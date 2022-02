Tutti gli highlights della 22a giornata: Folgore, addio sogni di gloria; Gherardi mette il silenziatore alla Casatese

Il girone B è il campionato dell'equilibrio, sia dal punto di vista dell'andamento generale che dei singoli incontri; ne hanno avuto ennesima prova Brusaporto, Casatese e Sona: le tre compagini giocavano partite apparentemente agevoli, eppure sono state tutte e tre non solo bloccate sul pareggio, ma anche silenziate in fase offensiva. Ne sono usciti degli 0-0 che di certo hanno mosso la classifica, ma che hanno strizzato maggiormente l'occhio a Villa Valle e Real Calepina. Discorso leggermente diverso per la Castellanzese, uscita dal campo con il rimpianto di non aver sfruttato l'ultimo quarto d'ora in superiorità numerica. Il concetto però rimane; e viene addirittura rafforzato dal buon momento del Crema, artefice del capolavoro che ieri ha costretto la Folgore Caratese a fare i conti con la realtà. Per non parlare dell'Arconatese, scivolata fuori dai play-off dopo l'1-2 esterno di ieri. Della serie: gli oroblù hanno perso un treno e anche contro il Breno.

Potevano essere imprese anche quelle di Virtus Ciserano e Vis Nova, impegnate rispettivamente contro Sangiuliano City e Legnano, ma due gol nel finale hanno ristabilito le gerarchie. Ora i lilla accarezzano per la prima volta il podio, mentre i gialloverdi si possono godere il panorama dall'attico del girone per un'altra settimana. Occhio però al Desenzano (due gare in meno), ieri vincente con 1-0 sul Franciacorta che racchiude una prestazione più che convincente. Chiudono il cerchio le uniche due gare indirizzate realmente fin dall'inizio: se il Ponte ha infatti potuto calare il tris su un AC Leon costretto in dieci uomini, il Caravaggio ha dettato legge contro la Brianza Olginatese, alla prima sconfitta da quando è subentrato Monza.

Sangiuliano City-Virtus Ciserano Bg 3-2

Una gran fatica, ma Ciceri ce l'ha fatta di nuovo. E dire che i gialloverdi sono passati per due volte in vantaggio, prima con il rigore di Ferrario e poi con il centro di Marotta, ma gli ospiti hanno avuto il merito di restituire sempre il colpo grazie al tandem Bertoli-Bardelloni. La terza però è stata la volta buona: la firma di Cogliati a otto minuti dalla fine vale tre punti fondamentali.



Desenzano Calvina-Sp. Franciacorta 1-0

I padroni di casa le hanno provate proprio tutte per sbloccare il match. Alla fine devono ringraziare Ferrara, sia per essere stato una costante spina nel fianco per gli avversari, sia per il colpo da pochi passi che è valso l'1-0 definitivo.

Brusaporto-Villa Valle 0-0

Il fanalino di coda Villa Valle resiste stoicamente agli assalti del Brusa. Lo 0-0 finale è un'impresa da raccontare ai posteri; quanto peserà in ottica salvezza l'aver fermato l'attuale terza forza del campionato? Da sottolineare che i padroni di casa venivano da sette vittorie consecutive. Il calcio è proprio strano.

Casatese-Real Calepina 0-0

Dalle parti di Casatenovo non si scorderanno tanto in fretta di Gherardi. Lo "spilungone" tra i pali è stato tra i migliori giocatori della giornata, con buona pace di Recino e compagni, ora a -9 dalla vetta.

Breno-Arconatese 2-1

Cade l'Arconatese sul campo dei granata. Le due compagini restano in grande equilibrio per tutto il match: i due ravvicinatissimi schiaffi di Siani e Mauri sembrano sentenziare il pareggio come giusto epilogo, se non fosse che Goglino, a cinque minuti dalla fine, ruba in un colpo solo scena e tre punti.

Brianza Olginatese-Caravaggio 1-3

I primi 15 minuti sono lo specchio di una partita nata male e finita senza sorprese; la Brianza si ritrova subito sotto di due reti, poi nel finale viene giustiziata da Baggetta. Inutile l'eurogol di Belingheri nel mezzo.

Castellanzese-Sona 0-0

Gli occhi erano puntati sul Sona, uscito sorprendentemente vittorioso dalla sfida di mercoledì scorso contro la capolista del girone. Ma il bis non è riuscito. Anzi, i neroverdi hanno avuto addirittura l'opportunità di guadagnarsi appieno la pagnotta giocando l'ultimo quarto d'ora in superiorità numerica. Nessun vinto e nessun vincitore però per questa volta.

Ponte San Pietro-AC Leon 3-0

L'equilibrio di un match complicato viene rotto alla mezzora, quando Ferreira Pinto guadagna e realizza un rigore che costa l'inferiorità numerica agli ospiti. Da qui non c'è più storia: Capelli e Ruggeri rincarano la dose.

Legnano-Vis Nova 1-0

La Vis Nova in emergenza deve cercare di abbottonarsi e salvare la pelle al "Mari", mentre il Legnano ha bisogno di attaccare la zona alta della classifica. La carta per stanare le lucertole è nuova e funziona a meraviglia: è infatti il neoarrivato Becchi a far esplodere di gioia i lilla al 93'.

Crema-Folgore Caratese 2-1

Terza vittoria di fila per un Crema completamente rinato e momentaneamente in acque calme. Ferretti e una sfortunata deviazione di Esposito condannano una Folgore spenta e scolorita a rivedere le proprie ambizioni per il proseguo della stagione. La segnatura di Alma che accorcia le distanze è tra le pagine finali dell'incontro, e serve più che altro a illudere i brianzoli.

IL PROSSIMO TURNO

In vista del turno infrasettimanale di mercoledì 16 febbraio, sono state anticipate a sabato 12/02: Sporting Franciacorta-Brusaporto, Real Calepina-Desenzano Calvina e Arconatese-Brianza Olginatese.