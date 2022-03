Doppietta da subentrato e rimonta salvezza, nel segno del classe 2001

Dall'inferno al paradiso e ritorno, con un pareggio finale che sa di purgatorio. La sfida tra Ac Leon e Vis Nova è stata un continuo turbinio di emozioni contrapposte, tra errori, colpi di scena e una rimonta andata a tanto così dal completarsi al 100%. Ne è uscito un 2-2 finale pazzo, maturato tutto in una ripresa scoppiettante e contraddittoria: il doppio vantaggio degli ospiti sembrava al sicuro, ma la reazione degli uomini di Motta è stata da squadra vera. A entrambe le squadre è mancato soltanto il guizzo finale, e la X non accontenta nessuno: nè la Leon, che resta fanalino di coda, nè la Vis Nova, che non si muove dalla zona playout.

OCCASIONI MA NIENTE SVOLTA

Leon più offensiva nei primi minuti: gli uomini di Motta attaccano soprattutto sulle fasce, e fin da subito piovono cross all'interno dell'area alla ricerca della testa di Bonseri, come sempre molto mobile e pronto ad aiutare la manovra della squadra. Dal nulla però la prima grande occasione capita alla Vis Nova al 9', quando una palla persa sulla trequarti offensiva regala una clamorosa prateria a Fall, che si fa 60 metri palla al piede e si presenta davanti a Pulze: non ha però calcolato l'inseguimento disperato di Ferrè, che con uno scatto da centometrista riesce a recuperare e chiudere appena in tempo, facendo esplodere il pubblico di casa in un boato di solito riservato a un gol. L'occasione mancata mette comunque in partita gli ospiti, e la sfida assume definitivamente le sembianze di un avvincente equilibrio: le manovre delle due formazioni sono avvolgenti e rapide, i ritmi della gara si alzano e lo spettacolo promette di essere appena all'inizio. Dopo la mezz'ora arrivano anche le occasioni: al 31' Calmi si libera in area ma il suo mancino viene respinto dal piedone di Pulze, due minuti dopo invece Achenza riesce a mettere in rete inserendosi perfettamente sul cross di Spina, ma si alza la bandierina del guardalinee per un fuorigioco che oscilla vertiginosamente tra il millimetrico e il dubbio. Al 39' tocca di nuovo alla Vis Nova sfiorare il vantaggio: Mancosu si infIla indisturbato nella difesa della Leon ed entra in area, il suo destro è però troppo strozzato e termina innocuo sul fondo. E'un buon momento per i neroverdi, che non lasciano la metà campo avversaria fino a fine primo tempo: prima del duplice fischio di Gai arriva infatti un'altra buona occasione per Fall, che su cross di Ballabio anticipa Rondelli ma non riesce a trovare la porta col destro.

FUGA E RIMONTA

L'inerzia non cambia padrone nell'intervallo, anzi, gli ospiti la sfruttano come meglio non si può a inizio ripresa: al 3' c'è una palla vagante al limite dell'area della Leon, Rondelli si addormenta e Ballabio si ritrova davanti lo spazio giusto per entrare in area e battere Pulze con un preciso diagonale. E' il momento topico del match: il morale della Leon cola a picco, la Vis Nova sente l'odore del sangue. Al 7' arriva un altro errore di Rondelli, che centra in pieno Ballabio su un rinvio: il 7 neroverde vive un chiaro dejavù dello 0-1 e trova un altro destro potente, questa volta Pulze ci arriva ma respinge sui piedi di Calmi, che da mezzo metro ha il più facile dei tap-in per il raddoppio ospite. Motta prova a cambiare le cose con 4 cambi in pochi minuti, ma è chiaro che i padroni di casa ora avrebbero bisogno di un vero miracolo. E' anche vero però che la Leon non ha ormai più niente da perdere: la reazione nasce proprio da questo spirito, aiutata anche da una Vis Nova che per qualche minuto almeno dà la netta sensazione di aver la classica paura di vincere. E' Bonseri a suonare la carica per i suoi: il capitano si prende la squadra sulle spalle, anche arretrando spesso per ricevere il pallone e avere più campo per creare. Al 19' è proprio su un suo scatto che la Leon conquista una punizione dal lato destro dell'area: Ferrè A. batte forte in mezzo e trova la nuca di Paparella, che quasi involontariamente devia nel sette il gol che riapre tutto. Come a inizio ripresa era stata la Leon ad andare in bambola per qualche minuto, ora è la Vis Nova a vivere attimi di puro sbandamento: la Leon sente che è il momento di spingere e trovare subito il pari, ma prima Bonseri con il destro e poi Ferrè A. di testa trovano i guantoni di un ottimo Ferrara. Sembrerebbe un'altra giornata maledetta, come tante altre in questa stagione della Leon, ma i padroni di casa continuano a crederci, anche perchè la Vis Nova ormai non riparte più: gli sforzi degli uomini di Motta vengono premiati al 41', quando la conclusione di Ferrè J. passa dalle parti di Paparella, che con un colpo da biliardo di tacco ne devia la traiettoria e batte Ferrara per il 2-2. Il finale è da brividi: la Leon vede il miracolo a portata di mano e continua ad attaccare a testa bassa una Vis Nova sotto shock e praticamente inerme. Gli ultimi concitati assalti degli uomini di Motta non trovano però la lucidità o il pallone giusto per completare la rimonta: finisce così con un pari pieno di rimpianti, sia in casa Leon, che prima si è fatta male da sola e poi ha mancato il clamoroso ribaltone, che in casa Vis Nova, dove però si aggiunge un sospirone di sollievo per essere riusciti appena in tempo a fermare l'emoraggia.

IL TABELLINO

AC LEON-VIS NOVA 2-2

RETI: 3' st Ballabio (V), 7' st Calmi (V), 19' st e 41' st Paparella (L).

AC LEON (4-4-2): Pulze 6.5, Giugno 5.5 (11' st Portaro 6), Concina 6 (11' st Ferrè A. 7), Aldè 6 (35' st Moreo sv), Caferri 6, Rondelli 5, Ronchi 5.5 (14' st Paparella 7.5), Achenza 7, Bonseri 7, Ferrè J. 6, Spina 6 (11' st Citterio 6) A disp. Fontana, Villa, Nicoletti, Schiavo All.Motta 6.5.

VIS NOVA (4-4-2): Ferrara 7, Manti 6, Gambazza 5.5 (34' st Cazzaniga sv), Molteni 6.5 (40' st Arrigoni sv), Frigerio 6, Bartoli 6, Ballabio 7, Proserpio 6.5, Fall 6, Mancosu 6, Calmi 7 (20' st Orellana Cruz 6) A disp. Foresti, Dugnani, Calabrò, Molinari, Galbiati, Valtulina All.Caddeo 6.5.

ARBITRO: Gai di Carbonia 5.5

ASSISTENTI: Luccisano 5.5, Storgato 5.5

AMMONITI: Manti (V), Bonseri (L), Giugno (L), Achenza (L)

LE PAGELLE

AC LEON

Pulze 6.5 Incolpevole su entrambi i gol, reattivo e sempre attento sulle conclusioni parabili.

Giugno 5.5 Bruciato più volte sullo scatto dagli esterni ospiti, non molla ma è un pomeriggio di sofferenza per lui.

11' st Portaro 6 Accompagna spesso la manovra coi suoi inserimenti, entrato bene.

Concina 6 Anche lui chiamato molto spesso a restare arroccato dietro, vince più duelli del collega di fascia.

11' st Ferrè A. 7 Elisir di nuova vita per la squadra, il gol dell'1-2 è al 50% suo.

Aldè 6 Riesce solo raramente a prendere in mano le redini del giropalla, ma è positivo in fase di interdizione. (35' st Moreo sv)

Caferri 6 Partecipa allo svarione collettivo dello 0-1 non riuscendo a chiudere su Ballabio, per il resto però la sua gara è solida.

Rondelli 5 Ha colpe su entrambi i gol: la fortuna non lo assiste soprattutto nel rinvio sbagliato dello 0-2, ma chi è causa del suo mal pianga sè stesso.

Ronchi 5.5 Parte con qualche scatto interessante sulla fascia, a cui però segue poco o nulla.

14' st Paparella 7.5 Hombre del partido per i suoi: bravo e fortunato sull'1-2, il gol del pari è invece un'invezione degna di Archimede.

Achenza 7 Mix alla Barella di qualità, polmoni e lucidità: imprescindibile in mezzo, e quel gol annullato grida vendetta.

Bonseri 7 Nel momento di massima difficoltà la squadra si affida a lui: non segna, ma è la scintilla che dà il via alla rimonta.

Ferrè J. 6 Più da ricordare quel salvataggio difensivo che il suo lavoro sulla trequarti, gara di sacrificio.

Spina 6 Mostra sprazzi di tecnica cristallina ma troppo spesso si intestardisce cercando una improbabile soluzione personale.

11' st Citterio 6 Dentro per dare peso all'attacco, si muove bene anche se non ha grandi occasioni.

All. Motta 6.5 Reazione di grande carattere e orgoglio, ma per risalire bisognerà evitare passaggia vuoto come quello a inizio ripresa.

VIS NOVA

Ferrara 7 E' decisivo nel momento più difficile della squadra con un paio di grandi parate che evitano la beffa.

Manti 6 Più spazi per attaccare nel primo tempo, nel finale è costretto ad abbassarsi e soffre un po'.

Gambazza 5.5 Tra i più in difficoltà durante il blackout ospite, si arrangia più con le cattive che con le buone contro gli esterni avversari. (34' st Cazzaniga sv)

Molteni 6.5 Dinamico e intraprendente davanti alla difesa, veloce nel giropalla e grintoso nei contrasti. (40' st Arrigoni sv)

Frigerio 6 Bonseri è un cliente tostissimo, perde qualche battaglia ma non crolla mai completamente.

Bartoli 6 Insieme a Frigerio è beffato da Paparella, ma fino a quel momento aveva retto bene ai tanti attacchi della Leon.

Ballabio 7 Tanta qualità e brillantezza in tutte le zone del campo, sblocca il match ed entra nell'azione dello 0-2.

Proserpio 6.5 Velocizza appena può il giropalla senza perdere in precisione, in debito d'ossigeno nel finale.

Fall 6 Corse continue e movimenti ficcanti, gli manca però il killer instinct davanti alla porta.

Mancosu 6 Alterna visioni visionarie a errori banali, anche lui un po' a corto di energie nella ripresa.

Calmi 7 La sua velocità mette in crisi la difesa, già pericoloso nel primo tempo non sbaglia sul facile tap-in dello 0-2.

20' st Orellana Cruz 6 Tenta qualche scatto in contropiede, senza far però davvero la differenza.

All. Caddeo 6.5 La paura di vincere attanaglia i suoi sullo 0-2, ma la rimonta subita non cancella gli ottimi segnali dei primi 60 minuti.

ARBITRO

Gai di Carbonia 5.5 Dubbi sul gol annullato ad Achenza e su almeno un altro paio di episodi importanti.

LE INTERVISTE

Soddisfazione solo parziale per Alberto Motta, il tecnico della Leon analizza così il pirotecnico pareggio dei suoi: «Siamo partiti bene nei primi 25 minuti, poi abbiamo rallentato a fine primo tempo e a inizio ripresa ci siamo fatti del male da soli, regalando lo 0-1 e subendo il contraccolpo psicologico da cui è nato il secondo gol loro. Poi però è emerso tutto il carattere di questi ragazzi, che sono riusciti a tornare in partita con la testa e a trovare anche il pareggio. Nel finale avremmo potuto gestire meglio alcuni contropiedi, resta il rimpianto per quei due gol a inizio ripresa e per una partita che avremmo potuto portare a casa».



Sentimenti speculari quelli di Marco Caddeo, l'allenatore della Vis Nova ha visto sfuggirgli dalle mani una vittoria che sembrava a un passo dopo l'uno-due dei suoi a inizio ripresa: «Partita equilibrata, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa i ragazzi erano stati bravissimi ad aggredire i primi minuti con grande intensità e ad approfittare del loro momento di difficoltà, poi però ci è mancata la lucidità necessaria per gestire il vantaggio e subito l'1-2 siamo andati in difficoltà. Resta un punto importante su un campo difficile, ma abbiamo i nostri rimpianti».