La Castellanzese si illude: Flash neroverde poi dominio bergamasco

Dopo un avvio sprint per la Castellanzese – che dopo nemmeno 1 minuto trova il vantaggio con Colombo – la Virtus Ciserano Bergamo, trascinata da Bardelloni e da Confalonieri (gol dal dischetto), termina la prima frazione sul 3-1. Nella ripresa i neroverdi sprecano e non riescono a capitalizzare le occasioni avute; i rossoblù restano in inferiorità numerica dal 31' dellla seconda frazione, ma nei minuti di recupero trovano anche il poker. In avvio gara la Virtus Ciserano Bergamo opta per il collaudato 4-3-3: Colleoni in porta, Moioli, Del Carro, Nessi e Orfanos in difesa; centrocampo affidato a Jaouhari, Selvatico e Careccia, mentre in attacco il trio Confalonieri-Bardelloni-Bertoli. La Castellanzese risponde con un 3-5-2: Cincilla fra i pali, difesa composta da Micheli, Alushaj e Mazzola; chiavi del centrocampo in mano a Mandelli, Esposito, Raso, Perego e Piran e là davanti la coppia Chessa-Colombo.

Colombo, poi tripla bergamasca. 59 secondi bastano alla Castellanzese per andare a segno: Mandelli dalla destra salta agevolmente Orfanos, piazza l'assist e Colombo insacca il vantaggio. Al 10' ancora Castellanzese insidiosa: Raso innesca Mandelli che con il pressing su Orfanos trova Esposito, cross per Chessa, ma la retroguardia bergamasca copre a dovere. Al 12' si accende la Virtus Ciserano Bergamo con Nessi che prova l'inzuccata Cincilla respinge e Raso spazza. Pochi istanti dopo batti e ribatti fra l'attacco rossoblù e la retroguardia neroverde, Colombo alla fine mette ordine. Al 20' ancora neroverdi dalle parti di Colleoni: Esposito si allunga troppo la sfera che diventa facile preda per l'estremo difensore bergamasco. Brividi al 25': Careccia prova la conclusione, Mazzola rischia qualcosa ma regala solo il corner; proprio dagli sviluppi di questo Bardelloni trova l'1-1. I bergamaschi si scatenano e vanno vicinissimi al raddoppio con Confalonieri, provvidenziale la deviazione di Cincilla. Al 34' raddoppio della Virtus Ciserano Bergamo, ancora da palla inattiva testata vincente di Bardelloni. Al 43' Mazzola cade male e tocca dentro Confalonieri, per il direttore di gara è rigore: sul dischetto si presenta lo stesso 10 bergamasco che insacca il tris.

Nessi rosso, Jaouhari la chiude. Stessi 22 in campo in avvio ripresa, con la Virtus Ciserano che parte subito a ritmi altissimi. Al 10' svarione di Cincilla che serve Bertoli ma per fortuna della Castellanzese l'errore dell'estremo difensore si tramuta in un nulla di fatto. Sul ribaltamento di fronte Nuzzo piazza l'assist al bacio per Colombo che però viene murato da Colleoni. Al quarto d'ora Colleoni si immola prima sulla conclusione potente di Mandelli e poi su quella di Alushaj, nulla di fatto per gli uomini di Cotta. Al 20' Nessi liscia lo stacco areo, Compagnoni piazza il filtrante per Nuzzo che a tu per tu con Colleoni spara alle stelle. Pochi istanti dopo Compagnoni sfiora il 3-2 di testa, bravo Colleoni a deviare. Al 27' Confalonieri va vicino al poker ma Micheli e Cincilla gli negano la gioia. Al 31' fallo ingenuo di Nessi che si prende il secondo giallo e lascia i bergamaschi in inferiorità numerica. Nonostante l'uomo in meno i rossoblù arrivano anche al tiro con Bardelloni, bravo Cincilla a respingere. Nei minuti di recupero è la Virtus Ciserano Bergamo a trovare il poker con Jaouhari.

IL TABELLINO

VIRTUS CISERANO BERGAMO-CASTELLANZESE 4-1

RETI: 1' Colombo (C), 26' Bardelloni (V), 34' Bardelloni (V), 44' rig. Confalonieri (V), 46' st Jaouhari (V).

VIRTUS CISERANO BERGAMO (4-3-3): Colleoni Mat. 7, Moioli 6.5, Orfanos 5.5 (30' st Monti sv), Selvatico 6 (48' st Albertini sv), Del Carro 7, Nessi 5, Careccia 6, Jaouhari 6.5, Bardelloni 7.5, Confalonieri 7 (32' st Tonoli 6), Bertoli 6 (20' st Madonna 6.5). A disp. Colleoni Mau., Pellegrini, Viscardi, Mosconi, Russo. All. Del Prato 7.

CASTELLANZESE (3-5-2): Cincilla 6, Perego 6, Alushaj 5, Micheli 6.5, Chessa 6, Esposito 6, Colombo 6, Mazzola 6 (8' st Compagnoni 6.5), Piran 5.5 (8' st Pisan 6), Mandelli 6.5, Raso 5.5 (8' st Nuzzo 5). A disp. Asnaghi, Mei, Praderio, Travellini, Brusa. All. Cotta 5.

ARBITRO: Gallorini di Arezzo 6.

ASSISTENTI: Palermo di Pisa e Ingenito di Piombino.

AMMONITI: Nessi (V), Micheli (C).

ESPULSO: 31' st Nessi (V).

LE PAGELLE

VIRTUS CISERANO BERGAMO

Colleoni Mat. 7 Decisamente in partita. Se nella prima frazione non è chiamato a grandi interventi nella ripresa si supera...Ne sanno qualcosa Compagnoni, Mandelli e Alushaj.

Moioli 6.5 Sulla destra cerca sempre di regalare profondità alla squadra. Soffre un po' la pressione di Perego, ma argina in maniera egregia i pericoli.

Orfanos 5.5 Mandelli ed Esposito in più di un'occasione lo saltano come un birillo e il vantaggio avversario nasce da un suo errore. È giovane e ha buone prospettive di crescita, ma deve migliorare nel contrasto. (30' st Monti sv)

Selvatico 6 Detta legge in mezzo al campo e annichilisce ogni sortita di Raso. Nella ripresa però il calo è netto e non riesce a costruire dal basso. Le punizioni restano il suo pane quotidiano (48' st Albertini sv).

Del Carro 7 Non sbaglia un colpo. Bene nel duello aereo e argina in maniera egregia le incursioni di Chessa e Colombo. Faro della retroguardia rossoblù e certamente uno dei migliori in campo.

Nessi 5.5 Troppo nervoso, commette falli ingenui e si becca un rosso per doppia ammonizione lasciando per 15' di gioco la squadra in inferiorità.

Careccia 6 Poche sgaloppate da parte sua ma assist al bacio. Nella ripresa fatica nell'entrare pienamente in partita, ma comunque esegue il suo compitino.

Jaouhari 7 Il gol gli regala quel mezzo punto in più. In avvio gara è troppo frettoloso, poi riesce a trovare i giusti tempi e spazi. Ripresa fatta di luci ed ombre, ma apporto positivo.

Bardelloni 7.5 Là davanti è letale e fa venire i brividi a tutti. Due gol pesantissimi: al posto giusto nel momento giusto. Ottimale anche in fase di interdizione; bomber fatto e finito, è lui che trascina la squadra.

Confalonieri 7 Furbo, furbissimo nel conquistarsi in penalty e gelido nel realizzarlo. Buone imbucate e grande visione degli spazi (32' st Tonoli sv).

Bertoli 6 Sulla fascia fatica un pochino nel rendersi pienamente pericoloso ma è bravo a conquistarsi diversi corner.

20' st Madonna 6.5 Entra in un momento delicato, dove i suoi soffrono un po', ma l'approccio è giusto e gli interventi sono puliti.

All. Del Prato 7 I suoi ritrovano la vittoria e restano legati al gruppetto playoff. La squadra reagisce dopo il gol a freddo, e anche in inferiorità riesce a punire l'avversario.

CASTELLANZESE

Cincilla 6 Subisce 4 gol, ma non certamente per colpa sua. Compie anche diverse parate degne di nota su Bardelloni. Salva il possibile finchè può.

Perego 6 Primo tempo decisamente sottotono e con poche idee. Nella ripresa cerca diverse imbucate interessanti ma non sempre i compagni riescono a cogliere i suoi suggerimenti. Meglio comunque nel ruolo di mezz'ala.

Alushaj 5 L'errore sulla rete del 2-1 è clamoroso, si perde completamente nella marcatura su Bardelloni. Anche anche sulla prima rete del bomber bergamasco sbaglia i tempi di marcatura. Evanescente.

Micheli 6.5 L'unico che tiene a galla la retroguardia neroverde. Le sviste ci sono ma è bravo a porvi sempre rimedio. Spesso e volentieri deve andare in soccorso ad Alushaj che è in palese difficoltà.

Chessa 6 Qualità indubbia, tecnica indiscutibile, ma manca quel guizzo vincente che stava facendo risalire la Castellanzese. Certo, non può essere solo lui a tenersi sulle spalle l'intera squadra.

Esposito 6 In mezzo al campo regala esperienza, ma anche per lui qualche sbavatura c'è. Non sempre preciso nella verticalizzazione, ma ottimale nella marcatura.

Colombo 5.5 Dopo 59 secondi ritrova il gol e il tutto fa ben sperare. Cala notevolmente nella ripresa dove fatica a rendersi veramente insidioso; Del Carro lo argina alla perfezione e non lo lascia mai girare.

Mazzola 6 Il rigore concesso è tutto da rivedere e certamente involontario; la prova non è macchiata da grandi erroracci e l'intesa con Micheli permane.

8' st Compagnoni 6.5 Entra con il piglio giusto e sfiora il gol. Bene in fase di spinta.

Piran 5.5 Il 2003 ha l'arduo compito di marcare Bardelloni e la fatica è evidente. Nella prima frazione lascia troppi varchi all'avversario e appare un po' impaurito.

8' st Pisan 6 Meglio del compagno in fase di copertura, cerca di mettere ordine là dietro.

Mandelli 6.5 L'assist per il gol di Colombo è una vera perla. Il mezzo punto in più è per la grinta messa in campo, peccato per quel gol negatogli da un Colleoni decisamente in giornata.

Raso 5.5 Fatica tanto, troppo, nel creare le giuste geometrie. Selvatico gli lascia pochissimi spazi, e sono diversi i palloni che perde e non riesce a recuperare.

8' st Nuzzo 5 Si divora il 3-2 sparando alle stelle. Ci si aspetta di più da un attaccante.

All. Cotta 5 Sulle palle inattive la squadra appare atterrita e anche in zona d'attacco manca la precisione e la giusta cattiveria. Azzecca i cambi, che danno più tranquillità, almeno nelle retrovie.

LE INTERVISTE

Soddisfatto Del Prato allenatore della Virtus Ciserano Bergamo, che racconta: «Dopo aver preso gol subito altre squadre potevano cadere, invece è arrivata la risposta da parte di tutta la squadra. Abbiamo avuto la bravura e la fortuna di chiudere il primo tempo sul 3-1. Nella ripresa abbiamo rischiato di prendere il 3-2, ma siamo stati bravi ad evitare; qualcosa è mancato in fase di gestione e restando in 10 ci siamo difesi meglio e siamo riusciti a trovare anche il poker. Mercoledì affrontiamo l'Arconatese e sappiamo che per tenere il passo dobbiamo andare alla ricerca della continuità per raggiungere i playoff».

Delusione per Cotta tecnico della Castellanzese: «Le partite durano 90' e la coperta è sempre corta da una parte e dall'altra. Se su 4 gol me prendi 3 su palla inattiva qualcosa non va, se non si attacca la palla diventa difficile. Peccato perché siamo andati in vantaggio e abbiamo sbagliato non so quante uscite e quanti appoggi. Nella ripresa la squadra non si è arresa ma non è stato trovato il gol, che sicuramente poteva arrivare e riaprire la gara. Se non si riapre la gara non si può pensare di fare punti, poi in inferiorità numerica abbiamo preso il quarto gol».