Tre sogni diventano realtà: dai campi di periferia e di provincia, al Torneo di Viareggio

‘Le stelle stanno in celo, i sogni non lo… So solo che son pochi, quelli che si avverano’ canta Vasco Rossi. E canteranno anche Ramon Virano, Derrick Gyimah e Lorenzo Sangiorgio. Giovani talenti cresciuti e nati calcisticamente in realtà locali e territoriali di Torino e del Piemonte e premiati dalla convocazione nella Nazionale di Serie D che parteciperà alla prossima 72ª edizione del Torneo di Viareggio. Convocati ufficialmente per l’appuntamento del calcio giovanile più importante del mondo con l’orgoglio di essersi ‘fatti da soli’ e coronare un piccolo-grande sogno.

Il portiere Ramon Virano, classe 2004, è nato calcisticamente al Bacigalupo, dove ha iniziato come Pulcino, per arrivare fino agli Esordienti, poi arrivò la chiamata del Torino dove approdò nel 2017 per l’Under 14. In granata fino all’Under 17 nell’anno 2021 quando è stato scelto dal Saluzzo per difendere i pali della Serie D da fuoriquota, lui classe 2004. E se a livello di squadra non è una stagione facilissima, con i granata all’ultimo posto del girone A e la salvezza che sembra un po’ troppo lontana…, Ramon si è distinto raggiungendo ben 19 presenze, tenendo la propria porta inviolata in ben 6 partite, con 1629 minuti giocati e una media voto invidiabile (dati e statistiche disponibili sulla nostra App di SprinteSport). Per un viaggio senza fine e ad oggi aperti… e un regalo di compleanno davvero speciale visto che Ramon compirà 18 anni proprio il 16 marzo!

Grande soddisfazione anche per Lorenzo Sangiorgio, (foto con la maglia del Suno e poi col Gozzano) in odore di compleanno speciale per i '18' in programma il 28 marzo, che dopo le ben 27 presenze in questa stagione nelle fila del suo Gozzano, mette a segno uno dei suoi gol più importanti, lui, attaccante classe 2004, nato calcisticamente nel Suno, cantera Gozzano, e che ha collezionato in questa stagione ben 2129 minuti giocati da fuoriquota e attaccante, mettendo a segno 5 gol con una rete segnata ogni 426 minuti giocati (dati e statistiche disponibili sulla nostra App di SprinteSport) e già tra i convocati in diversi raduni della selezione di Serie D.

Chiude il tris delle meraviglie, Derrick Ayimah, attaccante classe 2004 attualmente al Novara Fc, nato e cresciuto nelle Giovanili Calcio Sc e poi nel Savigliano, convocato nella Rappresentativa Regionale Under 15 (nella foto) del Piemonte VdA, poi preso dal Torino nel 2019 (in foto) e arrivato in granata fino alla Primavera da dove, pochi mesi fa, l’ha prelevato il Novara in piena corsa per la Serie C.



Rappresentativa Serie D 72° Viareggio Cup – World Football Tournament (Coppa Carnevale)

I CONVOCATI

SEMPRINI EMANUELE 02/01/2004 TRASTEVERE

VIRANO RAMON 16/03/2004 SALUZZO

ACETI ALESSANDRO 10/01/2004 CALCIO BRUSAPORTO

RAUCCI VINCENZO 19/04/2004 CASSINO

MESISCA GIANMARCO 19/01/2003 PINETO

VESPA ANTONIO 25/04/2004 FOLIGNO CALCIO

LUCENTINI THOMAS 11/06/2004 CANNARA

LORENZINI LUCA 29/03/2004 TRESTINA

MORLANDO MICHELE 13/10/2004 SANTA MARIA CILENTO

BERNA ANDREA 29/01/2004 FRANCIACORTA F

ANCELLI ANDREA 30/05/2004 PRO LIVORNO

SANSO’ ROBERTO 30/08/2004 PROGRESSO

BORGHESAN LUCA 05/01/2004 MONTEBELLUNA

MENCHINELLI MATTEO 22/02/2004 TEAM NUOVA FLORIDA

MURTAS ALESSANDRO 08/07/2004 SONA CALCIO

PIAZZA MARCO 14/01/2004 DOLOMITI BELLUNESE

DE MIN MANUELE 30/08/2004 MONTEBELLUNA

DE CRESCENZO GIANMARCO 29/07/2003 APRILIA RC

SANGIORGIO LORENZO 28/03/2004 GOZZANO

BEVILACQUA MARCO 09/11/2004 FOLIGNO CALCIO

GYIMAH DERRICK 03/06/2003 NOVARA FC

MENGANI EDOARDO 16/09/2004 TOLENTINIO

PREVEDELLO MATTIAS 09/05/2004 CAMPODARSEGO

GUIDOBALDI FILIPPO 05/10/2004 RECANATESE

Possibilità di richiesta di rinvio per le squadre con almeno un convocato Alle società con propri calciatori convocati nella Rappresentativa Serie D Under 18 partecipante alla Viareggio Cup 2022, sarà consentito richiedere il rinvio, senza accordo con l’altra società, delle gare in programma domenica 27 marzo anche solo nell’ipotesi in cui la Rappresentativa si qualificasse ai quarti di finale in programma il 26 marzo. Nell’ipotesi, invece di qualificazione agli ottavi di finale e di successiva eliminazione, i calciatori potranno raggiungere le proprie sedi sin dalla serata del 24 marzo