nella seconda frazione di gioco.

Dugnani 7 Forse il più attento in fase difensiva, riesce a sventrare più di un filtrante pericoloso in area. È lui a trovarsi davanti a Bingo durante la fase finale del primo tempo, salvando i suoi compagni.

Frigerio 6.5 Corretto e pulito, il difensore esterno marca bene il 13 avversario, anche se qualche volta se lo lascia scappare avanti.

Ballabio 6 Commette due errori nei primi 5’ che creano quasi un papabile gol per i lilla. Col tempo cresce la prestazione, ma rasenta la sufficienza (46’ st Calmi sv).

Proserpio 6 Il capitano è una sicurezza a centrocampo, anche se durante la prima frazione di gioco è molto più impegnato in un pressing stringente.

Fall 5.5 Si sacrifica spesso in fase difensiva, dimostra davvero tanta tecnica ma viene braccato a dovere da Bini-Becchi. Sicuramente la qualità non manca, ma dovrebbe anche usare più la testa (e non per dare testate a Bini).

Orellana Cruz 5.5 Il folletto danza sui palloni che tocca. Nonostante non si renda tanto pericoloso nel primo tempo, fa sentire la sua presenza.

12’ st Ahmed Mohamed 6.5 Ha una marcia in più rispetto al sostituto, dimostrando grinta e tecnica. Segna quasi un eurogol sulla punizione dalla fascia.

Gambazza 6.5 Il giovane 2000 ingrana a dovere sulla fascia sinistra, proponendo palloni interessanti al centro dell’area. Il migliore del reparto.

All. Caddeo 6 Il Vis Nova subisce un po’ la qualità dei lilla durante la prima frazione di gioco, arrivando solo due volte alla conclusione finale. Nel secondo tempo riesce solo a difendersi, creando ben poco. Ma la botta arriva e il fortino crolla al 46' st.

ARBITRO Cutrufo di Catania 6 Ottima conduzione di gara, non sbaglia nessun fischio. I cartellini arrivano quando è giusto che sia. Sulla testata di Fall servirebbe più attenzione degli assistenti.