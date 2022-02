Uno-due letale: i playoff restano la Mecca

Al Comunale di Casatenovo va in scena un vero e proprio big match tra due squadre divise in classifica da appena 4 punti, che ora diventano uno solo: la Casatese passa infatti 2-0 sul Legnano e accorcia le distanze. Il match rispetta pienamente le attese, con entrambe le compagini che si danno battaglia affrontandosi a viso apertissimo sin dal primo minuto. A far da cornice a una bella partita e a una splendida giornata, anche il tifo appassionato e rumoroso dei tifosi di casa e quelli ospiti, accorsi in massa a sostegno delle propria squadra da Legnano. Il risultato in favore della Casatese nasconde la buona prova dei lilla, oggi orfani del loro condottiero Sgrò, squalificato e sostituito dal vice Brage. Gli ospiti avrebbero meritato qualcosa in più in virtù della buona partita giocata, ma pagano a caro prezzo due leggerezze difensive in occasione dei gol subiti a inizio ripresa.



A viso aperto. La partita di cartello del Girone B mette in mostra il valore assoluto di queste due squadre, dando vita a 90 minuti e poco più che sono uno spot al calcio, per l’agonismo e la qualità che si sono viste. Al 2’ Gasparri avrebbe già sui piedi l’occasione del vantaggio ma svirgola un bell’assist di Bingo, autore di una prova molto positiva. Tre minuti più tardi è Pirola a provocare un brivido nella schiena dei suoi, perdendo palla in disimpegno e rischiando grosso sull’accorrente Ravasio che, per poco, non ne approfitta. Al 9’ risponde con decisione la formazione casalinga con una bella azione sviluppata sulla corsia di destra e terminata con il bel colpo di testa di Isella che si stampa sulla traversa. Sono solo le prove tecniche in vista del secondo tempo per l’attaccante e capitano dei brianzoli, oggi in grande spolvero. Primo tempo divertente ma abbastanza scarno dal punto di vista delle occasioni da gol. Ci provano anche Caradonna e Ravasi sul finire di prima frazione, ma nel primo caso è bravo Pirola a intervenire, mentre sul secondo tentativo la palla esce di pochissimo vicino al palo.



Uno-due letale. I primi 11’ del secondo tempo decidono, di fatto, il match. L’equilibrio viene spezzato dopo nemmeno 1’ di gioco da Isella che, dopo un batti e ribatti in area di rigore avversaria, trova il guizzo giusto per fare male a Russo e portare i suoi avanti. Bingo al 3’ non ci sta e prova a pareggiarla subito con un tiro che si abbassa all’ultimo, ma si stampa sfortunatamente sulla traversa. E così ne approfitta immediatamente la Casatese: all’11’ un’altra azione confusa in area legnanese si trasforma nell’occasione giusta per Mecca di risolvere il caos con un preciso piattone destro che si insacca alle spalle di Russo. Punizione fin troppo severa per gli ospiti che continuano a macinare gioco fino all’ultimo, ma senza riuscire nemmeno a riaprirla.

IL TABELLINO

CASATESE-LEGNANO 2-0

RETI: 1’ st Isella (C), 11’ st Mecca (C).

CASATESE (4-3-3): Pirola 5.5, Corna 6, Ghiraldi 6, De Angelis 6.5 (32’ st Sassella sv), M. Perego 6.5, Menegazzo 5.5, Sala 6 (20’ st Morlandi 5.5), Mecca 8, Comberiati 6 (43’ st Seria sv), Isella 8 (43’ st Morganti sv), Pontiggia 6.5 (26’ st Recino 6). A disp.: Trabattoni, A. Perego, Llamas, Riva. All. Mazzoleni 7.

LEGNANO (4-4-2): Russo 6, Caradonna 6, Moracchioli 5.5 (23’ st Bertoni 6), Bini 5.5, Bettoni 5.5, Di Lernia 6 (23’ st Barazzetta 6), Quaggio 6.5, Ravasi 6.5, Confalonieri 6.5, Gasparri 5.5, Bingo 6.5. A disp.: Ferraggina, Barbui, Bertonelli, Tondi, Iacovelli, Ronzoni, Febbrasio. All. Brage 6.

ARBITRO: Vingo di Pisa 6.

ASSISTENTI: Cardona di Catania e Roncari di Vicenza.

AMMONITI: Isella (C), Di Lernia (L), Sala (C), Corna (C), Bini (L).

LE PAGELLE

CASATESE

Pirola 5.5 Nelle fasi iniziali rischia grosso addormentandosi con il pallone tra i piedi, ma viene graziato dall'avversario. Troppe incertezze in uscita e in possesso palla.

Corna 6 Se la Casatese lavora bene sulla corsia di destra il merito è indubbiamente anche suo, facendosi sempre trovare in appoggio.

Ghirlandi 6 Coinvolto sia in fase di costruzione dal basso che come opzione ulteriore in fase d’attacco, gioca il pallone con autorevolezza.

De Angelis 6.5 Geometrie precisissime e imprescindibili per il gioco di squadra praticato dagli uomini di Mazzoleni. È lui il faro del centrocampo.

M. Perego 6.5 Non facile farlo fuori per gli attaccanti ospiti, con le buone o con le cattive riesce sempre a metterci una pezza. Fondamentale in chiusura nel forcing finale del Legnano.

Menegazzo 5.5 Non di certo tra i migliori del match, rimane fuori dalle trame di gioco dei suoi per gran parte della partita. Poteva fare molto meglio.

Sala 6 Fatica un po’ a ritagliarsi il suo spazio nel centrocampo biancorosso e decide di provarci da fuori con buona personalità, ma senza successo.

20’ st Morlandi 5.5 Non si fa notare particolarmente dopo il suo ingresso in campo.

Mecca 8 Trait d’union tra la metà campo e la trequarti, fa quasi sempre la scelta di passaggio corretta dando fluidità alla manovra offensiva dei suoi. Partita a tutto campo condita anche con il gol del raddoppio che indirizza il match.

Comberiati 6 Ha lo sprint giusto sull’out di destra, giocate frizzanti e precise per i compagni. Una spina nel fianco delle difese avversarie.

Isella 8 Si dimostra sempre prezioso col suo lavoro di sponda e risulta sempre pericoloso. Segna meritatamente il vantaggio a inizio ripresa con un gol da attaccante vero.

Pontiggia 6.5 Forse il meno brillante dei tre là davanti, ma comunque tanti palloni toccati e movimenti che denotano grande intelligenza tattica.

26’ st Recino 6 Non segna da tanto, viene inserito per provare a tornare a farlo ma non gli riesce. La mezzora resta comunque positiva.

All. Mazzoleni 7 La gioca come deve, a viso aperto, senza giustamente curarsi dei quattro punti in più dei suoi avversari. La scelta lo premia con una bella vittoria.



LEGNANO

Russo 6 Poco impegnato per tutto il primo tempo in cui la Casatese gioca bene ma fatica a vedere la porta. Nel secondo, subisce due gol ma da incolpevole.

Caradonna 6 Partita sostanziosa la sua, non si mette in mostra per qualche giocata particolare ma è sempre concentrato e sul pezzo.

Moracchioli 5.5 Non è sempre preciso nel servire sui piedi i suoi. Con un po’ di precisione in più avrebbe potuto far lievitare notevolmente la sua prestazione.

23’ st Bertoni 6 Entra con il piglio giusto dando man forte nella zona centrale del campo.

Bini 5.5 Bravo a intervenire con efficacia su quasi tutte le sortite offensive della Casatese, facendo da perno al centro della difesa lilla. Voto penalizzato dalla non aggressività in occasione dei gol.

Bettoni 5.5 Attento nelle letture delle palle alte, leggermente più in difficoltà quando la Casatese gioca palla a terra. Anche per lui qualche responsabilità sulle reti subite.

Di Lernia 6 È sempre nel vivo del gioco, pronto a spezzare le trame dei brianzoli di casa. Il tipico lavoro sporco tanto prezioso e apprezzato dagli allenatori.

23’ st Barazzetta 6 Discorso analogo a quello fatto per Bertoni. Da freschezza al Legnano, ma è troppo tardi.

Quaggio 6.5 Da tenere costantemente d’occhio per via della sua vivacità e della capacità di inserirsi con i tempi giusti tra le linee biancorosse.

Ravasi 6.5 Pratica un pressing molto alto, mettendo in mostra grande agonismo e voglia di fare bene. Gli manca quel pizzico di malizia in più per essere pungente in zona gol.

Confalonieri 6.5 È sceso in campo con la testa giusta per fare una partita di livello. Giocate di qualità e pressione costante sui giocatori di casa.

Gasparri 5.5 Manca di lucidità in più di un’occasione dopo essere stato ben servito dai compagni. Ci impiega troppo a pensare alla giocata e spreca due buone chance nella prima frazione.

Bingo 6.5 Dal del tu al pallone, lo dimostrano il fatto che è il bomber della squadra e lo fa vedere anche oggi con una serie di giocate di ottima fattura.

All. Brage 6 Sostituisce Sgrò e se la vuole giocare e l’atteggiamento dei suoi lo lascia intendere fin dalle prime battute. Partita decisa da due episodi, ma ben giocata.

ARBITRO

Vingo di Pisa 6 Partita ad alta intensità ma tutto sommato semplice da gestire a livello disciplinare, almeno fino alle fasi finali del match, diretti comunque con lucidità.