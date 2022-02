Termina il digiuno di vittorie: Orange tra gol e chiusure importanti

Emozioni a non finire all’Arena tra Alcione e Tritium, che danno vita a una partita combattuta in cui i padroni di casa riescono a prevalere anche grazie alle ottime parate di Vinci, decisivo all’ultimo minuto su un destro al volo di Fabiani. Dopo tre sconfitte consecutive per gli orange, sono le reti di Bangal e Lattarulo a far ritrovare i tre punti e l’entusiasmo, mentre gli ospiti non escono dal tunnel di risultati negativi e vanno solo vicini al pareggio dopo il gol nel finale di Garcia, che riaccende le speranze negli ultimi dieci minuti. Nel complesso, l’Alcione merita la vittoria anche perché nel primo tempo, che chiude in vantaggio per 1-0, ha l’opportunità di segnare su rigore, ma Migliore, che poi sarà colpevole sul 2-0 di Lattarulo, chiude la porta a capitan Manuzzi.

Finalmente Bangal. Nel primo tempo le due squadre non si risparmiano e creano diverse occasioni da gol. A partire meglio sono i padroni di casa che sfruttano una grande prima frazione di Morselli, subito nel vivo del gioco, e di Bangal che all’11’, dopo imbeccata del numero 10, si procura il rigore per fallo di Meregalli. Manuzzi si fa ipnotizzare e la Tritium prende coraggio. Guidata dalle iniziative di D’Agostino, che svaria su tutto il fronte offensivo, inizia a macinare gioco e al 18’ sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Gambino, su cui è attento Vinci. Gli ospiti cercano molto la spinta sulla destra con un ottimo Talarico e provano a mettere in mezzo diversi cross che, però, sono sempre preda della coppia dei centrali padroni di casa Chierichetti e Maini. L’Alcione si affida molto alle ripartenze con Morselli e Bangal e al 34’ trova il vantaggio proprio su quell’asse. Il primo sfrutta un errore di Salami, riparte e imbecca l'attaccante in maglia numero 11, che salta Meregalli e trova il suo primo gol in campionato, consentendo all’Alcione di andare così in vantaggio all'intervallo. Non prima, però, di assistere alla seconda gran parata di Vinci, che neutralizza una bella punizione dal limite del solito D’Agostino.

Rimonta a metà. Nella ripresa la Tritium, che ha bisogno di trovare almeno il gol del pareggio, attacca con più convinzione, ma è l’Alcione a trovare la rete che vale il raddoppio. Dopo 12 minuti, Migliore esce a vuoto su una rimessa di Soldi e Lattarulo, fino a quel momento decisamente in ombra, insacca di testa. È il gol della momentanea sicurezza perché per la parte centrale della ripresa succede poco. Gli attacchi degli ospiti sono sterili e l'Alcione riesce a fare buona guardia. Al 37’, però, la riscossa. Prima il neo entrato Orefice impegna Vinci con un bel destro al volo, poi, sulla successiva azione da calcio d’angolo arriva la rete che riapre la gara. Garcia, altro cambio vincente di Rossini, trova un gran destro a giro che si infila sotto l’incrocio, rinvigorendo la Tritium, che ora crede al pareggio. Nel concitato finale viene espulso Cusatis e l’Alcione non riesce più a tenere su il pallone anche perché Bangal e Manuzzi accusano un po’ di stanchezza. Al quinto dei sei minuti di recupero ci pensa, però, ancora Vinci. Su un campanile in area orange Fabiani, grande prova quest’oggi, calcia a botta sicura, ma il numero uno dei padroni di casa con un riflesso consegna i tre punti ai suoi compagni. Compagni che, dopo tre sconfitte consecutive, tornano a respira in classifica. Nulla da fare, invece, per la Tritium, che non riesce a cambiare marcia nonostante il cambio di guida in panchina.

IL TABELLINO

ALCIONE-TRITIUM 2-1

RETI: 34' Bangal (A), 12' st Lattarulo (A), 38' st Garcia (T).

ALCIONE (4-3-1-2): Vinci 8, Soldi 7, Potito 6, Bonaiti 6.5, Chierichetti 6.5, Maini 7, Lattarulo 6.5 (41' st Di Prisco sv), Lacchini 5.5, Manuzzi 5, Morselli 7 (38' st Viola sv), Bangal 7. A disp. Nocera, Giosuè, Montesano, Pio, Cannataro, Zito, Femminò. All. Cusatis 6.

TRITIUM (4-3-1-2): Migliore 5, Talarico 6.5, De Stefano 6, Fabiani 7.5, Maspero 6 (27' st Garcia 6.5), Maregalli 4.5 (41' st Filippini), Capua 5.5, Gambino 5.5, Gobbi 5 (16' st Verde 6) D'Agostino 6.5, Salami 5.5 (1' st Orefice 6.5). A disp.: Colnaghi, F. De Stefano, Legarda, Vincenzi, Corioni. All. Rossini.

ARBITRO: Caggiari di Cagliari 6.

ASSISTENTI: Minniti di Merano e Scifo di Trento.

AMMONITI: Vinci, Chierichetti (A) Maregalli, Talarico, Filippini (T).

ESPULSI: Cusatis (A).

LE PAGELLE

ALCIONE

Vinci 8 Mette le mani sui tre punti con diversi interventi decisivi. Strepitosa la parata al quinto di recupero su Fabiani.

Soldi 7 Ottima partita in fase difensiva. Riesce sempre a rendersi pericoloso in avanti e da una sua rimessa nasce il gol del 2-0.

Potito 6 Dietro rischia poco ed è molto ordinato, ma in fase offensiva è troppo timido. Si limita a fare il compitino.

Bonaiti 6.5 Davanti alla difesa è uno schermo difficilmente superabile. Lotta su ogni pallone e mette ordine alla manovra dell'Alcione.

Chierichetti 6.5 Annulla Gobbi, che con lui in marcatura non vede quasi mai la palla. Fondamentale negli interventi di testa sui diversi cross della Tritium.

Maini 7 Comanda la difesa con esperienza e sfrutta la sua grande qualità in fase di possesso. Nella ripresa effettua diverse chiusure decisive.

Lattarulo 6.5 Abbastanza in ombra fino al gol, ha il merito di farsi trovare pronto sul grave errore di Migliore. Il suo gol taglia le gambe alla Tritium prima dell'assalto finale. (41' st Di Prisco sv).

Lacchini 5.5 In fase difensiva dà il suo contributo, ma con il pallone tra i piedi è troppo confusionario. Partita non sufficiente.

Manuzzi 5 Dal possibile gol a una prestazione insufficiente. Il rigore sbagliato gli toglie sicurezze e non riesce a essere incisivo come al solito. Cancellare questa partita per ripartire subito.

Morselli 7 Illumina l'Arena con giocate di alta classe. Manda in porta Bangal due volte: sulla prima il compagno si prende il rigore, sulla seconda fa gol. Cala alla distanza, ma è una delizia per gli occhi. (38' st Viola sv).

Bangal 7 Nel primo tempo è decisamente l'uomo in più. Si prende il rigore e, finalmente, trova la sua prima rete in campionato con un grande spunto in contropiede.

All. Cusatis 6 Prepara bene la squadra che comanda per quasi tutto il match. Nel finale anche lui perde la calma e si fa espellere.

TRITIUM

Migliore 5 Qualche buon intervento non può cancellare l'uscita a vuoto sul gol del 2-0. È un errore che pesa moltissimo sul risultato finale.

Talarico 6.5 Spinge con costanza e determinazione, dimostrando di avere un ottimo dribbling. Non ha paura né di andare sul fondo, né di tentare l'avanzata centrale. Spina.

De Stefano 6 Gioca una gara più difensiva del suo opposto e, dalle sue parti, non si corrono grossi pericoli. Sui gol le responsabilità sono di altri.

Fabiani 7.5 Partita perfetta del capitano della Tritium, che non concede nulla a Manuzzi e guida i suoi con grande leadership. Il gol nel finale sarebbe stata la ciliegina su una prestazione da grande condottiero.

Maspero 6 Regia pulita e ordinata. Non cerca grandi giocate, fa cose semplici e, per almeno mezzora, tiene il centrocampo della Tritium.

27' st Garcia 6.5 Il suo grande gol riaccende le speranze nel finale.

Maregalli 4.5 Giornata disastrosa per il numero 6. Fa il fallo da rigore su Bangal e poi si fa saltare troppo facilmente sul gol dell'1-0. Si sognerà anche di notte il numero 11 arancione. (41' st Filippini sv).

Capua 5.5 In fase di possesso è troppo nascosto. Si vede poco e non crea grandi pericoli, mentre se la cava meglio quando ha palla l'Alcione. Ma è troppo poco per una sufficienza.

Gambino 5.5 A differenza del compagno di reparto, si muove di più, cercando di non dare punti di riferimento al centrocampo arancione, ma non incide.

Gobbi 5 Contro Chierichetti e Maini oggi c'era poco da fare. I compagni lo cercano sempre con dei cross, che, però, non prende mai, pagando la grande fisicità della difesa avversaria.

16' st Verde 6 Porta freschezza e presenza nell'ultima mezzora.

D'Agostino 6.5 Svaria lungo tutto il fronte dell'attacco e, nel primo tempo, è l'uomo più pericoloso. Inventa quando può, ma i compagni non sfruttano le sue giocate.

Salami 5.5 Qualche iniziativa in più rispetto a Gobbi. Nel primo tempo va anche vicino al gol, ma, come il partner d'attacco, soffre contro i centrali dell'Alcione.

1' st Orefice 6.5 I suoi movimenti creano scompiglio e nel tentativo di rimonta c'è anche il suo vivace zampino. Solo Vinci gli nega la gioia del gol.

All. Rossini 6 La Tritium paga, forse eccessivamente, gli episodi. Di buono c'è che la squadra, nonostante il periodo negativo, non si perde d'animo e cerca il pareggio fino alla fine.