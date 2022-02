Rigori e non solo: la capolista annusa la Serie C

Manca un mese alla primavera, ma la bella stagione per il Sangiuliano City sembra arrivata in anticipo: l'odore di promozione è sempre più intenso e la prova di forza offerta oggi contro una diretta concorrente quale il Desenzano Calvina ne è la piena dimostrazione. Un 3-1 di rimonta, frutto sì della concessione di due calci di rigore, di cui soprattutto il secondo non ha convinto appieno il gruppo di Florindo, ma anche di una prestazione di tecnica, di cuore e di voglia di vincere: squadra a immagine e somiglianza del suo incontenibile condottiero, Andrea Ciceri. Il vantaggio di Gerevini sembra promettere buone notizie per gli ospiti, ma Barzotti dal dischetto nel primo tempo e Qeros sempre dagli undici metri a inizio ripresa fanno cambiare le condizioni. Il sigillo è di Pietro Cogliati, che curiosamente trova il gol di destro dopo averne sfiorati almeno due con il suo piede caldo, il mancino: il numero 11 è senza ombra di dubbio il man of the match della supersfida che consente ai suoi di andare a quota 53 punti, scavando un solco sugli avversari odierni (+11 con due partite disputate in più) e anche sul Brusaporto, prima inseguitrice, oggi ko contro il Ponte San Pietro e adesso a -9 dalla vetta.

Sangiuliano City dopo il successo odierno contro il Desenzano Calvina

La sblocca Gerevini. Inizio scoppiettante di partita, con le due squadre che danno dimostrazione del fatto che la posta messa in palio dal match è davvero altissima. Il capitano ospite Giani, dalle retrovie, disegna una traiettoria perfetta per Aliu, che con un paio di finte semina il panico sul versante mancino dell'area di rigore, infilando palla in mezzo e consentendo a Gerevini di approfittare di un corto rimpallo e non lasciare scampo a Bonadeo col suo tiro sinistro: al 12' il Desenzano Calvina è avanti. Sei minuti più tardi, però, viene ripristinato l'equilibrio grazie ad un penalty concesso dal direttore di gara Cerbasi di Arezzo, inflessibile nel punire il contatto tra Giani e Cogliati, indicando immediatamente il dischetto. Barzotti si incarica della battuta e non fallisce, nonostante l'intuizione dell'angolo di tiro da parte di Sellotti: per l'attaccante è doppia cifra in campionato. Alla mezz'ora Pedone pesca Marotta praticamente sulla linea di porta, ma un difensore avversario lo anticipa in quello che sarebbe stato un impatto a rete praticamente certo. La partita rallenta il ritmo, ma la capolista è sempre la più vicina al vantaggio. Al 42' Qeros innesca Barzotti sulla sinistra in area di rigore, il quale ha modo di servire l'accorrente Cogliati che scaglia un bel mancino ben respinto da un attento Sellitto.

Il tris è servito. In avvio di ripresa è Qeros il più vivace: le sue incursioni palla al piede mettono apprensione nella difesa avversaria, la quale riesce a contenere gli affondi dello sgusciante ex Fanfulla. La squadra di Ciceri incrementa i giri del motore: l'eleganza di Marotta a centrocampo rende fluida la manovra, mentre Cogliati è sempre insidioso con il suo sinistro, come accaduto al minuto 9, quando Sellitto si deve esaltare per respingere il tentativo di sorpasso da parte del Sangiuliano City, sulla cui respinta si avventa Barzotti di testa che colpisce il palo, seppur in sospetta posizione di fuorigioco. Il vantaggio è nell'aria, ma come nel primo tempo arriva dagli undici metri: Cogliati al 12' semina il panico sulla destra e viene atterrato da Gerevini. Ancora una volta il fischietto di Arezzo non ha dubbi, ma stavolta è il numero 10 ad incaricarsi della battuta: palla da una parte, portiere dall'altra, e vantaggio ottenuto. La capolista legittima il risultato andando a segnare il 3-1, cercato, voluto e finalmente ottenuto dopo 65 minuti di partita da Cogliati: da un corner, Bruzzone piazza la zampata salvata in extremis dagli ospiti sulla linea, ma sulla corta ribattuta il numero 11 non perdona, lesto ad anticipare il mucchio in area di rigore. Girandola di cambi e maxirecupero, ma ciò non basta agli ospiti per riaprire la contesa, non riuscendo mai a creare un'occasione degna di nota: i locali spiccano il volo.

IL TABELLINO

SANGIULIANO CITY-DESENZANO CALVINA 3-1

RETI (0-1, 3-1): 12' Gerevini (D), 18' rig. Barzotti (S), 12' st rig. Qeros (S), 20' st Cogliati (S).

SANGIULIANO CITY (4-3-3): Bonadeo 6, Zanon 6.5, Fusco 6 (31' st Lancini N. sv), Pedone 7, Pascali 6.5 (24' st Serbouti sv), Bruzzone 6.5, Agello 6 (28' st Parissenti sv), Marotta 6.5, Barzotti 7 (40' st Fall sv), Qeros 7 (45' st Vingiano sv), Cogliati 7.5. A disp. Carella, Colonna, Guerrini, Ripamonti. All. Ciceri 7.

DESENZANO CALVINA (4-4-2): Sellitto 7, Munaretto 6 (37' st Ferrari sv), Agazzi A. 6, Zaccariello A. 5.5 (21' st Ricozzi sv), Giani 6, Boscolo Berto 5.5, Campagna 5.5, Gerevini 6.5 (15' st Ferrara 6), Aliu 6.5, Marangon 5.5, Spini 5.5 (28' st Rossi K. sv). A disp. Rovelli, Turlini, Ricciardi, Rossi K., Pinardi, Ricozzi, Ferrara, Franzoni, Ferrari. All. Florindo 6.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo 6.5.

ASSISTENTI: Roncari e Gibin.

AMMONITI: Munaretto (D), Boscolo Berto (D), Campagna (D).