Un rosso, tante occasioni e finale incandescente

Castellanzese-Sona termina con poche emozioni e con uno 0-0 che accontenta più la formazione veneta che quella di casa. La squadra di Damini resta in inferiorità numerica dal 34' della ripresa, ma si chiude a dovere mettendo in saccoccia un buon punticino; dall'altra parte la Castellanzese di Cotta parte all'arrembaggio ma è un nulla di fatto: neroverdi che comunque trovano il quarto risultato utile (in questa stagione non era mai successo).

La Castellanzese opta per un 4-4-2: Cincilla in porta, Pisan, Mazzola, Alushaj e Compagnoni per la retroguardia, Mandelli, Perego, Raso e Piran in mezzo al campo, Chessa e Ferrandino il duo d'attacco. Il Sona schiera un 4-3-3: Dal Bosco fra i pali, linea di difesa formata da Gecchele, Barellini, Flores e Angelini; chiavi del centrocampo in mano a Pavan, Ceccuzzi e Marchesan, mentre là davanti Marchesini, Di Nardo e Valtulini.

Equilibrio e poche incursioni. A partire con uno sprint in più è il Sona che cerca la verticalizzazione per Di Nardo e Marchesini; al 6' però si fanno vedere i padroni di casa con la spizzata di Mandelli, che però non riesce a dare potenza alla conclusione. Cinque giri di orologio dopo Pavan piazza in area un cross ben disteso, ma Cincilla in uscita bassa salva la propria porta. Al 12' azione corale della Castellanzese, la sfera arriva a Chessa che prova il tiro, Dal Bosco in un tempo mura. A metà prima frazione Piran è ispiratissimo, serve al bacio Ferrandino: tiro debole che non desta grandi problemi all'estremo difensore veneto. Pochi istanti dopo Marchesini litiga troppo con il pallone, perde il tempo di tiro e in un parapiglia Compagnoni mette ordine. Le squadre vanno alla ricerca di troppe verticalizzazioni che portano a un nulla di fatto, e la prima frazione termina sullo 0-0.

Gecchele rosso, ma regge lo 0-0. In avvio ripresa Barellini reclama un penalty per una trattenuta, ma il direttore di gara lascia proseguire senza alcun provvedimento. L'avvio è ancora a tinte venete, con il Sona che cerca di impegnare Cincilla. Al 7' si accende Chessa in velocità, una deviazione avversaria fa terminare il pallone alle stelle; calcio d'angolo, Compagnoni svetta più degli altri ma la sfera si spegne sul fondo. Al 9' Ferrandino subisce un colpo e non riesce a proseguire la gara, al suo posto Travellini. Al 19' pasticciaccio di Barellini che va vicinissimo a bucare la propria porta, ma la sfera si spegne a fil di palo. Un minuto dopo Travellini si divora il vantaggio: Piran recupera il pallone, crossa per Chessa che tenta la conclusione, la ribattuta favorisce Travellini che spara alle stelle. Alla mezz'ora situazione opposta ad inizio ripresa: Travellini viene travolto da Dal Bosco ma il fischietto di Palermo assegna fallo in attacco. Al 33' miracolo di Cincilla su Marchesini, e sulla ripartenza espulsione di Gecchele che commette fallo da ultimo uomo tenendo il braccio troppo largo. Al 43' ci prova Chessa: taglia sul primo palo con una sassata, ma Dal Bosco si supera con un gran colpo di reni. Nonostante i 4' di recuperi concessi dall'arbitro il risultato non cambia più: 0-0.

IL TABELLINO

CASTELLANZESE-SONA 0-0

CASTELLANZESE (4-4-2): Cincilla 6.5, Compagnoni 6.5, Pisan 6.5, Perego 6, Alushaj 6, Chessa 6.5, Ferrandino 6 (9' st Travellini 5), Mazzola 6.5, Piran 7, Mandelli 6.5 (21' st Esposito 6.5), Raso 6. A disp. Asnaghi, Nuzzo, Gazzetta, Mei, Praderio, Brusa. All. Cotta 6.

SONA (4-3-3): Dal Bosco 7, Gecchele 5, Angelini 6 (23' st Acampora 6), Flores 6, Ceccuzzi 6, Barellini 6, Pavan 6.5, Valtulini 6 (21' st Di Monte 6), Di Nardo 5.5, Marchesan 6, Marchesini 6.5 (38' st Simeoni 6). A disp. Carnelos, Gobetti, Alba, Valbusa, Murtas, Belem. All. Damini 6.5.

ARBITRO: Matina di Palermo 6.5

ASSISTENTI: Frunza e Isolabella di Novi Ligure

AMMONITI: Flores (S), Marchesan (S), Compagnoni (C).

ESPULSO: 34' st Gecchele (S)

LE PAGELLE

CASTELLANZESE

Cincilla 6.5 Quel miracolo su Marchesini vale il mezzo voto in più. Nella prima frazione è praticamente spettatore non pagante, e per il resto normale amministrazione.

Compagnoni 6.5 Torna titolare e sulla sinistra spinge a dovere e anche quando salta, di testa, fa sempre venire i brividi a tutti. Buon approccio e grande grinta.

Pisan 6.5 Decisamente in rispolvero, Angelini gli crea qualche grattacapo ma lui argina bene. Se la fase di marcatura c'è sempre, in questa gara si vede anche quella di spinta ed è ottimo il dialogo con Chessa.

Perego 6 A centrocampo disegna, recupera palloni interessanti e cerca sempre di portare la squadra in profondità. In fase di non possesso dà man forte alla retroguardia e frena ogni iniziativa avversaria. Rigenerato.

Alushaj 6 Pochi problemi dalle sue parti, come un maestro d'orchestra dirige in maniera ottimale la retroguardia.

Chessa 6.5 Il numero 7 neroverde si incendia nella ripresa e prova nuovamente a mettersi sulle spalle l'intera squadra. Le sue giocate sono sempre eleganti e alla stregua della perfezione. Sempiterno.

Ferrandino 6 Esce forzatamente per infotunio, solita tecnica al servizio della squadra. Forse in avvio gara pecca un po' in tenacia.

9' st Travellini 5 Quel gol divorato pesa come un macigno. Fatica ad entrare nel vivo della gara e troppo spesso sbaglia qualcosina di troppo.

Mazzola 6.5 Annichilisce ogni sortita di Di Nardo & Co, spegnendo sul nascere ogni minimo pericolo. Sempre più titolare nello scacchiere di Cotta e sempre più preciso.

Piran 7 Il migliore dei neroverdi; qualità nelle giocate, cross al bacio e corsa per due. Il classse 2003 continua a risplendere di luce propria, prova anche la conclusione, ma la traiettoria è poco precisa.

Mandelli 6.5 Parola d'ordine quantità: mette in campo la grinta che lo contraddistingue e macina tanti, tantissimi chilometri.

21' st Esposito 6.5 Alla prima in neroverde diventa subito perno in mezzo al campo, bene in fase di marcatura e ottimale nello stacco aereo.

Raso 6 In mezzo al campo detta legge. Dopo un primo tempo opaco, nella ripresa inventa e diventa il geometra neroverde.

All. Cotta 6 Un punticino che significa quarto risultato utile. La squadra dimostra personalità e compatezza, manca solamente il gol.

SONA

Dal Bosco 7 La parata su quel tiro di Chessa sul primo palo è encomiabile. Si conferma veterano della categoria nonostante la giovanissima età. Grandi prospettive per lui.

Gecchele 5 Il rosso rimediato poteva condizionare la gara – e un po' la squadra ha sofferto. Lascia i suoi in 10 nel momento meno adatto e nella prossima gara con il Legnano non ci sarà la sua leadership in campo.

Angelini 6 Buone progressioni, ma Pisan si rivela cliente scomodissimo. Ogni tanto regala qualche rimessa all'avversario, ma non va più di tanto in sofferenza.

23' st Acampora 6 Ha grande velocità e buoni piedi. Approccia bene, ma non si rende mai veramente insidioso.

Flores 6 Qualche intervento brusco di troppo, ma dietro fa buona guardia e mette una pezza agli errori dei compagni. Cala notevolmente in avvio secondo tempo, poi si riprende.

Ceccuzzi 6 In mezzo al campo fa il suo e lo fa in maniera egregia. Non si rende mai veramente spinoso e Raso gli dà sempre qualche noia di troppo. Sufficiente.

Barellini 6 Il rischio sul possibile autogol fa venire i brividi a chiunque. Tutto sommato la sua partita è onesta e con interventi precisi.

Pavan 6.5 Sulla destra va come un missile e piazza cross ben distesi. In fase di marcatura c'è qualcosa da rivedere, ma a posto delle gambe ha un turbo diesel.

Valtulini 6 Dalle sue parti arrivano sempre palloni interessanti, ma non riesce mai a sfruttarli a dovere, complice una difesa avversaria che frena ogni sua sortita.

21' st Di Monte 6 Senza lode né infamia, poche palle giocate e buona amministrazione.

Di Nardo 5.5 Mazzola e Alushaj lo chiudono sempre. Ha grande fisicità e tiene bene la sfera, ma troppo spesso si lascia anticipare dall'avversario. Da rivedere.

Marchesan 6 Partita discreta ma con troppi pochi picchi. Fatica nel trovare spazi, ma è egregio il lavoro sporco fra le linee.

Marchesini 6.5 Sulla sinistra fa venire il mal di testa ai neroverdi; diverse sgaloppate e poi l'accentramento in area, ma le sue conclusioni vengono murate dai padroni di casa. Certamente è quello che crea più insidie là davanti. (38' st Simeoni 6).

All. Damini 6.5 Un punto prezioso vista l'inferiorità numerica nel finale. La squadra è quadrata ma manca un pizzico di progressione in più sulla sinistra.

LE INTERVISTE

Salvatore Asmini, Ds della Castellanzese, tiene a precisare diverse questioni: «La mia presenza è solo per presentare Nicolò Esposito, che torna a Castellanza dopo due stagioni. È un giocatore esperto che ci darà una mano per portarci all'agognata salvezza. Con i risultati cresce l'autostima e si riesce a dare un briciolo di spensieratezza che ogni tanto serve. Sono molto contento della prestazione della squadra, che sta crescendo partita dopo partita. Il rammarico è aver lasciato due punti, perché purtroppo non siamo riusciti a fare gol. Sono qui per dire che due giocatori sono andati via perché ho clamorosamente sbagliato sia per i giocatori che per le persone, mente un altro richiedeva più spazio. L'ultima uscita, quella di Melli, non è stata una scelta tecnica; ma il ragazzo aveva ricevuto una proposta di lavoro, ed è approdato a Mezzolara ma serviva il rientro di Esposito».

Nicolò Esposito, centrocampista e neo innesto della Castellanzese, racconta: «Per me è un graditissimo ritorno e voglio subito ringraziare tutto l'ambiente Castellanzese che mi ha accolto in maniera super. Quando è arrivata la possibilità di tornare ho accettato di buona lena. Molti ragazzi li conoscevo già, ma sin dall'allenamento di sabato tutti mi hanno accolto con molto affetto».

Corrado Cotta, allenatore Castellanzese, commenta così la prestazione dei suoi: «Non siamo riusciti a sfruttare la superiorità perché il nostro avversario si è chiuso a dovere non lasciandoci spazi. Sono molto contento della prestazione della squadra soprattutto in atteggiamento e compattezza. Muoviamo la classica e per la prima volta ci affacciamo al quarto risultato utile. La squadra ha saputo soffrire nel primo tempo, e ha avuto anche qualità in diverse giocate. Ora ripartiamo dall'atteggiamento e dalla personalità che ha dimostrato la squadra».