Florindo esonerato, il Desenzano Calvina sceglie per la svolta

Finisce l'idillio fra Michele Fiorindo e il DesenzanoCalvina dopo due stagione e mezzo alla guida dei biancazzurri. Questo il comunicato ufficiale diramato stamane dal club gardesano: «Il Calcio Desenzano Calvina SSDRL comunica di aver interrotto in data odierna i rapporti professionali con l'allenatore della Prima Squadra Sig. Michele Florindo. A mister Florindo vanno da parte della società i ringraziamenti per il gran lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua futura carriera». Al tecnico rodigino costa caro il pareggio rimediato in extremis a Legnano al termine della 27ª tornata di campionato che non solo non avvicina i desenzanesi alla vetta ma ne mette in discussione anche la permanenza nella zona playoff. Soltanto una lunghezza infatti separa il club dal sesto posto, ora occupato dalla Casatese.

Due sconfitte (di cui una contro il San Giuliano City nello scontro al vertice) e due pareggi che non sono piaciuti in società a fronte degli ingenti investimenti spesi per cercare di rincorrere l'obiettivo Serie C, un obiettivo ad oggi fattibile solo attraverso la roulette russa dei playoff. Il Dese resta infatti lontano 12 punti dalla vetta anche se il trend intrapreso nell’ultimo periodo pareva chiaramente rappresentare una sorta di involuzione visto che parte di questi risultati sono stati addirittura ottenuti nei finali dei match, quasi alla disperata per evitare la débâcle. Con questo esonero la società vuole sferzare dunque la squadra visti i 33 punti in palio e un campionato ancora tutto da decidersi. A breve la presentazione del nuovo allenatore il cui profilo dovrebbe già essere stato indicato dal diesse Eugenio Olli e dal suo staff, mancherebbero solo gli ultimi dettagli per arrivare alla firma nelle prossime ore.