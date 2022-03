La capolista crolla in due minuti: ora il campionato è riaperto

Ad aggiudicarsi il big match di alta classifica è il Brusaporto, con un ribaltamento della situazione avvenuto negli ultimi di gioco e che consente a Carobbio di accorciare a -6 proprio dalla banda di Ciceri. Il campionato può dirsi quasi definitivamente riaperto. Nonostante i due gol solo nel finale, i bergamaschi hanno dimostrato fin dall’inizio un approccio migliore e hanno meritato la vittoria.

PRIMA LO STUDIO





Da un match di cartello come quello del Comunale Nova Milanese ci si aspettava indubbiamente di più. Almeno dal punto di vista del ritmo gara e delle occasioni, da una parte e dall’altra. I due risultati su tre a disposizione dell’undici di Ciceri, hanno fatto abbassare, forse inconsciamente, l’agonismo dei gialloverdi che, nel primo tempo, subiscono l’iniziativa ospite. Un Brusaporto decisamente più in palla mette insieme un serie di occasioni davvero pericolose che avrebbero potuto svoltare la partita giù nella prima frazione. Dalla mezz’ora in poi, gli uomini di Carobbio escono dalla fase di studio dell’avversario e alzano la pressione creando più di qualche pericolo dalle parti di Bonadeo. Al 29’ Galelli pesca bene in area bomber Iori che non riesce a superare il muro alzato dal portiere milanese in uscita bassa. Dopo un paio di conclusioni da fuori che impensieriscono non troppo l’estremo difensore di casa, il Brusaporto avrebbe l’occasione più ghiotta per andare avanti: Forlani viene servito con precisione nel cuore dell’area, ma fallisce sprecando un’azione molto simile a un rigore in movimento. L’unico sussulto del Sangiuliano si ha al 42’, con il tiro rimpallato di Cogliati.



POI LE EMOZIONI

E allora è lecito aspettarsi tutto nel secondo tempo. Così è. Inizia il Sangiuliano che, dopo appena 8’, trova la via del gol con, forse, l’unica giocata a disposizione per poter far male oggi: il tiro dalla distanza. Nell’occasione è bravo Barzotti a calciare sotto la traversa il tiro del vantaggio a sorpresa dei padroni di casa. Un 1-0 che sembra premiare fin troppo i gialloverdi che però, dopo il gol, sembrano poter gestire la partita difendendosi e giocando pericolosamente in contropiede. In effetti, il risultato si preserva fino a pochi minuti dalla fine del match. Al 41’ Bonadeo conferma di essere in giornata nera e, su un innocuo disimpegno, regala il pallone al neo entrato Stefanoni che, dai 35 metri, lascia partire il bel pallonetto del pareggio. Partita finita? Non ditelo a Carobbio e ai suoi. Le squadre sono lunghe e gli spazi per le giocate più ampi. Ne approfitta ancora una volta il Brusaporto, con la bella incursione sul filo dell’outside di un altro arrivato dalla panchina, Sokhna: davanti al portiere rimane freddo e serve l’assist per il tocco vincente sottoporta di Iori, tra gli attaccanti più prolifici del girone. Tutto questo al 42’. I minuti rimasti e i 4’ concessi dall’arbitro offrono ancora un’occasione alla capolista, con Cogliati che spedisce di poco a lato un bel pallonetto ai danni di Aceti. Finisce 1-2 con il Brusaporto che fa quello che doveva, riducendo di 3 punti il distacco proprio dall’undici milanese.

IL TABELLINO

SANGIULIANO CITY-BRUSAPORTO 1-2

RETI (1-0, 1-2): 8’ st Barzotti (S), 40’ st Stefanoni (B), 41’ st Iori (B).

SANGIULIANO CITY (4-3-3): Bonadeo 4.5, Zanon 5, Lancini 6 (20’ st Fall 6), Colonna 5.5 (29’ st Ferrario 5.5), Serbouti 6, Bruzzone 6, Qeros 5.5, Marotta 6, Cogliati 5.5, Parissenti 5.5 (20’ st Fusco 5.5), Barzotti 7.5 (41’ st Guerrini sv). A disp.:. All. Ciceri 5.

BRUSAPORTO (4-3-3): Aceti 6, Ippolito 6, Menni 6 (14’ st Stefanoni 7.5), Guidelli 6.5, Suardi 6, Ondei 6.5, Consonni 6 (25’ st Sokhna 7), Forlani 6, Vitali 6.5 (14’ st Cortinovis 6), Galelli 6 (25’ st Ferraro 6), Iori 7.5 (42’ st Beduschi sv). A disp.: Brevi, Apollonio, Siciliano, Rodolfi. All. Carobbio 7.5.

ARBITRO: Di Reda di Molfetta 6.

ASSISTENTI: Gennuso di Caltanissetta e Scribani di Agrigento.

AMMONITI: Parissenti (S), Lancini (S), Ondei (B), Bruzzone (S).

LE PAGELLE

SANGIULIANO CITY

Bonadeo 4.5 Regala un triplo brivido ai suoi intorno alla metà della prima frazione e getta all’aria il vantaggio con la palla regalata a Stefanoni per il pareggio.

Zanon 5 Si propone in avanti ma pasticcia spesso con il pallone, vanificando di fatto i tentativi dei suoi di pungere là davanti.

Lancini 6 È un osso duro per gli avversari, fa sempre sentire il suo fiato sul collo spezzando le trame ospiti con caparbietà e tanto agonismo.

20’ st Fall 6 Subito protagonista, entra bene nelle dinamiche del match, tuttavia non riesce a colpire per il ko.

Colonna 5.5 Prova a svegliare i suoi compagni con qualche buona incursione che non viene finalizzata a dovere. Ha il merito quantomeno di osare qualcosa di più.

29’ st Ferrario 5.5 Non dà l’apporto che avrebbe potuto e va in sofferenza, come tutta la squadra, nei minuti finali.

Serbouti 6 Fa buona guardia, sopratutto avendo la meglio sul diretto avversario dal punto di vista del gioca aereo.

Bruzzone 6 Sa sempre farsi trovare al posto giusto per affondare l’intervento, mettendo in mostra grande senso della posizione e ottimo tempismo.

Qeros 5.5 Generosa la sua prova sia in fase propositiva, sia in fase di ripiegamento all’indietro quando la sua squadra ha bisogno di lui. Ci si aspetta che attacchi di più la porta.

Marotta 6 Abile sia a costruire che a interdire, fa tanta legna in mezzo al campo, mettendo anche il gambone quando serve a sbrogliare situazioni intricate.

Cogliati 5.5 Con più cattiveria in zona gol il Sangiuliano avrebbe potuto anche sbloccarla prima, ma anche per lui, come per gran parte della squadra, non è stata una gran giornata.

Parissenti 5.5 Non ha tanti palloni giocabili e sembra innervosirsi un po’, lo dimostra il fallo che gli costa il primo giallo del match. Incide poco o niente sul gioco dei suoi.

20’ st Fusco 5.5 Non si inserisce a dovere dopo il suo ingresso e viene sommerso dall’onda gialloblu degli ultimi minuti.

Barzotti 7.5 Gioca troppo spalle alla porta e, per fare male, dovrebbe attaccare con più frequenza la porta avversaria. Appena lo fa, segna i gran gol dell’1-0, con un pregevole destro sotto la traversa.

41’ st Guerrini sv

All. Ciceri 5 La non necessità di dover fare risultato a tutti i costi abbassa, forse inconsciamente, l’agonismo dei suoi che appaiono un sottotono e la buttano via nel finale, nonostante il vantaggio.



BRUSAPORTO

Aceti 6 Praticamente inoperoso per tutto il match. Poco può sulla gran conclusione, anche un po’ beffarda, di Barzotti, che mette in salita la partita dei suoi.

Ippolito 6 Gioca una buonissima partita di contenimento, senza lasciare grandi spazi agli avversari di passaggio dalla sua zona di competenza.

Menni 6 Corre tanto sul versante sinistro del campo ma senza spingere troppo. Gioca comunque una partita ordinata senza mai andare in affanno.

14’ st Stefanoni 7.5 È freddissimo e precisissimo nel mettere dentro da circa 35 metri il pallonetto che regala il pareggio ai suoi, approfittando dell’errore del portiere di casa.

Guidelli 6.5 Garantisce ordine e precisione nelle traiettorie. Non a caso la manovra gialloblù passa dai suoi sapienti piedi.

Suardi 6 Gli attaccanti avversari non li danno troppo filo da torcere e gestisce senza patemi la propria difesa.

Ondei 6.5 Non va mai in difficoltà e ci prova anche con interessanti inserimenti in area da calcio piazzato, a creare grattacapi alla difesa gialloverde.

Consonni 6 È in gran parte delle zone del centrocampo bergamasco, risulta un elemento imprescindibile per dare equilibrio a tutta la squadra.

25’ st Sokhna 7 Ha il grande merito di rimanere freddo davanti a Bonadeo per servire il cioccolatino solo da scartare per Iori che firma il vantaggio.

Forlani 6 Buon dinamismo nel mezzo del campo, contribuisce sicuramente alla fluidità del gioco, ma si divora la grande occasione per portare avanti la sua squadra nel primo tempo.

Vitali 6.5 Di sicuro uno dei più positivi nell’attacco bergamasco, si propone bene sotto porta e va a prendersi qualche pallone anche arretrando di qualche metro. Gli manca il gol.

14’ st Cortinovis 6 Va a portare in campo la giusta qualità che serve ai suoi per riprendere in mano un match che sembrava ormai sfuggito di mano.

Galelli 6 Gran parte dei pericoli creati nella prima frazione arrivano dalle sue giocate. Manca di lucidità in alcune situazioni che sarebbero potute diventare davvero decisive.

25’ st Ferraro 6 Pochi palloni toccati, ma fa comunque il suo nel computo generale dell’ultimo quarto d’ora di fuoco ospite.

Iori 7.5 Capocannoniere del Girone B lo si diventa anche con partite come questa: poco o nulla per 87 minuti e poi arriva il tap-in facile facile per i gol vittoria.

42’ st Beduschi sv.

All. Carobbio 7.5 La squadra lo segue e l’esito finale premia lui e i giocatori. Grande partita di squadra e vittoria stra meritata.

ARBITRO

Di Reda di Molfetta 6 Partita molto corretta e con pochi falli. Estrae adeguatamente i cartellini gialli. I giocatori oggi gli hanno dato una grossa mano.