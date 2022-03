L'esonero con reintegro più rapido della storia del calcio. Certi amori... non finiscono!

Clamoroso al Cibali! Anzi no... Clamoroso al PDHAE: dopo l'annuncio di poche ore fa dell'esonero del tecnico Roberto Cretaz, arriva il 'ritorno' più veloce della storia del calcio. Sì perchè Roberto Cretaz torna ad essere l'allenatore del PDHAE a poche ore dopo il suo saluto, anche attraverso la propria pagina Facebook, in cui lo stesso Cretaz scriveva: «Certi amori prima o poi finiscono... Forza Ragazzi!». In cui racchiudeva tutto il proprio orgoglio e la propria fiducia in un gruppo che lui stesso ha sempre sostenuto e in cui crede fortemente. Fiducioso di una risalita e in un riscatto nei risultati, ad invertire quella rotta che recita una vittoria, un pareggio e sei sconfitte nelle ultime otto gare, con quei 4 punticini racimolati che hanno portato la squadra in insidiose sabbie playout. Ma con tutte le qualità e le possibilità di tirarsene fuori al più presto.

Nonostante tutto e nonostante avesse trovato la squadra già fatta al momento del suo arrivo dopo la decisione del club di cambiare, non per motivi tecnici o di risultati, Fabrizio Daidola, dopo poche giornate di campionato. Squadra che, sotto la guida di Cretaz, era volata fino al quinto posto e che invece in questa ripresa sta faticando anche per problematiche non indifferenti, in campo e non (tra positività a minare la continuità degli allenamenti così come la difficoltà a trovare campi dove poter con continuità svolgere le sedute). Dopo l'esonero e il richiamo più veloci della storia, Cretaz avrà dunque la possibilità di confermare sul campo le proprie convinzioni e fiducia, insieme ai suoi ragazzi e alla sua squadra. A cominciare dalla sfida di domenica con il Casale.

In una sfida tra 'richiamati': con Marco Sesia ancora fresco di 'richiamata' sulla panchina nerostellata dopo l'esonero di qualche mese fa, e dall'altra parte il doppio 'richiamato Roberto Cretaz. Così come sarà derby tra due realtà societarie ancora a caccia dei propri equilibri. Quelli la cui assenza in estate, in casa PDHAE, erano stati alla base del mancato rinnovo proprio con Roberto Cretaz dopo lo splendido campionato della passata stagione, che aveva portato alla scelta di Daidola, poi travolto dalle vibrazioni societarie che ne avevano determinato il fulmineo e improvviso allontanamento, con tanto di (primo) ritorno di Roberto Cretaz. Ora una giornata che passerà forse alla storia. Con la notizia dell'esonero, i saluti e l'immediato quanto incredibile ritorno. Come se nulla fosse successo. O forse, qualcuno aveva fatto i conti senza l'oste.

