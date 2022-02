Marcaletti-Disabato fanno ripartire il Città di Varese: Imperia superato 2-0

Il Città di Varese rialza la testa superando 2-0 l'Imperia con pieno merito grazie alle reti realizzate da Marcaletti e Disabato nella prima frazione di gioco da palla inattiva. Ezio Rossi e i suoi ragazzi riprendono la corsa, recuperano altri due punti al Novara, accrescendo il rammarico per la quella settimana no che ha portato un solo punto tra Borgosesia e Chieri dopo due partite dominate dal punto di vista del gioco e delle occasioni. Quello che poteva essere e non è stato, perché con almeno tre punti in più i biancorossi sarebbero stati al secondo posto virtuale con la Sanremese a un'incollatura da quel Novara che in due partite ha "bruciato" cinque punti. I giochi sono ancora aperti e a Varese Ezio Rossi ci crede eccome: «Ho detto ai ragazzi che se prendiamo la Sanremese prendiamo anche il Novara». Obiettivo opposto per l'Imperia di Soda che deve portare la nave nel porto della salvezza: passo indietro rispetto a quanto fatto vedere con Novara e Borgosesia, ma la squadra è da lodare per lo spirito e la tenacia.

Primo tempo. Città di Varese disposto con il consueto 3-4-1-2 che vede Disabato a supporto della coppia offensiva Di Renzo-Pastore, con Cantatore e D’Orazio in mediana, Mapelli-Monticone-Parpinel in difesa supportati dagli esterni Foschiani e Marcaletti. Antonio Soda disegna il suo Imperia con un 3-5-2 tendente più al 5-3-2 visto che Virga e Losasso hanno operato principalmente sulla linea difensiva accanto a Castaldo, Mara e Petti. In mezzo al campo agiscono Giglio, Canovi e Colantonio mentre davanti tocca alla coppia Cassata-Rosati. Partita che sembra rispecchiare le previsioni della vigilia, con il 3-5-2 ligure a serrare le fila soprattutto negli ultimi sedici metri, costringendo il Città di Varese a cercare la soluzione dalla distanza o a provare a sfruttare le palle inattive. Copione al quale il Città di Varese dimostra di sapersi adeguare, affondando i colpi decisivi nella prima mezzora proprio da palla inattiva. Dopo la zuccata iniziale di Mapelli sul corner battuto da Disabato e la conclusione da fuori area di D’Orazio sulla giocata avviata da Disabato e proseguita da Di Renzo, il Città di Varese si porta sul 2-0 tra il 2’’ e il 30’ proprio da palla inattiva. A sbloccare il punteggio è il mancino dal limite dell’area di Emanuele Marcaletti che, con una traiettoria perfetta, trova la sua seconda rete stagionale quindici giorni dopo Gozzano. Otto minuti più tardi, invece, dagli sviluppi di un calcio d’angolo è il capitano Disabato a trovare il 2-0 con un pallonetto dai venti metri dopo che, sul corner, la difesa imperiese aveva respinto sulla linea la conclusione tagliata di Pastore. Al 37’, poi, è Marcaletti, su azione manovrata che ha visto protagonisti anche D’Orazio e Di Renzo, a cercare Disabato sul secondo palo ma il capitano non arriva per poco all’impatto col pallone.

Secondo tempo. Nel secondo tempo il piglio del Città di Varese è lo stesso della prima frazione, con Marcaletti, Disabato e Pastore protagonisti subito con un’azione in velocità (4’) e poi Di Renzo, lanciato lungo, si porta avanti il pallone e dopo averlo controllato trova la conclusione rasoterra che esce di pochi centimetri dal palo lontano (7’). Al 16’ della ripresa arriva la prima conclusione della partita dell’Imperia con Colantonio che, su servizio di Giglio, colpisce in pieno la traversa da centro area. Al 25’, dopo il doppio ingresso di Premoli e Mamah, il Città di Varese ha l’opportunità del 3-0 per due volte nel giro di pochi secondi: la prima con Di Renzo, dopo la giocata di tacco di D’Orazio, ma Cefariello ha suo il rasoterra; la seconda dopo l’azione in velocità negli ultimi sedici metri che ha visto protagonisti Disabato, D’Orazio e lo stesso Di Renzo che, a pochi passi dalla linea, manca l’impatto. Fase di gioco decisamente favorevole al Città di Varese che, al 28’, ha si rende pericoloso con la giocata di Mamah e al 32’ con Disabato proprio sul servizio di Mamah. Al 40' è l'Imperia a rendersi pericolosa con Rosati sul servizio di Giglio ma il destro dell'attaccante neroazzurro termina alto a pochi centimetri dall'incrocio. Nel recupero, poi, è Trombini con una grande parata a dire di no al colpo di testa do Mara in area piccola.

IL TABELLINO

Città di Varese-Imperia 2-0

RETI: 22' Marcaletti[02] (C), 30' Disabato (C).

CITTÀ DI VARESE (3-4-1-2): Trombini[01] 7, Parpinel[01] 6.5, Marcaletti[02] 7.5 (46' st Baggio A.[02] sv), Disabato 7 (33' st Gazo sv), Di Renzo 5.5 (28' st Cappai 6), Pastore 6 (21' st Mamah 5), Monticone 6.5, Mapelli 6.5, Foschiani[03] 6, Cantatore 6.5 (21' st Premoli 6), D'Orazio 6.5. A disp. Priori[03], Minaj[01], Piraccini, Mendolia[03]. All. Rossi 6.5.

IMPERIA (3-5-2): Cefariello[00] 6.5, Losasso[03] 5.5 (33' st Foti[03] sv), Petti 5.5, Mara 6, Castaldo 5.5 (13' st Lupoli 6.5), Colantonio 5.5 (25' st Coppola 6), Canovi[01] 5.5, Giglio 6, Cassata[02] 5 (13' st Deiana[03] 6), Rosati 6.5, Virga 6. A disp. Cucuzza[03], Carletti[02], Pillon L.[03], Cappelluzzo, Fatnassi[04]. All. Soda 6.

ARBITRO: Dorillo di Torino 6.5.

AMMONITI: Mara (I), Disabato (C), Petti (I), Parpinel[01] (C), Canovi[01] (I), Cassata[02] (I).