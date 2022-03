Novara non vince più, la corsa alla C si complica... L'Asti rialza la cresta

Il campionato di Serie D, Girone A, è 'ufficialmente riaperto'! Ci si aspettava il responso del recupero del Novara in casa dell'Hsl Derthona per capire se il 'malato Azzurro' fosse sulla via della guarigione, e invece è arrivata la 'conferma' che la squadra di Marchionni non è più quella macchina da guerra di qualche settimana fa. Ora, a parità di gare giocate, la Sanremese è a soli 4 punti (e con l scontro diretto ancora da giocare, ricordando che all'andata la Sanremese fu l'unica squadra a battere il Novara...). In casa del Derthona ritorna al gol Vuthaj, aprendo le marcature e portando in vantaggio il Novara, ma la squadra di Marchionni non riesce a gestire gara e risultato, nè a contenere i Leoni che invece ben si comportano in campo, raggiungono il pareggio nella ripresa su rigore e sfiorano addirittura la grande vittoria!

Negli altri tre recuperi di giornata, vittoria pesantissima (la seconda di fila dopo il blitz in casa del Ligorna) dell'Asti targato Boschetto che in casa va subito in svantaggio con il PDHAE ma non si scompone e ribalta completamente la gara andando a vincere per 3-1 e prendendo anche un palo. Per tre punti che risollevano morale e classifica che ora dice piena lotta salvezza con vista serenità e non più così vicini a quelle ultime due posizioni così 'scomode'. Pareggio e spettacolo tra Chieri e Gozzano, con la squadra di Didu che si porta avanti sul 2-0 (con Balan e rigore di D'Iglio) ma subisce il gol 'istantaneo' del 2-1 a firma Cozzari e poi nella ripresa la rete del 2-2 di Castelletto.

Capitolo a parte il Casale: richiamato in panchina Marco Sesia a novanta giorni dall'esonero e pareggio che arriva in rimonta in casa del Ligorna. In vantaggio i liguri in avvio, Casale che resta anche in inferiorità numerica a metà della ripresa (doppio giallo a D'Ancora) ma riesce a portare a casa il pareggio grazie al rigore trasformato da Gatto sul finire di primo tempo.

Sabato e domenica in campo con il turno completo con il Novara atteso in casa con il Sestri Levante e la Sanremese che fa visita a ciò che resta di una Lavagnese in caduta libera. Delicatissima la sfida tra Fossano e Vado, tra due squadre in forma che vorrebbero continuare a guardare avanti più che indietro... mentre punti delicatissimi in palio tra PDHAE-Casale, nel derby Gozzano-RG Ticino e Saluzzo-Caronnese. Gare affascinanti Borgosesia-Ligorna, e soprattutto la 'classica' Chieri-Bra per a chiudere il programma un Imperia-Derthona fondamentale soprattutto per i liguri e la loro rincorsa salvezza.

I TABELLINI DEI RECUPERI

Chieri-Gozzano 2-2

RETI (2-0, 2-2): 8' Balan (C), 29' rig. D'Iglio (C), 31' Cozzari (G), 23' st Castelletto (G).

CHIERI (4-3-3): Edo, Calò, Ciccone, D'Iglio, Conrotto, Benedetto, Balan (7' st Bove), Pautassi, Varvelli (30' st D'Ippolito), Foglia (41' st Re), Modesti (16' st Poppa). A disp. Gragnoli, Capra, Fioccardi, Renolfi, Mammarella. All. Didu.

GOZZANO (4-3-3): Ujkaj, Di Giovanni, Nicastri, Gemelli, Bane, Montesano, Pennati (44' st Rao), Castelletto, Gassama, Cozzari (45' st Paoluzzi), Repossi (37' Sangiorgio). A disp. Vagge, Peradotto, Ballarini, Caraglio, Costanzo, Molinari. All. Schettino.

ARBITRO: Bocchini di Roma.

AMMONITI: Foglia (C), Balan (C), Gemelli (G), Ciccone (C), D'Ippolito (C).

HSL Derthona-Novara Fc 1-1

RETI (0-1, 1-1): 23' Vuthaj (N), 29' st rig. Saccà (H).

HSL DERTHONA (4-3-3): Teti, Todisco (45' st Kanté), Procopio, Galliani, Emiliano, Speranza (39' st Luzzetti), Saccà (39' st Gjura), Filip, Diallo, Manasiev, Otelè (48' st Romairone). A disp. Bertozzi, Negri, Grieco, Akouah, Ordisci. All. Zichella.

NOVARA FC (3-4-1-2): Desjardins, Bergamelli, Di Masi (30' st Pagliai), Tentoni, Vuthaj, Gonzalez (39' st Diop), Benassi, Laaribi (30' st Di Munno), Vaccari, Paglino, Amoabeng (14' Vimercati). A disp. Raspa, Bonaccorsi, Capano, Agostinone, Gyimah. All. Marchionni.

ARBITRO: Torreggiani di Civitavecchia.

AMMONITI: Todisco (H), Vuthaj (N), Benassi (N), Di Masi (N).

Asti-PDHAE 3-1

RETI (0-1, 3-1): 16' Florio R. (P), 29' Virdis (A), 30' st Picone (A), 40' st Ndiaye (A).

ASTI (4-3-3): Brustolin, Vergnano, Toma, Legal, Venneri, Taddei (48' st Lanfranco), Picone, Plado (35' st Ndiaye), Virdis (44' st Piana), Diagne (47' st Brollo), Rosset (20' st Trevisiol). A disp. Zeggio G., Pinto A., Vespa, Pezziardi. All. Boschetto.

PDHAE (4-3-1-2): Mastrorillo, Florio R. (38' st Forcini), Gulli (36' st Gaeta), Cason, De Cerchio (20' st Jeantet), Frugoli, Sterrantino (20' st Moussafi), Mazzotti, Vesi, Lugnan, Zucchini. A disp. Cabras, Cateni, Maingonnat, Tesauro, Volpatto. All. Cretaz.

ARBITRO: Campazzo di Genova.

AMMONITI: Lugnan (P), Gulli (P), Diagne (A), Picone (A), Taddei (A), Vergnano (A).

Ligorna-Casale 1-1

RETI (1-0, 1-1): 15' Cericola (L), 45' rig. Gatto (C).

LIGORNA (4-3-3): Fiory, Calcagno, Scannapieco, Botta (12' st Lala), Bacigalupo A. (24' st Silvestri M.), Lipani, Cericola, Cipolletta, Donaggio, Gerbino (12' st Placido), Casanova. A disp. Atzori, Raja, Francesia, Garbarino L., Garbarino A., Bacherotti. All. Roselli.

CASALE (4-3-3): Guerci, Darini, Rossini, Perez (35' st Martin), Continella, Gilli, Mullici (39' st Brunetti), Silvestri, D'Ancora, Giacchino, Gatto (16' st Forte). A disp. Paloschi, Casella, Pugliese, Montenegro, Albisetti, Onishchenko. All. Sesia.

ARBITRO: Campagni di Firenze.

ESPULSI: 25' st D'Ancora (C).

AMMONITI: Rossini (C), Gilli (C), D'Ancora (C), D'Ancora (C), Casanova (L), Cipolletta (L).

Serie D Girone A • Classifica: Novara Fc 56, Sanremese 52, Città di Varese 46, HSL Derthona 43, Borgosesia 40, Chieri 40, Bra 38, Vado 37, Casale 35, Gozzano 34, Sestri Levante 33, Ligorna 33, PDHAE 32, Caronnese 30, RG Ticino 29, Asti 28, Fossano 26, Imperia 21, Lavagnese 20, Saluzzo 12.

Prossimo turno (4 e 5 marzo): Asti-Città di Varese (1-1), Borgosesia-Ligorna (2-0), Chieri-Bra (3-1), Fossano-Vado (2-2), Gozzano-RG Ticino (0-0), Imperia-HSL Derthona (2-4), Lavagnese-Sanremese (1-0), Novara Fc-Sestri Levante (1-1), PDHAE-Casale (0-1), Saluzzo-Caronnese (2-2)

